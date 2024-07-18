Samsung dünyanın en ince katlanabilir telefonunu geliştiriyor

Samsung’dan dev adım
Samsung piyasada en çok modele sahip marka olsa da en ince telefon unvanı Honor markasının, en ucuz telefon unvanı da ZTE markasının eline geçti. Samsung’un rekabette elle tutulur hamleler yapmaması eleştirilirken firma bu eleştirileri dikkate almış görünüyor.
Güney Kora kaynaklarına göre Samsung dünyanın en ince katlanabilir telefonunu geliştirmek için kolları sıvadı. Firmanın kapandığında 7mm kalınlığa sahip bir kasa üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Honor Magic V3 modelinde bu rakam 9.2mm iken Samsung Galaxy Z Fold 6 modelinde ise 12.1mm.
Elbette bu denli bir incelik iddiası bazı fedakârlıkları da beraberinde getirecek. S-Pen kaleminden feragat edilmesi ve daha küçük bir batarya ile bu inceliğin yakalanacağı belirtiliyor. Bu modelin gelecek piyasaya çıkacak Galaxy Z Fold Slim olması yüksek ihtimal.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.