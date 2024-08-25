Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung One UI 7 Beta'nın neden geciktiği belli oldu

    Samsung, Android 15 tabanlı yeni arayüzü One UI 7'yi bir kez daha erteledi. Peki Samsung cephesinde tam olarak neler yaşanıyor? Gecikmenin nedeni belli oldu.   
    Samsung One UI 7 Beta'nın neden geciktiği belli oldu Tam Boyutta Gör
    Samsung'un Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7 arayüzü için test sürecini bu ay başlatması bekleniyordu ancak sürpriz bir şekilde gecikti. Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Samsung'a yakın kaynaklara göre One UI 7 Beta'nın ertelenme nedeni netleşmiş olabilir.

    One UI 7 Beta'nın neden geciktiği belli oldu

    Kaçıranlar için daha önce Ice Universe, One UI 7 beta sürümünün öncesinde Samsung'un belirli bir kararlılık seviyesine ulaşmayı hedeflediğini aktarmıştı. Ancak Sammobile, gecikmeye farklı bir açıdan yaklaşıyor. Sammobile’a göre, One UI 7 beta sürümünün ertelenmesinin asıl sebebi, One UI 6.1.1 güncellemesinin yavaş dağıtılması.

    Bilmeyenler için One UI x.1.1 güncellemeleri, genellikle Galaxy tabletler ve katlanabilir cihazlar için yayınlanıyor. Ancak bu kez Samsung’un, yeni Galaxy AI özellikleri nedeniyle One UI 6.1.1’i eski üst düzey Galaxy S serisi cihazlara da getireceğini söylüyor. Bu da, One UI 7 beta sürecinin uzamasına neden olmuş durumda.

    Son haberlere göre One UI 7 beta sürümünün Eylül ayında yayınlanması planlanıyor. İlk olarak Galaxy S24 serisi, Galaxy Fold 6 ve Galaxy Flip 6 modellerinin beta testi için uygun olacağı belirtiliyor. Ayrıca, önceki beta programlarında olduğu gibi bu sürüm de kademeli olarak dağıtılacak. İlk aşamada Güney Kore, Almanya ve ABD’deki kullanıcılar beta sürüme erişim sağlayabilecek.

    Daha sonra ise Hindistan, Çin ve İngiltere gibi diğer pazarlarda kullanıma sunulması bekleniyor. Peki One UI 7 Beta hangi yenilikleri içeriyor? İşte beklenen özelliklerin listesi;

    • Yeni sistem uygulama simgeleri
    • Yeni arka plan arayüzü
    • Kilit ekranının alt kısmında yeni bir kontrol alanı
    • Kilit ekranının sol ve sağ köşelerindeki kısayol simgelerinin ayarlanabilmesi
    • Aşağı çekilebilir kısayol çubuğu ve bildirim menüsü ayrı ve birleştirilebilir
    • Sol üst köşedeki bildirim çubuğundaki hap şeklindeki kullanıcı arayüzü öğesi daha fazla uygulama görüntüleyebilir
    • Kesintiye uğratılabilir animasyonlar eklendi ve uygulama açma ve kapatma animasyon eğrisi optimize edildi
    • Yeni pil simgesi ve şarj animasyon çubuğu
    • Yeni kamera arayüzü
    • 5G üzerinden SMS gönderme desteği eklendi
    • Yeni bildirim açılma ve kapanma animasyonları
    • Kilit açma animasyonu eklendi
    • Yeni düğme dokunma ve sayfa geri dönüş animasyonu
    • Çeşitli boyutlarda birçok yeni masaüstü widget'ı eklendi
    • Daha fazla kilit ekranı widget'ı eklendi
    • Büyük klasörler eklendi
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    limbesh 12 saat önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ets 2 far açma ww iq test güvenilir mi ori and the blind forest türkçe yama 100 km ne kadar benzin yakar sakarya şiiri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A24
    Samsung Galaxy A24
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2024 M3 13 in&#231; MacBook Air
    Apple 2024 M3 13 inç MacBook Air
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız