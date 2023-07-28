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    Anlık Bildirim

    Galaxy Z Fold 5 ne kadar dayanıklı? İşte Samsung'un dayanıklılık testi

    Samsung'un yeni katlanan telefonu Galaxy Z Fold 5, yeni esnek menteşe tasarımına sahip. Peki, Z Fold 5 katlamaya ne kadar dayanıklı? İşte Samsung'un gerçekleştirdiği testler:
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    Samsung Galaxy Z Fold 5 dayanıklılık testi Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 modellerini “Şimdiye kadarki en dayanıklı katlanabilir telefonlar” olarak tanıtmıştı. Samsung, katlanan telefonların ne kadar dayanıklı olduğunu, hangi testlere tabi tutulduğunu gösteren bir video yayınladı.

    200.000 katlamaya dayanıklı!

    Samsung’un iki yeni katlanan telefonu katlama testi, yuvarlanma testi, su geçirmezlik testi, düşme testi, S Pen çizim testi gibi pek çok dayanıklılık testinden geçirildi. Belki de en önemlisi, iki modelde de kullanılan yeni esnek menteşe ne kadar dayanıklı?

    Samsung’un testlerine göre 200.000 katlamaya kadar dayanıklılık sertifikasına sahip. Yeni menteşenin su damlası tasarımı, telefonun boşluk bırakmadan katlanarak kapanmasını ve daha ince ve hafif formda olmasını sağlıyor. Menteşe dışında koruyucu alüminyum çerçeve, artık ek darbe dağıtma katmanına sahip katlanan ekranlar da zorlu testlere tabi tutuldu.

    Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5, Türkiye’de de ön siparişe açıldı. Z Fold 5’in fiyatı 65.000 TL’den başlıyor. Z Flip 5’in başlangıç fiyatı 45.000 TL.

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