Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliğine saatler kaldı: Nasıl izlenir?

Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinde birçok yenilik bekleniyor
Paris Yaz Olimpiyatları’nın da ana sponsoru olan Samsung’un düzenleyeceği etkinlikte karşımıza yepyeni ürünlerle çıkacak. Samsung’un gönderdiği davetiyeler incelendiğinde etkinliğin odak noktasının Galaxy AI üzerinde olması bekleniyor.
Bu etkinlikte Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 katlanabilir akıllı telefonlarının tanıtılması bekleniyor. Etkinlikte ayrıca Galaxy Watch 7, ilk Galaxy Watch Ultra, yeni Galaxy Buds3 ve Galaxy Buds3 Pro'nun yanı sıra bu yılın başlarında kısmen ortaya çıkan Galaxy Ring'in tüm detayları da tanıtılacak.
Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğini YouTube'daki resmi kanalında yayınlayacak. Video linkini sayfanın en alt kısmında bulabilirsiniz. Etkinliği yarın saat 15.30'dan itibaren DH+ YouTube kanalımızda Burak Şolt'un Türkçe simulatene çeviri ile canlı olarak takip edebilirsiniz.
https://www.youtube.com/@donanimhaberplusBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.