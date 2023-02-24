Samsung, katlanabilir telefon modellerini artırırken orta seviyeye yeni bir seri ekleyecek

Katlanabilir telefon ailesi büyüyor
Bu söylentiye biraz şüphe ile yaklaşsak da iddiaya göre Samsung, 2024 yılında 6 katlanabilir model tanıtacak. Bunların Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6’ye eklenecek olan Galaxy Z Flip Ultra, Galaxy Z Fold Ultra, the Galaxy Z Flex ve Galaxy Z Tab modelleri olacağı söyleniyor. Kaynağa göre bu telefonların kullanacağı ekran panelleri de farklılık gösterecek. Ultra modellerin Samsung Display tarafından üretilen ekranlar ile geleceği ancak normal Z Fold ve Z Flip modellerinin ise BOE üretimi paneller kullanacağı söyleniyor.
Model bazlı baktığımızda Galaxy Z Fold Ultra’nın 4K ekran ile geleceği ancak normal versiyonunun QHD panele sahip olacağı aktarılıyor. Benzer bir durum Z Flip tarafında olacak ve Ultra model 2K ekran ile gelirken normal model FHD ekran ile gelecek.
Yeni Galaxy K serisi geliyor
[twitter=https://mobile.twitter.com/RGcloudS/status/1627934485978419202]
Sızıntı kaynağı ayrıca Samsung’un orta seviyeye yeni bir seri ekleyeceğini söylüyor. Galaxy K olarak adlandırılan serinin Galaxy A serisinin boşaltacağı kısımları doldurması bekleniyor. Daha önceki haberlerimizde Galaxy A serisinde model sayısının düşürüleceğinden bahsetmiştik.
Bu yıl nezdinde Samsung’un bir değişiklik yapması beklenmiyor zira tüm bu söylentiler 2024 yılını işaret ediyor. O zamana kadar önümüzde aşılacak daha çok gün var ve dolayısıyla ilerleyen dönemlerde bu konunun netleşeceğini düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.