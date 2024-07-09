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    Anlık Bildirim

    Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliğine saatler kaldı: Nasıl izlenir?

    Samsung'un, Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 katlanabilir telefonlarıyla birlikte Galaxy Ring akıllı yüzüğünü de tanıtacağı Galaxy Unpacked etkinliğine saatler kaldı.
    Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliği nasıl izlenir? Tam Boyutta Gör
    Samsung’un Galaxy Unpacked etkinliği için geri sayım başladı. Birçok yeni cihazın tanıtılması beklenen etkinlik 10 Temmuz Çarşamba günü saat 16.00’da Paris’te düzenlenecek. Samsung Galaxy Unpacked etkinliğini DH+ YouTube kanalımızdan Türkçe simultane çeviri ile canlı olarak takip edebileceksiniz.

    Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinde birçok yenilik bekleniyor

    Paris Yaz Olimpiyatları’nın da ana sponsoru olan Samsung’un düzenleyeceği etkinlikte karşımıza yepyeni ürünlerle çıkacak. Samsung’un gönderdiği davetiyeler incelendiğinde etkinliğin odak noktasının Galaxy AI üzerinde olması bekleniyor.

    Bu etkinlikte Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 katlanabilir akıllı telefonlarının tanıtılması bekleniyor. Etkinlikte ayrıca Galaxy Watch 7, ilk Galaxy Watch Ultra, yeni Galaxy Buds3 ve Galaxy Buds3 Pro'nun yanı sıra bu yılın başlarında kısmen ortaya çıkan Galaxy Ring'in tüm detayları da tanıtılacak.

    Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğini YouTube'daki resmi kanalında yayınlayacak. Video linkini sayfanın en alt kısmında bulabilirsiniz. Etkinliği yarın saat 15.30'dan itibaren DH+ YouTube kanalımızda Burak Şolt'un Türkçe simulatene çeviri ile canlı olarak takip edebilirsiniz.

    https://www.youtube.com/@donanimhaberplus

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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