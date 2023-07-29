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    Samsung, katlanan telefon satışlarını artırmayı hedefliyor

    Katlanan akıllı telefon pazarında lider konumunda olan Samsung, yeni hedeflerini açıkladı. Şirket, her beş kişiden birinin katlanır ekranlı telefon kullanacağını tahmin ediyor.
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    Samsung katlanan telefon satışlarını %50 artırmayı planlıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, 26 Temmuz Unpacked etkinliğinde yeni katlanan telefon modelleri Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5’i tanıttı. Şirket, tanıtımdan sonra katlanan telefon satışlarının geçen yıla göre %50 artacağını söyledi.

    Samsung, Galaxy Z Flip 5 modeline güveniyor

    Samsung’a göre katlanır ekranlı telefonların popülaritesi artıyor. Şirket, kullanıcıların Galaxy Z Flip 5 modeline daha fazla ilgi göstereceğini düşünüyor.  Samsung’un mobil bölümünün başında olan isim, şirketin geçtiğimiz yıl yaklaşık 10 milyon adet katlanan telefon sattığını açıkladı. Bu satışların %60’ını Galaxy Z Flip 4, geri kalanını Galaxy Z Fold 4 oluşturmuş. Yeni tanıtılan ve ön siparişle satışa sunulan Z Fold 5 ve Z Flip 5'in 15 milyon adet satması bekleniyor.

    Katlanan telefon pazarının lideri

    Samsung, hedefine ulaşırsa katlanan akıllı telefon pazarında %75’lik pazar payına sahip olmuş olacak. Şirket, birincil odak noktalarının katlanan cihazları yaygınlaştırmak olduğuna dikkat çekti. Şirket, en büyük payı anavatanı olan Güney Kore’deki satışlardan alacaktır. Zira, Galaxy Z Flip 5’in Türkiye fiyatı 45.000 TL, Z Fold 5’in fiyatı 65.000 TL’den başlıyor.

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