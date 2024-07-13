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    Samsung, en çok kullanılan Galaxy AI özelliklerini açıkladı

    Samsung, yapay zekaya ilişkin tüketici pazarlama analizleri araştırmasının sonucunu yayınladı. Özellikle Güneydoğu Asya ve Okyanusya bölgesinde en çok kullanılan Galaxy AI özellikleri belli oldu.
    popüler samsung galaxy ai özellikleri Tam Boyutta Gör
    Raporda Samsung’un yapay zeka alanındaki ilerlemelerinin Samsung dışında cihaz kullanan her beş kullanıcıdan dördünün ilgisini çektiği belirtiliyor. Kullanıcıların üçte ikisi Galaxy AI kullanıyor.

    Çalışma, One UI 6.1.1 tabanlı Galaxy AI’ın tanıtılmasından önce gerçekleşti. Tüketiciler, One UI 6.1 ile yaşadıkları deneyimleri paylaştı. En çok kullanılan Galaxy AI özellikleri arasında şunlar yer alıyor:

    • Circle to Search
    • Sohbet Yardımı (Chat Assist)
    • Generative Edit

    Circle to Search, Galaxy S24 ile gelen ve parmağınızla veya S Pen'inizle basit bir hareketle fotoğraflar, videolar veya yazılar dahil olmak üzere ekranda gördüklerinize ilişikin hızlı bir şekilde bilgi almanıza olanak tanıyan Google destekli bir özellik. Galeri uygulamasında, webde, sosyal medyada ve fazlasında Circle to Search özelliği kullanılabiliyor.

    Sohbet Yardımı özelliği, hem gelen hem de giden aramaları gerçek zamanlı olarak çeviriyor. Samsung, bu özelliğin üçüncü parti uygulamalarla sorunsuz bir şekilde çalışacak şekilde tasarlandığını söylüyor. Chat Assist özelliği Dünya genelinde kullanıcılara etkili iletişim ve destek sağlamak için 13 dilde yardım sağlıyor.

    Generative Edit, yapay zekayı kullanarak kullanıcının çektiği görüntülerde düzeltmeler ve iyileştirmeler yapmasını sağlıyor. Kötü bir açıyla çekilmiş fotoğrafı düzeltme ve fotoğrafta istenmeyen nesneleri kaldırma, Samsung’un üretken yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme özelliğiyle kolaylaşıyor.

    Galaxy AI destekli cihazlar

    Samsung web sitesine göre, Galaxy AI uyumlu telefonlar, tabletler, bilgisayarlar ve diğer ürünlerin listesi:

    Galaxy S serisi

    • Galaxy S24 Ultra, S24+, S24
    • Galaxy S23 Ultra, S23+, S23, S23 FE
    • Galaxy S22 Ultra, S22+, S22

    Galaxy Z serisi

    Tabletler

    • Galaxy Tab S9 Ultra, Tab S9+, Tab S9
    • Galaxy Tab S8 Ultra, Tab S8+, Tab S8

    Dizüstü bilgisayarlar

    • Galaxy Book 4 Edge 16”
    • Galaxy Book 4 Edge 14”

    Kulaklıklar

    Akıllı saatler

    Yüzük

    Samsung, 2024 yılı sonuna kadar 200 milyondan fazla cihazda Galaxy AI’ın kullanılacağını söylüyor.

    Kaynakça https://www.sammyfans.com/2024/07/13/study-shows-most-used-galaxy-ai-features-on-samsung-phones/ https://www.samsung.com/uk/galaxy-ai/
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 20 saat önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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