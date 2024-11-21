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    Anlık Bildirim

    Samsung cihazlarda yapay zeka daha hızlı çalışacak: Gauss 2 GenAI tanıtıldı

    Samsung, yeni üretken yapay zeka modelini tanıttı. Şirket, Gauss2 GenAI ile Galaxy AI'ı daha hızlı ve daha akıllı hale getirmeyi hedefliyor.                     
    Samsung Gauss 2 yapay zeka tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung, Güney Kore’de düzenlediği Geliştirici Konferansı’nda yeni yapay zekayı tanıttı. Gauss 2, Samsung’ın ikinci nesil GenAI modeli ve çok modlu; kod, resim, diller dahil olmak üzere birden fazla veri türünü aynı anda girdi olarak alabiliyor.

    Samsung Gauss 2 yapay zeka neler sunuyor?

    Samsung, Gauss 2’yi akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlardan ev aletlerine birçok ürününde kullanmayı planlıyor. Gauss 2 kullanıma sunulduğunda, Call Assist, Chat Assist, Generative AI Edit, Sketch to Image gibi Galaxy AI özellikleri daha hızlı ve kaliteli çalışacak.

    Gauss 2, kompakt, dengeli ve supreme olmak üzere üç versiyonla geliyor ve çeşitli kodlama dillerini destekliyor. Birincil nesilden 3 kata kadar daha hızlı çalışıyor.

    Kompakt sürüm, internet bağlantısına ihtiyaç duymadan tamamen cihaz üzerinde çalışabiliyor. Akıllı telefon ve tablet gibi cihazlarda kullanılabiliyor. Dengeli sürüm, verimlilik, performans ve hızı dengeleyerek tutarlı bir deneyim sunuyor ve internet bağlantısı gerektiriyor. Supreme olarak adlandırılan en yüksek sürüm de en iyi performansı sunmaya odaklanıyor. En uygun uzman modelini seçiyor ve belirli görevlerde kullanıcıya yardım ediyor.

    Samsung: Şirket içi üretkenliğimizi artırdı, ürünlerimize entegre edeceğiz

    Gauss 2 yapay zeka modeli şu anda şirket içinde kodlama yardımı, belge özetleme, e-posta yazma, çeviri için kullanılıyor. Ayrıca çağrı merkezi çalışanları da müşteri aramalarını otomatik olarak kategorize etmek ve özetlemek için kullanıyor. Samsung, Gauss 2’yi daha fazla kolaylık ve kişiselleştirme sunmak için ürünlerine entegre etmeyi planlıyor.

    Kaynakça https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-hosts-samsung-developer-conference-korea-2024-unveils-its-improved-gen-ai-model https://www.sammobile.com/news/samsung-gauss-2-multimodal-genai-model-improve-galaxy-ai-performance-efficiency/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 14 saat önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 2 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 6 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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