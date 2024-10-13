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Tam Boyutta Gör Katlanabilir telefonlar konusunda Çinli rakiplerinin gerisinde kalan Samsung, Galaxy Z Fold 6 Special Edition ile rakiplerini yakalamayı hedefliyor. Şirketin katlanır telefonları, kalın olmalarının dışında katlanma izinin oldukça görünür olması nedeniyle de eleştiriliyor. Ancak Güney Koreli dev, yeni modelinde bu konuda önemli iyileştirmeler yapacak gibi görünüyor.

Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe'nin iddiasına göre Samsung, Galaxy Z Fold 6 SE modelinde ekran kırışıklığını önemli ölçüde azaltmayı başardı. Ancak kaynak, şirketin bunu nasıl başardığını belirtmiyor.

Yeni model ayrıca, incelik konusunda da önemli iyileşmeler gösterecek. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre telefon katlandığında 10,6 mm kalınlığa sahip olacak. Çinli üreticilerin 10 mm'nin altına inen kalınlık seviyelerine ulaşamasa da, Galaxy Z Fold 6'nın 12,1 mm kalınlığından önemli oranda ince olacak.

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Galaxy Z Fold SE ayrıca, 6,5 inç büyüklüğünde dış ekran ve 8 inç büyüklüğünde iç ekran ile selefinden bir miktar büyük ekran alanı sunacak. Diğer söylentiler, telefonun ekran altı kamera sunacağını iddia ediyor. Ancak telefonun yalnızca Güney Kore ve Çin pazarında satışa çıkacağı iddia ediliyor.

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Galaxy Z Fold 6 SE'de ekran katlanma izi önemli ölçüde azalacak