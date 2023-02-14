Samsung'un özel kamera uygulaması daha fazla Galaxy telefona geliyor: İşte tam liste

Tam Boyutta Gör Samsung'un One UI 5.0 ile hayata geçirdiği yeni özelliklerden biri de kamera üzerinde daha fazla kontrole imkân tanıyan Camera Assistant uygulamasıydı. Kamera asistanı sadece Galaxy S22 için kullanıma sunulmuş olsa da artık durum değişti.

Kamerası en iyi çeken telefonlar 1 ay önce eklendi

Güney Koreli dev Camera Assistant'ı bazı iyileştirmelerle güncelledi. Sadece bununla yetinmeyen şirket uygulamayı daha geniş bir model yelpazesi için kullanıma sunuyor. Aşağıdaki listede yer alan telefonlar Camera Assistant uygulamasına sahip olacak:

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Fold 4

Tam Boyutta Gör

Yeni özellikler neler?

Eklenen yeni özellikler arasında %50 (Orta) veya %100 (Yüksek) seviyelerinde uygulanabilen ancak istenildiği taktirde devre dışı bırakılabilecek görüntü yumuşatma modları var. Kamera uygulamasındaki bir diğer yenilik deklanşör hızını ayarlayabilme.

Ayrıca her 1 saniyede, 1.5 saniyede, 2 saniyede, 2.5 saniyede ve 3 saniyede bir fotoğraf çekmeyi sağlayan daha fazla zamanlayıcı seçeneği mevcut. Tüm bunlara ek olarak video çekerken cihazın aşırı ısınmasını önlemek için ekranı zaman zaman karartmak da artık mümkün.

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Samsung'un kamera uygulaması daha fazla Galaxy telefona geliyor