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    Samsung M8 akıllı monitör satışa başladı

    Samsung M8 32 adındaki akıllı monitör modeli Tizen işletim sistemi ve 32 inçlik 4K ekranı ile satışa başlıyor. Kablosuz bir ofis yardımcısı olan monitör biraz tuzlu. 
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    Samsung M8 32
    Tam Boyutta Gör

    Samsung’un CES 2022 fuarında tanıttığı M serisi akıllı monitörlerin son modeli Samsung M8 32 satışa sunuldu. Ofis konusunda da yetenekleri olan Samsung M8 32 modeli biraz tuzlu bir etikete sahip.

    Samsung M8 32 özellikleri ve fiyatı

    • 32 inçlik 4K ekran
    • 400 nit parlaklık
    • HDR10+
    • 4ms GtG
    • 1.07 milyar renk
    • Tizen işletim sistemi
    • Akıllı kumanda
    • 1x microHDMI, 2x USB Tip-C
    • 65W hızlı şarj
    • 2x5W tweeter
    • WiFi 5
    • Manyetik web kamera
    • Bluetooth 4.2
    • 730$

    Samsung M8 32 akıllı monitör modeli fare ve klavye uyumu yanında Samsung DeX kablosuz bağlantı, Bixby, Office 365 entegrasyonu gibi ofis özellikleriyle geliyor. Bununla birlikte beklenen fiyatın oldukça üzerinde piyasaya çıkıyor. Ülkemizde çift haneli rakamlar şaşırtıcı olmayacaktır.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    venomboy_85 11 saat önce

    Ş
    şapkaa 2 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 4 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 4 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 5 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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