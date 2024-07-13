Samsung, en çok kullanılan Galaxy AI özelliklerini açıkladı

- Galaxy AI destekli cihazlar
- Galaxy S serisi
- Galaxy Z serisi
- Tabletler
- Dizüstü bilgisayarlar
- Kulaklıklar
- Akıllı saatler
- Yüzük
- Yorumlar
Çalışma, One UI 6.1.1 tabanlı Galaxy AI’ın tanıtılmasından önce gerçekleşti. Tüketiciler, One UI 6.1 ile yaşadıkları deneyimleri paylaştı. En çok kullanılan Galaxy AI özellikleri arasında şunlar yer alıyor:
- Circle to Search
- Sohbet Yardımı (Chat Assist)
- Generative Edit
Circle to Search, Galaxy S24 ile gelen ve parmağınızla veya S Pen'inizle basit bir hareketle fotoğraflar, videolar veya yazılar dahil olmak üzere ekranda gördüklerinize ilişikin hızlı bir şekilde bilgi almanıza olanak tanıyan Google destekli bir özellik. Galeri uygulamasında, webde, sosyal medyada ve fazlasında Circle to Search özelliği kullanılabiliyor.
Sohbet Yardımı özelliği, hem gelen hem de giden aramaları gerçek zamanlı olarak çeviriyor. Samsung, bu özelliğin üçüncü parti uygulamalarla sorunsuz bir şekilde çalışacak şekilde tasarlandığını söylüyor. Chat Assist özelliği Dünya genelinde kullanıcılara etkili iletişim ve destek sağlamak için 13 dilde yardım sağlıyor.
Generative Edit, yapay zekayı kullanarak kullanıcının çektiği görüntülerde düzeltmeler ve iyileştirmeler yapmasını sağlıyor. Kötü bir açıyla çekilmiş fotoğrafı düzeltme ve fotoğrafta istenmeyen nesneleri kaldırma, Samsung’un üretken yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme özelliğiyle kolaylaşıyor.
Galaxy AI destekli cihazlar
Samsung web sitesine göre, Galaxy AI uyumlu telefonlar, tabletler, bilgisayarlar ve diğer ürünlerin listesi:
Galaxy S serisi
- Galaxy S24 Ultra, S24+, S24
- Galaxy S23 Ultra, S23+, S23, S23 FE
- Galaxy S22 Ultra, S22+, S22
Galaxy Z serisi
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
Tabletler
- Galaxy Tab S9 Ultra, Tab S9+, Tab S9
- Galaxy Tab S8 Ultra, Tab S8+, Tab S8
Dizüstü bilgisayarlar
- Galaxy Book 4 Edge 16”
- Galaxy Book 4 Edge 14”
Kulaklıklar
- Galaxy Buds 3 Pro, Buds 3
- Galaxy Buds 2 Pro, Buds 2
- Galaxy Buds FE
Akıllı saatler
Yüzük
Samsung, 2024 yılı sonuna kadar 200 milyondan fazla cihazda Galaxy AI’ın kullanılacağını söylüyor.Kaynakça https://www.sammyfans.com/2024/07/13/study-shows-most-used-galaxy-ai-features-on-samsung-phones/ https://www.samsung.com/uk/galaxy-ai/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.