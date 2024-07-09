Samsung telefonlara One UI 6.1.1 ile ilginç bir yapay zeka özelliği gelecek

Tam Boyutta Gör Samsung, yarınki Galaxy Unpacked etkinliğinde iki yeni nesil katlanabilir telefon ve birçok aksesuarın yanı sıra One UI'nin yeni bir sürümünü de tanıtacak. One UI 6.1.1 güncellemesiyle Samsung, büyük ihtimalle repertuarına yeni Galaxy AI araçlarını ekleyecek. Yaklaşık bir hafta önce ortaya çıkan ve AI Graffiti olarak adlandırılan ilginç özelliğin detayları ortaya çıktı.

Çizimler gerçek nesnelere dönüştürülüyor

AI Graffiti özelliğiyle, fotoğrafların üzerine çizim yapılan nesneler yapay zeka yardımıyla gerçek nesnelere dönüştürülüyor. X platformundan Ice Universe kullanıcısı özelliğin nasıl çalıştığını gösteren bir görsel yayınladı. Görselde kabataslak çizilen bir kelebeğin, neredeyse gerçek bir kelebeğe dönüştüğü gözüküyor. Ancak bu özelliğin sadece S Pen destekleyen cihazlarda mı yoksa Galaxy AI destekleyen bütün cihazlarda mı çalışacağını bilmiyoruz. Yarınki etkinlikte özellikle ilgili daha fazla detayın paylaşılacağı şüphesiz.

Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliği nasıl izlenir? 9 sa. önce eklendi

Samsung’un Galaxy Unpacked etkinliği yarın saat 16.00’da Paris’te düzenlenecek.Etkinliği DH+ YouTube kanalımızdan Türkçe simultane çeviri ile canlı olarak takip edebilirsiniz.

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Samsung One UI 6.1.1 ile ilginç bir yapay zeka özelliği gelecek