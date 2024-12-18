Samsung Galaxy S25+ en net haliyle görüntülendi: İşte tasarımı

- Samsung Galaxy S25+ en net haliyle görüntülendi
- Galaxy S25, S25 ve S25 Ultra ne zaman tanıtılacak?
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Samsung Galaxy S25+ en net haliyle görüntülendi
Kaçıranlar için daha önce Galaxy S24 serisine ait birçok sızıntı paylaşıldı. Hatta yakın tarihte akıllı telefonların muhtemel fiyatlarına değindik. Yeni sızıntıda ise, Galaxy S25+ modelini canlı olarak görüyoruz. Sızdırılan görüntülerde iPhone'lardaki kamera kontrol düğmesine benzeyen hafif dokunmatik bir alan görüyoruz. Ancak bunun mmWave anteni olduğu söyleniyor.
Daha önceki raporlara göre Galaxy S25'in boyutları, selefinin 147 x 70.6 x 7.6 mm boyutlarına kıyasla 146,94 x 70,46 x 7,25 mm ölçülerinde olacak. Galaxy S25 Plus'ın ise 158,44 x 75,79 x 7,35 mm ölçülerinde tanıtılacağı belirtiliyor. Bu da selefinden 0,35mm daha ince.
Galaxy S25, S25 ve S25 Ultra ne zaman tanıtılacak?
Samsung, Galaxy S24 serisini Ocak 2024'te tanıttı. Bu nedenle, Galaxy S25 serisinin Ocak 2025'te piyasaya çıktığını görebiliriz. Şu anda S25 serisinin fiyatlandırması hakkında herhangi bir bilgi yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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