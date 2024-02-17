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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Z Fold 6, 200MP ana kamera ile gelebilir

    Samsung'un yeni katlanabilir cihazı Galaxy Z Fold 6, seleflerine kıyasla büyük bir kamera yükseltmesi ile piyasaya sürülebilir. İşte 200MP ana kameraya sahip olması beklenen cihazın detayları:
    Samsung Galaxy Z Fold 6, 200MP ana kamera ile gelebilir Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Samsung, Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5'i tanıtmasının ardından yeni katlanabilir cihazları Z Flip 6 ve Z Fold 6 üzerinde çalışmaya başladı. Ortaya çıkan yeni bir rapora göreyse şirket, Galaxy Z Fold 6'ya büyük bir kamera yükseltmesi getiriyor olabilir.

    İşte Samsung Galaxy Z Fold 6'nın ana kamera iddiaları:

    Geçtiğimiz günlerde güvenilir ihbarcılardan Ice Universe, Twitter'da yaptığı paylaşım ile Samsung Galaxy Z Fold 6'nin selefi ile aynı yani 50MP ana kamera ile donatılacağını açıklamıştı. Ancak yakın bir zamanda Tech_Rave kullanıcı adına sahip başka bir güvenilir ihabrcı, Twitter'da yaptığı paylaşımda Galaxy Z Fold 6'nın ana kamerasının 200 MP ISOCELL HP2 sensör ile donatılacağını açıkladı.

    Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan Galaxy Z Fold 6 prototipine göre cihaz, daha ince bir tasarıma ek olarak çok daha geniş bir profile sahip olacak. Bunlara ek olarak geçmiş sızıntılara göre cihazın Exynos 2400 yonga setinden güç alması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 5 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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