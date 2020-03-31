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    Samsung, LCD üretiminden tamamen çekiliyor

    Artan OLED ve QLED ihtiyacı nedeniyle LCD üretim tesislerini elden çıkarmaya başlayan Samsung Display, yıl sonuna kadar LCD üretimini tamamen sonlandırmış olacak.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung, LCD üretiminden tamamen çekiliyor
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    Bir süre önce Samsung ve LG gibi devlerin artan OLED başta olmak üzere yeni ekran teknolojilerine yatırım yapmak istediği, bu nedenle LCD üretim tesislerini yavaş yavaş elden çıkarmaya başladıklarını okumuştuk. Samsung bu sektörden tamamen çıkacak.

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    Bir dönem kapandı

    Sektörden gelen bilgilere göre Samsung Display iştiraki LCD üretiminden tamamen çıkmaya hazırlanıyor. LCD üretim tesislerini yavaş yavaş Çinli firmalara satmaya başlayan iştirak 2020 yılı sonunda faaliyetlerini sonlandırmış olacak. Yıl sonuna kadar tüm siparişlerin bitirilmesi planlanıyor.

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    Samsung Display bugüne kadar TN, VA, IPS, LED arka aydınlatma şeklinde pek çok LCD panel üretiyordu. Bu paneller firmanın alt seviye televizyon, monitör, dizüstü ve mobil cihazlarında kullanılıyordu.

    Samsung bundan sonra elde ettiği yeni kaynaklar ile AMOLED ve QLED üretimine ağırlık vermeyi amaçlıyor. Elbette firmanın tüm cihazlarında yeni ekran teknolojileri kullanılmayacak. Firma bundan sonra LCD ihtiyacını daha düşük maliyetlerde Çinli üreticilerden tedarik edecek.



    https://www.techpowerup.com/265265/samsung-to-end-lcd-manufacturing-by-late-2020-focus-on-amoled-and-qled Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 (X Y) 1 sa.
    Samsung LCD leri zaten berbatti . MiniLED ve sonrasi MicroLED e odaklanmali. QLED SAmsung dahil bircok firma farkli adlarla da zaten kullaniyor. Artik QLED leri tabletlerde telefonlarda gorelim.. OLED te olmek uzere . MicroLED ile resmiyeti kazanacak gerci ....
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    The G-Man 54 dk. yeni yorumcu smart1978
    Oled ile micro led'in farkı nedir?
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