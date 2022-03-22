Samsung katlanabilir telefon pazarını domine etti

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, katlanabilir telefon segmentinde de öncü markaların başında yer alıyor. Omdia araştırma firması tarafından yayınlanan son veriler, şirketin pazarı hakimiyeti altına aldığını ortaya koydu.
Omdia'nın raporu Samsung'un 2021 yılında katlanabilir akıllı telefon pazarının hatırı sayılır bir kısmını ele geçirdiğini gösteriyor. Ayrıca en iyi performans gösteren 11 katlanabilir cihazdan 5'inin Samsung'a ait olduğu da tabloya yansıyan detaylar arasında.
En popüler model Galaxy Z Flip 3
Geçtiğimiz yıl 4.6 milyon adet satan Galaxy Z Flip 3 en popüler katlanabilir telefon oldu. Galaxy Z Fold 3 modeli ise 2.5 milyon satış rakamı ile bu modeli takip etti. Her iki akıllı telefonun toplam sevkiyat rakamı ise 7.1 milyon.
2021'de yapılan toplam katlanabilir telefon sevkiyatının %61'ini Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3 modellerinin oluşturduğunu belirtelim. Huawei Mate X2, 500 bin sevkiyatla üçüncü sırada yer alırken, onu Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Fold 2'nin izlediği görülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Tebrikler böyle zeki mühendislrere
Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence
Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara