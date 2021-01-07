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    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung güneş enerjisiyle şarj edilen uzaktan kumandasını tanıttı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, CES 2021 öncesinde yeni nesil TV’lerini sergilemekle kalmadı aynı zamanda güneş enerjisiyle şarj edilen uzaktan kumandasını da duyurdu.
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    Televizyonlar
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung güneş enerjisiyle şarj edilen uzaktan kumandasını tanıttı
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    Samsung Electronics, CES 2021 öncesi gerçekleştirdiği online etkinlik kapsamında yeni 4K ve 8K QLED TV'lerini sahneye çıkarmakla kalmadı aynı zamanda pil ihtiyacını ortadan kaldıran güneş enerjili uzaktan kumandasını da tanıttı.

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    Eco Remote adı verilen uzaktan kumanda, yapay veya doğal ışığın yanı sıra USB-C bağlantı noktası üzerinden şarj edilebiliyor. Güney Koreli üreticiye göre bu hamle önümüzdeki yedi yıl içinde yaklaşık 99 milyon AAA sınıf pil israfının önüne geçecek.

    Samsung güneş enerjisiyle şarj edilen uzaktan kumandasını tanıttı
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    Geri dönüştürülmüş plastikten üretildi

    Samsung'un çevre dostu uzaktan kumandası küçük bir güneş paneline sahip. Eco Remote, yüzde 28'i geri dönüştürülmüş polietilen tereftalattan elde edilen, 31 gram plastikten üretildi. Uzaktan kumandanın tek şarjla iki yıl boyunca kullanabileceği belirtiliyor.

    Eco Remote tüketicileri yıllar içinde hatırı sayılır miktarda pil satın almaktan kurtaracağı gibi, plastik atıkları ve dolayısıyla bunun neden olduğu çevresel etkiyi etkin bir şekilde azaltacak.



    https://www.theverge.com/2021/1/6/22216912/samsung-eco-remote-control-solar-charging-ces-2021 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Onca zaman şu güneş enerjisinden enerji alan kumanda üretmek zor olmamalı ama yıl 2021, daha yeni görüyoruz
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    Normandia_06 (Yalçın ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Taaa 80li yıllarda casio'nun güneş enerjisi ile çalışan saatim vardı.Yıllarca tık demedi askerde çalınmıştı :XD
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Normandia_06 (Yalçın ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Taaa 80li yıllarda casio'nun güneş enerjisi ile çalışan saatim vardı.Yıllarca tık demedi askerde çalınmıştı :XD
    Yanıtla +5
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    dostum kertenkele (İnsan Sadece insan ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ayda bir kumandayı güneşe koyuyoruz bundan sonra. Bunun yerine güneş ile şarj olup kendi markasına ait bütün cıhazları şarj edebilecek bir ürün yapmak daha kullanışlı olur mesela yüksek mah değerinde powerbank üret güneş enerjisi ile dolsun kumanda telefon kablosuz kulaklık ne varsa hepsine uyumlu olsun. Yakında yaparlar bunu yazıyorum buraya.
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    gun (Gün Oksay) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Apple TV’nin kumandası şarj edilebilir 10 dk’da oluyor 4 ay yetiyor.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Onca zaman şu güneş enerjisinden enerji alan kumanda üretmek zor olmamalı ama yıl 2021, daha yeni görüyoruz
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    esmerbuyucu (E. B.) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    İnsanları tek kullanımlık piller yerine şarj edilebilir pillere yönlendirseler daha büyük bir etki yaratabilirler.
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