Samsung'un özel kamera uygulaması daha fazla Galaxy telefona geliyor: İşte tam liste

Güney Koreli dev Camera Assistant'ı bazı iyileştirmelerle güncelledi. Sadece bununla yetinmeyen şirket uygulamayı daha geniş bir model yelpazesi için kullanıma sunuyor. Aşağıdaki listede yer alan telefonlar Camera Assistant uygulamasına sahip olacak:
- Galaxy Note 20
- Galaxy Note 20 Ultra
- Galaxy S20
- Galaxy S20+
- Galaxy S20 Ultra
- Galaxy S21
- Galaxy S21+
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy S22
- Galaxy S22+
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S23
- Galaxy S23+
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy Z Flip 3
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 2
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Fold 4
Yeni özellikler neler?
Eklenen yeni özellikler arasında %50 (Orta) veya %100 (Yüksek) seviyelerinde uygulanabilen ancak istenildiği taktirde devre dışı bırakılabilecek görüntü yumuşatma modları var. Kamera uygulamasındaki bir diğer yenilik deklanşör hızını ayarlayabilme.
Ayrıca her 1 saniyede, 1.5 saniyede, 2 saniyede, 2.5 saniyede ve 3 saniyede bir fotoğraf çekmeyi sağlayan daha fazla zamanlayıcı seçeneği mevcut. Tüm bunlara ek olarak video çekerken cihazın aşırı ısınmasını önlemek için ekranı zaman zaman karartmak da artık mümkün.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah