Samsung M8 akıllı monitör satışa başladı

Samsung’un CES 2022 fuarında tanıttığı M serisi akıllı monitörlerin son modeli Samsung M8 32 satışa sunuldu. Ofis konusunda da yetenekleri olan Samsung M8 32 modeli biraz tuzlu bir etikete sahip.
Samsung M8 32 özellikleri ve fiyatı
- 32 inçlik 4K ekran
- 400 nit parlaklık
- HDR10+
- 4ms GtG
- 1.07 milyar renk
- Tizen işletim sistemi
- Akıllı kumanda
- 1x microHDMI, 2x USB Tip-C
- 65W hızlı şarj
- 2x5W tweeter
- WiFi 5
- Manyetik web kamera
- Bluetooth 4.2
- 730$
Samsung M8 32 akıllı monitör modeli fare ve klavye uyumu yanında Samsung DeX kablosuz bağlantı, Bixby, Office 365 entegrasyonu gibi ofis özellikleriyle geliyor. Bununla birlikte beklenen fiyatın oldukça üzerinde piyasaya çıkıyor. Ülkemizde çift haneli rakamlar şaşırtıcı olmayacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"