Samsung, LCD üretiminden tamamen çekiliyor

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Bir süre önce Samsung ve LG gibi devlerin artan OLED başta olmak üzere yeni ekran teknolojilerine yatırım yapmak istediği, bu nedenle LCD üretim tesislerini yavaş yavaş elden çıkarmaya başladıklarını okumuştuk. Samsung bu sektörden tamamen çıkacak.

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Sektörden gelen bilgilere göre Samsung Display iştiraki LCD üretiminden tamamen çıkmaya hazırlanıyor. LCD üretim tesislerini yavaş yavaş Çinli firmalara satmaya başlayan iştirak 2020 yılı sonunda faaliyetlerini sonlandırmış olacak. Yıl sonuna kadar tüm siparişlerin bitirilmesi planlanıyor.

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Samsung Display bugüne kadar TN, VA, IPS, LED arka aydınlatma şeklinde pek çok LCD panel üretiyordu. Bu paneller firmanın alt seviye televizyon, monitör, dizüstü ve mobil cihazlarında kullanılıyordu.

Samsung bundan sonra elde ettiği yeni kaynaklar ile AMOLED ve QLED üretimine ağırlık vermeyi amaçlıyor. Elbette firmanın tüm cihazlarında yeni ekran teknolojileri kullanılmayacak. Firma bundan sonra LCD ihtiyacını daha düşük maliyetlerde Çinli üreticilerden tedarik edecek.

https://www.techpowerup.com/265265/samsung-to-end-lcd-manufacturing-by-late-2020-focus-on-amoled-and-qled

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