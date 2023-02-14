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    Anlık Bildirim

    Samsung'un özel kamera uygulaması daha fazla Galaxy telefona geliyor: İşte tam liste

    Samsung'un Galaxy S22 serisi için yayınladığı Camera Assistant uygulaması artık diğer birçok Galaxy akıllı telefonda da kullanılabilecek. Şirket model listesini paylaştı.
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    Samsung'un kamera uygulaması daha fazla Galaxy telefona geliyor Tam Boyutta Gör
    Samsung'un One UI 5.0 ile hayata geçirdiği yeni özelliklerden biri de kamera üzerinde daha fazla kontrole imkân tanıyan Camera Assistant uygulamasıydı. Kamera asistanı sadece Galaxy S22 için kullanıma sunulmuş olsa da artık durum değişti.

    Güney Koreli dev Camera Assistant'ı bazı iyileştirmelerle güncelledi. Sadece bununla yetinmeyen şirket uygulamayı daha geniş bir model yelpazesi için kullanıma sunuyor. Aşağıdaki listede yer alan telefonlar Camera Assistant uygulamasına sahip olacak:

    • Galaxy Note 20
    • Galaxy Note 20 Ultra
    • Galaxy S20
    • Galaxy S20+
    • Galaxy S20 Ultra
    • Galaxy S21
    • Galaxy S21+
    • Galaxy S21 Ultra
    • Galaxy S22
    • Galaxy S22+
    • Galaxy S22 Ultra
    • Galaxy S23
    • Galaxy S23+
    • Galaxy S23 Ultra
    • Galaxy Z Flip 3
    • Galaxy Z Flip 4
    • Galaxy Z Fold 2
    • Galaxy Z Fold 3
    • Galaxy Z Fold 4

    Samsung'un kamera uygulaması daha fazla Galaxy telefona geliyor Tam Boyutta Gör

    Yeni özellikler neler?

    Eklenen yeni özellikler arasında %50 (Orta) veya %100 (Yüksek) seviyelerinde uygulanabilen ancak istenildiği taktirde devre dışı bırakılabilecek görüntü yumuşatma modları var. Kamera uygulamasındaki bir diğer yenilik deklanşör hızını ayarlayabilme.

    Ayrıca her 1 saniyede, 1.5 saniyede, 2 saniyede, 2.5 saniyede ve 3 saniyede bir fotoğraf çekmeyi sağlayan daha fazla zamanlayıcı seçeneği mevcut. Tüm bunlara ek olarak video çekerken cihazın aşırı ısınmasını önlemek için ekranı zaman zaman karartmak da artık mümkün.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 1 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 3 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 3 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 5 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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