Samsung dünyanın en ince katlanabilir telefonunu geliştiriyor

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Tam Boyutta Gör Katlanabilir akıllı telefon pazarının öncüsü olsa da Samsung yavaş yavaş ağırlığını kaybediyor. Yılın ilk çeyreğinde pazar liderliğini Huawei’ye kaptıran Samsung, rekabette yeniden iddialı olmak için çalışmalara başladı.

Samsung’dan dev adım

Samsung piyasada en çok modele sahip marka olsa da en ince telefon unvanı Honor markasının, en ucuz telefon unvanı da ZTE markasının eline geçti. Samsung’un rekabette elle tutulur hamleler yapmaması eleştirilirken firma bu eleştirileri dikkate almış görünüyor.

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Güney Kora kaynaklarına göre Samsung dünyanın en ince katlanabilir telefonunu geliştirmek için kolları sıvadı. Firmanın kapandığında 7mm kalınlığa sahip bir kasa üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Honor Magic V3 modelinde bu rakam 9.2mm iken Samsung Galaxy Z Fold 6 modelinde ise 12.1mm.

Elbette bu denli bir incelik iddiası bazı fedakârlıkları da beraberinde getirecek. S-Pen kaleminden feragat edilmesi ve daha küçük bir batarya ile bu inceliğin yakalanacağı belirtiliyor. Bu modelin gelecek piyasaya çıkacak Galaxy Z Fold Slim olması yüksek ihtimal.

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