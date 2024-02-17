Samsung Galaxy Z Fold 6, 200MP ana kamera ile gelebilir

İşte Samsung Galaxy Z Fold 6'nın ana kamera iddiaları:
Geçtiğimiz günlerde güvenilir ihbarcılardan Ice Universe, Twitter'da yaptığı paylaşım ile Samsung Galaxy Z Fold 6'nin selefi ile aynı yani 50MP ana kamera ile donatılacağını açıklamıştı. Ancak yakın bir zamanda Tech_Rave kullanıcı adına sahip başka bir güvenilir ihabrcı, Twitter'da yaptığı paylaşımda Galaxy Z Fold 6'nın ana kamerasının 200 MP ISOCELL HP2 sensör ile donatılacağını açıkladı.
Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan Galaxy Z Fold 6 prototipine göre cihaz, daha ince bir tasarıma ek olarak çok daha geniş bir profile sahip olacak. Bunlara ek olarak geçmiş sızıntılara göre cihazın Exynos 2400 yonga setinden güç alması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.