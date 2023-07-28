Galaxy Z Fold 5 ne kadar dayanıklı? İşte Samsung'un dayanıklılık testi

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 modellerini “Şimdiye kadarki en dayanıklı katlanabilir telefonlar” olarak tanıtmıştı. Samsung, katlanan telefonların ne kadar dayanıklı olduğunu, hangi testlere tabi tutulduğunu gösteren bir video yayınladı.

Galaxy Tab S9 ve Tab S9+ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 gün önce eklendi

200.000 katlamaya dayanıklı!

Samsung’un iki yeni katlanan telefonu katlama testi, yuvarlanma testi, su geçirmezlik testi, düşme testi, S Pen çizim testi gibi pek çok dayanıklılık testinden geçirildi. Belki de en önemlisi, iki modelde de kullanılan yeni esnek menteşe ne kadar dayanıklı?

Samsung’un testlerine göre 200.000 katlamaya kadar dayanıklılık sertifikasına sahip. Yeni menteşenin su damlası tasarımı, telefonun boşluk bırakmadan katlanarak kapanmasını ve daha ince ve hafif formda olmasını sağlıyor. Menteşe dışında koruyucu alüminyum çerçeve, artık ek darbe dağıtma katmanına sahip katlanan ekranlar da zorlu testlere tabi tutuldu.

Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5, Türkiye’de de ön siparişe açıldı. Z Fold 5’in fiyatı 65.000 TL’den başlıyor. Z Flip 5’in başlangıç fiyatı 45.000 TL.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Galaxy Z Fold 5 ne kadar dayanıklı? İşte Samsung'un testi