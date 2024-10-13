Galaxy Z Fold 6 SE'de ekran katlanma izi önemli ölçüde azalacak

Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe'nin iddiasına göre Samsung, Galaxy Z Fold 6 SE modelinde ekran kırışıklığını önemli ölçüde azaltmayı başardı. Ancak kaynak, şirketin bunu nasıl başardığını belirtmiyor.
Yeni model ayrıca, incelik konusunda da önemli iyileşmeler gösterecek. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre telefon katlandığında 10,6 mm kalınlığa sahip olacak. Çinli üreticilerin 10 mm'nin altına inen kalınlık seviyelerine ulaşamasa da, Galaxy Z Fold 6'nın 12,1 mm kalınlığından önemli oranda ince olacak.
Galaxy Z Fold SE ayrıca, 6,5 inç büyüklüğünde dış ekran ve 8 inç büyüklüğünde iç ekran ile selefinden bir miktar büyük ekran alanı sunacak. Diğer söylentiler, telefonun ekran altı kamera sunacağını iddia ediyor. Ancak telefonun yalnızca Güney Kore ve Çin pazarında satışa çıkacağı iddia ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...