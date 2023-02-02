Samsung, Google ve Qualcomm ile gücünü birleştirdi: XR gözlük geliyor

Samsung, giyilebilir ekranlar için özel olarak tasarlanmış bilinmeyen bir Android sürümü olan yazılım üzerine Google ile birlikte çalışıyor. Google, sürükleyici bilgi işlem terimini kullanırken, Samsung genişletilmiş gerçeklik terimini kullanıyor.
Google sözcüsü lansman sırasında “Kullanıcıların Google ile yapabileceklerini daha da ileri taşıyacak yeni nesil bilgi işlem deneyimi yaşatmak için iş ortaklarımızla birlikte çalışmakta heyecan duyuyoruz.” dedi. Samsung’dan TM Roh da “Ürünün piyasaya çıkması ve başarılı olabilmesi için ekosistemin bir nebze de olsa hazır olması gerektiğine inanıyoruz.” dedi.
Samsung’un XR gözlüğünün işlemcisi Qualcomm’a ait olacak. Şirketin Kasım ayında artırılmış gerçeklik gözlükler için duyurduğu 4nm Snapdragon AR2 Gen 1 işlemci kullanılacak. Bu yonga seti, hem artırılmış hem de sanal gerçeklik gözlükleri için XR2’ye sahip.
Samsung’un Meta Quest Pro veya uzun süredir beklenen Apple Reality Pro'ya yanıt niteliğinde bir XR ürün olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?