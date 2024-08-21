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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S25 Ultra daha büyük ekran ve daha ince çerçeve ile gelecek

    Samsung Galaxy S25 Ultra için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son gelen haberlere göre Samsung Galaxy S25 Ultra’nın ekranı daha büyük olacak ancak çerçeveler de daha ince olacak.
    Galaxy S25 Ultra daha büyük ekran ve daha ince çerçeveyle gelecek Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S25 Ultra hakkında son zamanda bazı önemli bilgiler gün yüzüne çıktı. Samsung, yeni amiral gemisi ile birlikte son birkaç modeldeki tasarım anlayışını değiştirecek gibi görünüyor. Artık köşeli hatlar yerine Galaxy S25 Ultra’da daha yuvarlatılmış köşelere geçiş yapılacak. Şimdi ise Galaxy S25 Ultra’nın ekranına dair bilgiler paylaşıldı.

    Daha ince çerçeve, daha büyük ekran

    Samsung Galaxy S25 Ultra’nın geleneklere sadık kalarak Ocak 2025’te tanıtılması bekleniyor. Galaxy S25 Ultra, yeni tasarımın yanında yine yeni bir yazılıma da ev sahipliği yapacak. Samsung’un One UI 7.0’de önemli değişiklikler yapacağı bir süredir dillendiriliyor. Bununla birlikte yeni tasarım Galaxy S25 Ultra'nın ekran boyutunu ve çerçevelerini de iyileştiriyor.

    Galaxy S25 Ultra daha büyük ekran ve daha ince çerçeveyle gelecek Tam Boyutta Gör
    Genellikle güvenilir bir duyumcu olan Ice Universe’e göre Galaxy S25 Ultra, 77,6 mm genişliğinde bir gövdeye ve 6,86 inçlik bir ekrana sahip olacak. Karşılaştırma olması açısından, Galaxy S24 Ultra 79 mm genişliğinde bir gövdeye ve 6,79 inçlik bir ekrana sahip. Dolayısıyla eğer bilgiler doğruysa Samsung, yeni amiral gemisinde daha dar bir gövdeye daha büyük bir ekran sığdıracak.

    Dahası Galaxy S24 Ultra’da olan 3,35 mm’lik ekran çerçevesinin Galaxy S25 Ultra’da 2,3 mm’ye ineceği aktarılıyor. Dolayısıyla telefonun yüzde 31 daha ince çerçevelere sahip olacağı anlamına geliyor.

    Bunlara ek olarak Galaxy S25 Ultra'nın tüm bölgelerde Snapdragon 8 Gen 4 çipini kullanacağı söyleniyor. TSMC tarafından 3nm sürecinde üretilen yeni işlemcinin Oryon çekirdeklerini kullanması bekleniyor. Ayrıca bu yonga, yüzde 40 daha hızlı yeni Adreno 8 serisi GPU'yu kullanacak. OIS'li 200MP birincil arka kamera, 50MP ultra geniş kamera, iki adet 50MP telefoto kamera (3x ve 5x optik zoom) ve 12MP selfie kamerası da diğer detaylar arasında. Son olarak görünüşe göre Galaxy S25 Ultra, 5,000mAh batarya kullanmaya devam edecek ve 45W hızlı şarj özelliğine sahip olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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