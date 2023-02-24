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    Anlık Bildirim

    Samsung, katlanabilir telefon modellerini artırırken orta seviyeye yeni bir seri ekleyecek

    Yeni gelen bilgiler Samsung'un katlanabilir akıllı telefonlarının sayısının artacağını gösteriyor. Ek olarak firmanın orta seviyeye yeni bir seri daha ekleyeceği belirtiliyor.
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    Samsung, katlanabilir telefon modellerini artırıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung’un mevcutta bulunan katlanabilir akıllı telefonları oldukça pahalı ve tamamen üst seviyeye yönelik cihazlar olarak konumlanıyor. Görünüşe göre Samsung'un bu stratejisi gelecek yıl "Ultra" modelleriyle birlikte devam edebilir. Ek olarak Güney Koreli teknoloji devinin orta seviyeye yönelik yeni bir seriyi daha getireceği söylenmekte.

    Katlanabilir telefon ailesi büyüyor

    Bu söylentiye biraz şüphe ile yaklaşsak da iddiaya göre Samsung, 2024 yılında 6 katlanabilir model tanıtacak. Bunların Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6’ye eklenecek olan Galaxy Z Flip Ultra, Galaxy Z Fold Ultra, the Galaxy Z Flex ve Galaxy Z Tab modelleri olacağı söyleniyor. Kaynağa göre bu telefonların kullanacağı ekran panelleri de farklılık gösterecek. Ultra modellerin Samsung Display tarafından üretilen ekranlar ile geleceği ancak normal Z Fold ve Z Flip modellerinin ise BOE üretimi paneller kullanacağı söyleniyor.

    Model bazlı baktığımızda Galaxy Z Fold Ultra’nın 4K ekran ile geleceği ancak normal versiyonunun QHD panele sahip olacağı aktarılıyor. Benzer bir durum Z Flip tarafında olacak ve Ultra model 2K ekran ile gelirken normal model FHD ekran ile gelecek.

    Yeni Galaxy K serisi geliyor

    [twitter=https://mobile.twitter.com/RGcloudS/status/1627934485978419202]

    Sızıntı kaynağı ayrıca Samsung’un orta seviyeye yeni bir seri ekleyeceğini söylüyor. Galaxy K olarak adlandırılan serinin Galaxy A serisinin boşaltacağı kısımları doldurması bekleniyor. Daha önceki haberlerimizde Galaxy A serisinde model sayısının düşürüleceğinden bahsetmiştik.

    Bu yıl nezdinde Samsung’un bir değişiklik yapması beklenmiyor zira tüm bu söylentiler 2024 yılını işaret ediyor. O zamana kadar önümüzde aşılacak daha çok gün var ve dolayısıyla ilerleyen dönemlerde bu konunun netleşeceğini düşünüyoruz.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 2 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 3 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 3 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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