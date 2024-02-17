Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Samsung, Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5'i tanıtmasının ardından yeni katlanabilir cihazları Z Flip 6 ve Z Fold 6 üzerinde çalışmaya başladı. Ortaya çıkan yeni bir rapora göreyse şirket, Galaxy Z Fold 6'ya büyük bir kamera yükseltmesi getiriyor olabilir.

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İşte Samsung Galaxy Z Fold 6'nın ana kamera iddiaları:

Geçtiğimiz günlerde güvenilir ihbarcılardan Ice Universe, Twitter'da yaptığı paylaşım ile Samsung Galaxy Z Fold 6'nin selefi ile aynı yani 50MP ana kamera ile donatılacağını açıklamıştı. Ancak yakın bir zamanda Tech_Rave kullanıcı adına sahip başka bir güvenilir ihabrcı, Twitter'da yaptığı paylaşımda Galaxy Z Fold 6'nın ana kamerasının 200 MP ISOCELL HP2 sensör ile donatılacağını açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan Galaxy Z Fold 6 prototipine göre cihaz, daha ince bir tasarıma ek olarak çok daha geniş bir profile sahip olacak. Bunlara ek olarak geçmiş sızıntılara göre cihazın Exynos 2400 yonga setinden güç alması bekleniyor.

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Samsung Galaxy Z Fold 6, 200MP ana kamera ile gelebilir