Samsung güneş enerjisiyle şarj edilen uzaktan kumandasını tanıttı

Samsung Electronics, CES 2021 öncesi gerçekleştirdiği online etkinlik kapsamında yeni 4K ve 8K QLED TV'lerini sahneye çıkarmakla kalmadı aynı zamanda pil ihtiyacını ortadan kaldıran güneş enerjili uzaktan kumandasını da tanıttı.İlginizi Çekebilir Samsung, televizyonlarında Sharp'ın LCD panellerini kullanacak
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Eco Remote adı verilen uzaktan kumanda, yapay veya doğal ışığın yanı sıra USB-C bağlantı noktası üzerinden şarj edilebiliyor. Güney Koreli üreticiye göre bu hamle önümüzdeki yedi yıl içinde yaklaşık 99 milyon AAA sınıf pil israfının önüne geçecek.
Geri dönüştürülmüş plastikten üretildi
Samsung'un çevre dostu uzaktan kumandası küçük bir güneş paneline sahip. Eco Remote, yüzde 28'i geri dönüştürülmüş polietilen tereftalattan elde edilen, 31 gram plastikten üretildi. Uzaktan kumandanın tek şarjla iki yıl boyunca kullanabileceği belirtiliyor.
Eco Remote tüketicileri yıllar içinde hatırı sayılır miktarda pil satın almaktan kurtaracağı gibi, plastik atıkları ve dolayısıyla bunun neden olduğu çevresel etkiyi etkin bir şekilde azaltacak.
https://www.theverge.com/2021/1/6/22216912/samsung-eco-remote-control-solar-charging-ces-2021 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.