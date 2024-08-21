Samsung Galaxy S25 Ultra daha büyük ekran ve daha ince çerçeve ile gelecek

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Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S25 Ultra hakkında son zamanda bazı önemli bilgiler gün yüzüne çıktı. Samsung, yeni amiral gemisi ile birlikte son birkaç modeldeki tasarım anlayışını değiştirecek gibi görünüyor. Artık köşeli hatlar yerine Galaxy S25 Ultra’da daha yuvarlatılmış köşelere geçiş yapılacak. Şimdi ise Galaxy S25 Ultra’nın ekranına dair bilgiler paylaşıldı.

Daha ince çerçeve, daha büyük ekran

Samsung Galaxy S25 Ultra’nın geleneklere sadık kalarak Ocak 2025’te tanıtılması bekleniyor. Galaxy S25 Ultra, yeni tasarımın yanında yine yeni bir yazılıma da ev sahipliği yapacak. Samsung’un One UI 7.0’de önemli değişiklikler yapacağı bir süredir dillendiriliyor. Bununla birlikte yeni tasarım Galaxy S25 Ultra'nın ekran boyutunu ve çerçevelerini de iyileştiriyor.

Tam Boyutta Gör Genellikle güvenilir bir duyumcu olan Ice Universe’e göre Galaxy S25 Ultra, 77,6 mm genişliğinde bir gövdeye ve 6,86 inçlik bir ekrana sahip olacak. Karşılaştırma olması açısından, Galaxy S24 Ultra 79 mm genişliğinde bir gövdeye ve 6,79 inçlik bir ekrana sahip. Dolayısıyla eğer bilgiler doğruysa Samsung, yeni amiral gemisinde daha dar bir gövdeye daha büyük bir ekran sığdıracak.

Dahası Galaxy S24 Ultra’da olan 3,35 mm’lik ekran çerçevesinin Galaxy S25 Ultra’da 2,3 mm’ye ineceği aktarılıyor. Dolayısıyla telefonun yüzde 31 daha ince çerçevelere sahip olacağı anlamına geliyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra batarya konusunda hüsrana neden olabilir 2 gün önce eklendi

Bunlara ek olarak Galaxy S25 Ultra'nın tüm bölgelerde Snapdragon 8 Gen 4 çipini kullanacağı söyleniyor. TSMC tarafından 3nm sürecinde üretilen yeni işlemcinin Oryon çekirdeklerini kullanması bekleniyor. Ayrıca bu yonga, yüzde 40 daha hızlı yeni Adreno 8 serisi GPU'yu kullanacak. OIS'li 200MP birincil arka kamera, 50MP ultra geniş kamera, iki adet 50MP telefoto kamera (3x ve 5x optik zoom) ve 12MP selfie kamerası da diğer detaylar arasında. Son olarak görünüşe göre Galaxy S25 Ultra, 5,000mAh batarya kullanmaya devam edecek ve 45W hızlı şarj özelliğine sahip olacak.

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Galaxy S25 Ultra daha büyük ekran ve daha ince çerçeveyle gelecek