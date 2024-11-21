Samsung cihazlarda yapay zeka daha hızlı çalışacak: Gauss 2 GenAI tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Samsung, Güney Kore’de düzenlediği Geliştirici Konferansı’nda yeni yapay zekayı tanıttı. Gauss 2, Samsung’ın ikinci nesil GenAI modeli ve çok modlu; kod, resim, diller dahil olmak üzere birden fazla veri türünü aynı anda girdi olarak alabiliyor.

Samsung’un Galaxy AI yapay zekasına Türkçe dil desteği eklendi 3 hf. önce eklendi

Samsung Gauss 2 yapay zeka neler sunuyor?

Samsung, Gauss 2’yi akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlardan ev aletlerine birçok ürününde kullanmayı planlıyor. Gauss 2 kullanıma sunulduğunda, Call Assist, Chat Assist, Generative AI Edit, Sketch to Image gibi Galaxy AI özellikleri daha hızlı ve kaliteli çalışacak.

Gauss 2, kompakt, dengeli ve supreme olmak üzere üç versiyonla geliyor ve çeşitli kodlama dillerini destekliyor. Birincil nesilden 3 kata kadar daha hızlı çalışıyor.

Kompakt sürüm, internet bağlantısına ihtiyaç duymadan tamamen cihaz üzerinde çalışabiliyor. Akıllı telefon ve tablet gibi cihazlarda kullanılabiliyor. Dengeli sürüm, verimlilik, performans ve hızı dengeleyerek tutarlı bir deneyim sunuyor ve internet bağlantısı gerektiriyor. Supreme olarak adlandırılan en yüksek sürüm de en iyi performansı sunmaya odaklanıyor. En uygun uzman modelini seçiyor ve belirli görevlerde kullanıcıya yardım ediyor.

Samsung: Şirket içi üretkenliğimizi artırdı, ürünlerimize entegre edeceğiz

Gauss 2 yapay zeka modeli şu anda şirket içinde kodlama yardımı, belge özetleme, e-posta yazma, çeviri için kullanılıyor. Ayrıca çağrı merkezi çalışanları da müşteri aramalarını otomatik olarak kategorize etmek ve özetlemek için kullanıyor. Samsung, Gauss 2’yi daha fazla kolaylık ve kişiselleştirme sunmak için ürünlerine entegre etmeyi planlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Samsung Gauss 2 üretken yapay zeka modeli tanıtıldı