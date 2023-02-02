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    Anlık Bildirim

    Samsung, Google ve Qualcomm ile gücünü birleştirdi: XR gözlük geliyor

    Samsung, Galaxy S23 telefonların tanıtıldığı Unpacked etkinliğinde Google ve Qualcomm ile yaptıklarını iş birliğini de duyurdu. Şirketin XR gözlüğü üzerinde çalıştığı resmiyet kazandı.
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    samsung xr gözlük qualcomm google Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S23 ailesi ve Galaxy Book 3 serisinin yanı sıra Google ve Qualcomm ile birlikte XR (genişletilmiş gerçeklik) ürünleri üzerinde çalışıyor. Samsung Mobil Dünya Başkanı ve CEO’su TM Roh, şirketin XR üzerinde çalıştığını söyledi ve ürün için çok beklemeyeceğimizin sinyallerini verdi.

    Samsung, giyilebilir ekranlar için özel olarak tasarlanmış bilinmeyen bir Android sürümü olan yazılım üzerine Google ile birlikte çalışıyor. Google, sürükleyici bilgi işlem terimini kullanırken, Samsung genişletilmiş gerçeklik terimini kullanıyor.

    Google sözcüsü lansman sırasında “Kullanıcıların Google ile yapabileceklerini daha da ileri taşıyacak yeni nesil bilgi işlem deneyimi yaşatmak için iş ortaklarımızla birlikte çalışmakta heyecan duyuyoruz.” dedi. Samsung’dan TM Roh da “Ürünün piyasaya çıkması ve başarılı olabilmesi için ekosistemin bir nebze de olsa hazır olması gerektiğine inanıyoruz.” dedi.

    Samsung’un XR gözlüğünün işlemcisi Qualcomm’a ait olacak. Şirketin Kasım ayında artırılmış gerçeklik gözlükler için duyurduğu 4nm Snapdragon AR2 Gen 1 işlemci kullanılacak. Bu yonga seti, hem artırılmış hem de sanal gerçeklik gözlükleri için XR2’ye sahip.

    Samsung’un Meta Quest Pro veya uzun süredir beklenen Apple Reality Pro'ya yanıt niteliğinde bir XR ürün olması bekleniyor.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 20 saat önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 6 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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