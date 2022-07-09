Samsung’dan Meksika’ya yarım milyar dolar yatırım

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Covid-19 sırasında başlayan küresel çip krizi ve ekonomik gerginliklerden dolayı birçok firma Çin’de yapılan üretimlerini azaltmaya başladı. Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından olan Samsung da küresel anlamda üretim faaliyetlerini arttırıyor.

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Samsung, Meksika’da ev aletleri üretecek

Zaten Meksika’da ev aletleri ve televizyon üretimi yapan Samsung, Meksika’daki üretim tesislerini büyütüyor. Meksika’nın Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrand, Samsung’un ev aletleri üretimini arttırmak için ülkeye 500 milyon dolar yatırım yapacağını belirtti. Samsung’un yatırımı Queretaro eyaletinde gerçekleşecek. Ayrıca Bakan Ebrand, Samsung CEO’su Han Jong ile görüştüğünü belirtti.

Kuzey Amerika’daki televizyon satışları için Tijuana’da ciddi üretimler yapan Samsung, aynı şekilde Kuzey Amerika’daki ev aletleri taleplerine yetişmek için Meksika’ya yatırım yapmışa benziyor. Samsung, son yıllarda birçok üretim tesislerine yatırım yaparak dikkat çekmeye devam ediyor.

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