Samsung telefonlara One UI 6.1.1 ile ilginç bir yapay zeka özelliği gelecek

Çizimler gerçek nesnelere dönüştürülüyor
AI Graffiti özelliğiyle, fotoğrafların üzerine çizim yapılan nesneler yapay zeka yardımıyla gerçek nesnelere dönüştürülüyor. X platformundan Ice Universe kullanıcısı özelliğin nasıl çalıştığını gösteren bir görsel yayınladı. Görselde kabataslak çizilen bir kelebeğin, neredeyse gerçek bir kelebeğe dönüştüğü gözüküyor. Ancak bu özelliğin sadece S Pen destekleyen cihazlarda mı yoksa Galaxy AI destekleyen bütün cihazlarda mı çalışacağını bilmiyoruz. Yarınki etkinlikte özellikle ilgili daha fazla detayın paylaşılacağı şüphesiz.
Samsung’un Galaxy Unpacked etkinliği yarın saat 16.00’da Paris’te düzenlenecek.Etkinliği DH+ YouTube kanalımızdan Türkçe simultane çeviri ile canlı olarak takip edebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.