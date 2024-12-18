Samsung Galaxy S25+ en net haliyle görüntülendi: İşte tasarımı

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Tam Boyutta Gör Samsung’un önümüzdeki haftalarda tanıtacağı Galaxy S25 modelleri hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Bildiğiniz üzere serinin temel modeli önemli tasarımsal yenilikler ve gelişmiş kamera sensörleri ile karşımıza çıkacak. Son olarak Galaxy S25 ve Galaxy S25+ modeline ait yeni görüntüler internete sızdı.

Samsung Galaxy S25+ en net haliyle görüntülendi

Kaçıranlar için daha önce Galaxy S24 serisine ait birçok sızıntı paylaşıldı. Hatta yakın tarihte akıllı telefonların muhtemel fiyatlarına değindik. Yeni sızıntıda ise, Galaxy S25+ modelini canlı olarak görüyoruz. Sızdırılan görüntülerde iPhone'lardaki kamera kontrol düğmesine benzeyen hafif dokunmatik bir alan görüyoruz. Ancak bunun mmWave anteni olduğu söyleniyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Galaxy S25 ve S25+, büyük oranda selefini temel alacak. Samsung'un aynı dikey hizalanmış kamera kurulumu devam ediyor. Çerçeveler düz ve ses açma-kısma ve güç tuşu yine çerçevenin sağına yerleştirilmiş. Ön yüzünde ise, Dinamik Ada ekranı ve ortalanmış kamera sensörü bulunuyor.

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Daha önceki raporlara göre Galaxy S25'in boyutları, selefinin 147 x 70.6 x 7.6 mm boyutlarına kıyasla 146,94 x 70,46 x 7,25 mm ölçülerinde olacak. Galaxy S25 Plus'ın ise 158,44 x 75,79 x 7,35 mm ölçülerinde tanıtılacağı belirtiliyor. Bu da selefinden 0,35mm daha ince.

Galaxy S25, S25 ve S25 Ultra ne zaman tanıtılacak?

Samsung, Galaxy S24 serisini Ocak 2024'te tanıttı. Bu nedenle, Galaxy S25 serisinin Ocak 2025'te piyasaya çıktığını görebiliriz. Şu anda S25 serisinin fiyatlandırması hakkında herhangi bir bilgi yok.

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