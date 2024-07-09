Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliğine saatler kaldı: Nasıl izlenir?

Tam Boyutta Gör Samsung’un Galaxy Unpacked etkinliği için geri sayım başladı. Birçok yeni cihazın tanıtılması beklenen etkinlik 10 Temmuz Çarşamba günü saat 16.00’da Paris’te düzenlenecek. Samsung Galaxy Unpacked etkinliğini DH+ YouTube kanalımızdan Türkçe simultane çeviri ile canlı olarak takip edebileceksiniz.

Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinde birçok yenilik bekleniyor

Paris Yaz Olimpiyatları’nın da ana sponsoru olan Samsung’un düzenleyeceği etkinlikte karşımıza yepyeni ürünlerle çıkacak. Samsung’un gönderdiği davetiyeler incelendiğinde etkinliğin odak noktasının Galaxy AI üzerinde olması bekleniyor.

Bu etkinlikte Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 katlanabilir akıllı telefonlarının tanıtılması bekleniyor. Etkinlikte ayrıca Galaxy Watch 7, ilk Galaxy Watch Ultra, yeni Galaxy Buds3 ve Galaxy Buds3 Pro'nun yanı sıra bu yılın başlarında kısmen ortaya çıkan Galaxy Ring'in tüm detayları da tanıtılacak.

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Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğini YouTube'daki resmi kanalında yayınlayacak. Video linkini sayfanın en alt kısmında bulabilirsiniz. Etkinliği yarın saat 15.30'dan itibaren DH+ YouTube kanalımızda Burak Şolt'un Türkçe simulatene çeviri ile canlı olarak takip edebilirsiniz.

https://www.youtube.com/@donanimhaberplus

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