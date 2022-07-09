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    Samsung’dan Meksika’ya yarım milyar dolar yatırım

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, küresel anlamda üretim faaliyetlerini arttırmaya devam ediyor. Samsung, Meksika’da daha fazla ürün üretmek için 500 milyon dolar harcıyor.
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    Samsung, Meksika'ya yatırım yapıyor
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    Covid-19 sırasında başlayan küresel çip krizi ve ekonomik gerginliklerden dolayı birçok firma Çin’de yapılan üretimlerini azaltmaya başladı. Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından olan Samsung da küresel anlamda üretim faaliyetlerini arttırıyor.

     Samsung, Meksika’da ev aletleri üretecek

    Zaten Meksika’da ev aletleri ve televizyon üretimi yapan Samsung, Meksika’daki üretim tesislerini büyütüyor. Meksika’nın Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrand, Samsung’un ev aletleri üretimini arttırmak için ülkeye 500 milyon dolar yatırım yapacağını belirtti. Samsung’un yatırımı Queretaro eyaletinde gerçekleşecek. Ayrıca Bakan Ebrand, Samsung CEO’su Han Jong ile görüştüğünü belirtti.

    Kuzey Amerika’daki televizyon satışları için Tijuana’da ciddi üretimler yapan Samsung, aynı şekilde Kuzey Amerika’daki ev aletleri taleplerine yetişmek için Meksika’ya yatırım yapmışa benziyor. Samsung, son yıllarda birçok üretim tesislerine yatırım yaparak dikkat çekmeye devam ediyor.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 22 saat önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 23 saat önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 4 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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