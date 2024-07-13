Samsung, en çok kullanılan Galaxy AI özelliklerini açıkladı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Raporda Samsung’un yapay zeka alanındaki ilerlemelerinin Samsung dışında cihaz kullanan her beş kullanıcıdan dördünün ilgisini çektiği belirtiliyor. Kullanıcıların üçte ikisi Galaxy AI kullanıyor.

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Çalışma, One UI 6.1.1 tabanlı Galaxy AI’ın tanıtılmasından önce gerçekleşti. Tüketiciler, One UI 6.1 ile yaşadıkları deneyimleri paylaştı. En çok kullanılan Galaxy AI özellikleri arasında şunlar yer alıyor:

Circle to Search

Sohbet Yardımı (Chat Assist)

Generative Edit

Circle to Search, Galaxy S24 ile gelen ve parmağınızla veya S Pen'inizle basit bir hareketle fotoğraflar, videolar veya yazılar dahil olmak üzere ekranda gördüklerinize ilişikin hızlı bir şekilde bilgi almanıza olanak tanıyan Google destekli bir özellik. Galeri uygulamasında, webde, sosyal medyada ve fazlasında Circle to Search özelliği kullanılabiliyor.

Sohbet Yardımı özelliği, hem gelen hem de giden aramaları gerçek zamanlı olarak çeviriyor. Samsung, bu özelliğin üçüncü parti uygulamalarla sorunsuz bir şekilde çalışacak şekilde tasarlandığını söylüyor. Chat Assist özelliği Dünya genelinde kullanıcılara etkili iletişim ve destek sağlamak için 13 dilde yardım sağlıyor.

Generative Edit, yapay zekayı kullanarak kullanıcının çektiği görüntülerde düzeltmeler ve iyileştirmeler yapmasını sağlıyor. Kötü bir açıyla çekilmiş fotoğrafı düzeltme ve fotoğrafta istenmeyen nesneleri kaldırma, Samsung’un üretken yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme özelliğiyle kolaylaşıyor.

Galaxy AI destekli cihazlar

Samsung web sitesine göre, Galaxy AI uyumlu telefonlar, tabletler, bilgisayarlar ve diğer ürünlerin listesi:

Galaxy S serisi

Galaxy S24 Ultra, S24+, S24

Galaxy S23 Ultra, S23+, S23, S23 FE

Galaxy S22 Ultra, S22+, S22

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Tabletler

Galaxy Tab S9 Ultra, Tab S9+, Tab S9

Galaxy Tab S8 Ultra, Tab S8+, Tab S8

Dizüstü bilgisayarlar

Galaxy Book 4 Edge 16”

Galaxy Book 4 Edge 14”

Kulaklıklar

Galaxy Buds 3 Pro, Buds 3

Galaxy Buds 2 Pro, Buds 2

Galaxy Buds FE

Akıllı saatler

Yüzük

Samsung, 2024 yılı sonuna kadar 200 milyondan fazla cihazda Galaxy AI’ın kullanılacağını söylüyor.

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