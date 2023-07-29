Galaxy Z Fold 5 ne kadar dayanıklı? İşte Samsung'un testi 1 gün önce eklendi

Samsung, Galaxy Z Flip 5 modeline güveniyor

Samsung’a göre katlanır ekranlı telefonların popülaritesi artıyor. Şirket, kullanıcıların Galaxy Z Flip 5 modeline daha fazla ilgi göstereceğini düşünüyor. Samsung’un mobil bölümünün başında olan isim, şirketin geçtiğimiz yıl yaklaşık 10 milyon adet katlanan telefon sattığını açıkladı. Bu satışların %60’ını Galaxy Z Flip 4, geri kalanını Galaxy Z Fold 4 oluşturmuş. Yeni tanıtılan ve ön siparişle satışa sunulan Z Fold 5 ve Z Flip 5'in 15 milyon adet satması bekleniyor.

Katlanan telefon pazarının lideri

Samsung, hedefine ulaşırsa katlanan akıllı telefon pazarında %75’lik pazar payına sahip olmuş olacak. Şirket, birincil odak noktalarının katlanan cihazları yaygınlaştırmak olduğuna dikkat çekti. Şirket, en büyük payı anavatanı olan Güney Kore’deki satışlardan alacaktır. Zira, Galaxy Z Flip 5’in Türkiye fiyatı 45.000 TL, Z Fold 5’in fiyatı 65.000 TL’den başlıyor.

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Samsung, katlanan telefon satışlarını artırmayı hedefliyor