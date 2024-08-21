Samsung Galaxy S25 Ultra daha büyük ekran ve daha ince çerçeve ile gelecek

Daha ince çerçeve, daha büyük ekran
Samsung Galaxy S25 Ultra’nın geleneklere sadık kalarak Ocak 2025’te tanıtılması bekleniyor. Galaxy S25 Ultra, yeni tasarımın yanında yine yeni bir yazılıma da ev sahipliği yapacak. Samsung’un One UI 7.0’de önemli değişiklikler yapacağı bir süredir dillendiriliyor. Bununla birlikte yeni tasarım Galaxy S25 Ultra'nın ekran boyutunu ve çerçevelerini de iyileştiriyor.
Dahası Galaxy S24 Ultra’da olan 3,35 mm’lik ekran çerçevesinin Galaxy S25 Ultra’da 2,3 mm’ye ineceği aktarılıyor. Dolayısıyla telefonun yüzde 31 daha ince çerçevelere sahip olacağı anlamına geliyor.
Bunlara ek olarak Galaxy S25 Ultra'nın tüm bölgelerde Snapdragon 8 Gen 4 çipini kullanacağı söyleniyor. TSMC tarafından 3nm sürecinde üretilen yeni işlemcinin Oryon çekirdeklerini kullanması bekleniyor. Ayrıca bu yonga, yüzde 40 daha hızlı yeni Adreno 8 serisi GPU'yu kullanacak. OIS'li 200MP birincil arka kamera, 50MP ultra geniş kamera, iki adet 50MP telefoto kamera (3x ve 5x optik zoom) ve 12MP selfie kamerası da diğer detaylar arasında. Son olarak görünüşe göre Galaxy S25 Ultra, 5,000mAh batarya kullanmaya devam edecek ve 45W hızlı şarj özelliğine sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.