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    Anlık Bildirim

    Samsung telefonlara One UI 6.1.1 ile ilginç bir yapay zeka özelliği gelecek

    Yarınki Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak One UI 6.1.1 sürümüyle Galaxy AI'a yeni bir yapay zeka özelliği eklenecek. Yeni özellik ile çizimler gerçek nesnelere dönüşüyor.
    Samsung One UI 6.1.1 ile ilginç bir yapay zeka özelliği gelecek Tam Boyutta Gör
    Samsung, yarınki Galaxy Unpacked etkinliğinde iki yeni nesil katlanabilir telefon ve birçok aksesuarın yanı sıra One UI'nin yeni bir sürümünü de tanıtacak. One UI 6.1.1 güncellemesiyle Samsung, büyük ihtimalle repertuarına yeni Galaxy AI araçlarını ekleyecek. Yaklaşık bir hafta önce ortaya çıkan ve AI Graffiti olarak adlandırılan ilginç özelliğin detayları ortaya çıktı.

    Çizimler gerçek nesnelere dönüştürülüyor

    AI Graffiti özelliğiyle, fotoğrafların üzerine çizim yapılan nesneler yapay zeka yardımıyla gerçek nesnelere dönüştürülüyor. X platformundan Ice Universe kullanıcısı özelliğin nasıl çalıştığını gösteren bir görsel yayınladı. Görselde kabataslak çizilen bir kelebeğin, neredeyse gerçek bir kelebeğe dönüştüğü gözüküyor. Ancak bu özelliğin sadece S Pen destekleyen cihazlarda mı yoksa Galaxy AI destekleyen bütün cihazlarda mı çalışacağını bilmiyoruz. Yarınki etkinlikte özellikle ilgili daha fazla detayın paylaşılacağı şüphesiz.

    Samsung’un Galaxy Unpacked etkinliği yarın saat 16.00’da Paris’te düzenlenecek.Etkinliği DH+ YouTube kanalımızdan Türkçe simultane çeviri ile canlı olarak takip edebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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