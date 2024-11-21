Samsung cihazlarda yapay zeka daha hızlı çalışacak: Gauss 2 GenAI tanıtıldı

- Samsung Gauss 2 yapay zeka neler sunuyor?
- Samsung: Şirket içi üretkenliğimizi artırdı, ürünlerimize entegre edeceğiz
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Samsung Gauss 2 yapay zeka neler sunuyor?
Samsung, Gauss 2’yi akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlardan ev aletlerine birçok ürününde kullanmayı planlıyor. Gauss 2 kullanıma sunulduğunda, Call Assist, Chat Assist, Generative AI Edit, Sketch to Image gibi Galaxy AI özellikleri daha hızlı ve kaliteli çalışacak.
Gauss 2, kompakt, dengeli ve supreme olmak üzere üç versiyonla geliyor ve çeşitli kodlama dillerini destekliyor. Birincil nesilden 3 kata kadar daha hızlı çalışıyor.
Kompakt sürüm, internet bağlantısına ihtiyaç duymadan tamamen cihaz üzerinde çalışabiliyor. Akıllı telefon ve tablet gibi cihazlarda kullanılabiliyor. Dengeli sürüm, verimlilik, performans ve hızı dengeleyerek tutarlı bir deneyim sunuyor ve internet bağlantısı gerektiriyor. Supreme olarak adlandırılan en yüksek sürüm de en iyi performansı sunmaya odaklanıyor. En uygun uzman modelini seçiyor ve belirli görevlerde kullanıcıya yardım ediyor.
Samsung: Şirket içi üretkenliğimizi artırdı, ürünlerimize entegre edeceğiz
Gauss 2 yapay zeka modeli şu anda şirket içinde kodlama yardımı, belge özetleme, e-posta yazma, çeviri için kullanılıyor. Ayrıca çağrı merkezi çalışanları da müşteri aramalarını otomatik olarak kategorize etmek ve özetlemek için kullanıyor. Samsung, Gauss 2’yi daha fazla kolaylık ve kişiselleştirme sunmak için ürünlerine entegre etmeyi planlıyor.Kaynakça https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-hosts-samsung-developer-conference-korea-2024-unveils-its-improved-gen-ai-model https://www.sammobile.com/news/samsung-gauss-2-multimodal-genai-model-improve-galaxy-ai-performance-efficiency/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.