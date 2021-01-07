Samsung güneş enerjisiyle şarj edilen uzaktan kumandasını tanıttı

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Samsung Electronics, CES 2021 öncesi gerçekleştirdiği online etkinlik kapsamında yeni 4K ve 8K QLED TV'lerini sahneye çıkarmakla kalmadı aynı zamanda pil ihtiyacını ortadan kaldıran güneş enerjili uzaktan kumandasını da tanıttı.

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Eco Remote adı verilen uzaktan kumanda, yapay veya doğal ışığın yanı sıra USB-C bağlantı noktası üzerinden şarj edilebiliyor. Güney Koreli üreticiye göre bu hamle önümüzdeki yedi yıl içinde yaklaşık 99 milyon AAA sınıf pil israfının önüne geçecek.

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Geri dönüştürülmüş plastikten üretildi

Samsung'un çevre dostu uzaktan kumandası küçük bir güneş paneline sahip. Eco Remote, yüzde 28'i geri dönüştürülmüş polietilen tereftalattan elde edilen, 31 gram plastikten üretildi. Uzaktan kumandanın tek şarjla iki yıl boyunca kullanabileceği belirtiliyor.

Eco Remote tüketicileri yıllar içinde hatırı sayılır miktarda pil satın almaktan kurtaracağı gibi, plastik atıkları ve dolayısıyla bunun neden olduğu çevresel etkiyi etkin bir şekilde azaltacak.

https://www.theverge.com/2021/1/6/22216912/samsung-eco-remote-control-solar-charging-ces-2021

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