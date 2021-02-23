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    Samsung odaklanmayı iyileştirdiği yeni 50MP sensörünü duyurdu

    Samsung ISOCELL GN2 sensörü dört yönlü veri toplayabilen yeşil pikseller sayesinde yatay çizgileri kaçırmayan Dual Pixel Pro odaklanma teknolojisini sunuyor.
    23 Şubat 2021, 15:30 (10 dk.)
    17
    53
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung odaklanmayı iyileştirdiği yeni 50MP sensörünü duyurdu
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    Mobil kamera sensörleri konusunda oldukça iddialı olan Samsung hem kendi modellerinde hem de farklı markaların modellerinde bunu sıkça kullanıyor. 50MP çözünürlüğündeki yeni sensör otomatik odaklamayı geliştiriyor.

    Samsung ISOCELL GN2 neler sunuyor?

    Samsung ISOCELL GN2 sensörü 50MP çözünürlüğünde ve 1.4 mikron piksel büyüklüğüne sahip. Farklı ışık şartlarına göre 4 pikseli birleştiren sensör ayrıca mozaik teknolojisini kullanarak 100MP çözünürlüğünde fotoğraflar da oluşturabiliyor.

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    Aşamalı HDR adı verilen özel bir teknoloji de farklı pozlamalarda görüntüleri yakalayarak gerçek zamanlı HDR teknolojisine göre aynı görüntü kalitesinde yüzde 24 daha az enerji kullanabiliyor ve enerji verimliliğine katkı yapıyor.

    Sensörün dikkat çekici tarafı ise Dual Pixel Pro teknolojisi. Samsungun faz algılamalı odaklama teknolojisini temel aldığı Dual Pixel çözümü sensördeki tüm pikselleri RGB ve faz algılamalı ışık verisi için kullanıyor. Böylece odaklama yaparken görüntü kalitesi korunuyor.

    Ne var ki özellikle Galaxy S20 Ultra modelinde Dual Pixel teknolojisinin yatay desenlerde yetersiz kalması eleştirilmişti. Samsung bu nedenle Dual Pixel Pro çözümünü geliştirdi. Bu çözüm yeşil pikselleri diyagonal olarak dağıtıyor. Böylece sağ-sol-alt-üst fazlar algılanabiliyor ve yatay çizgilerin iyi hesaplanması sağlanıyor. Ayrıca düşük ışıkta veya hızlı hareket eden nesnelerde de daha iyi görüntü kalitesi elde ediliyor.



    https://www.slashgear.com/samsung-50mp-isocell-gn2-brings-dual-pixel-pro-af-staggered-hdr-22660615/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    D
    disposable 1 saat önce

    Biraz ayağa kalksan kafayı tavana vuruyorsun

    S
    sultanneb 22 saat önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 22 saat önce

    gezgin köle aracı

    antique 22 saat önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 2 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 2 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 3 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 3 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 3 gün önce

    Doktor bu ne?

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