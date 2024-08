Samsung One UI 7 Beta'nın neden geciktiği belli oldu

Tam Boyutta Gör Samsung'un Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7 arayüzü için test sürecini bu ay başlatması bekleniyordu ancak sürpriz bir şekilde gecikti. Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Samsung'a yakın kaynaklara göre One UI 7 Beta'nın ertelenme nedeni netleşmiş olabilir.

One UI 7 Beta'nın neden geciktiği belli oldu

Kaçıranlar için daha önce Ice Universe, One UI 7 beta sürümünün öncesinde Samsung'un belirli bir kararlılık seviyesine ulaşmayı hedeflediğini aktarmıştı. Ancak Sammobile, gecikmeye farklı bir açıdan yaklaşıyor. Sammobile’a göre, One UI 7 beta sürümünün ertelenmesinin asıl sebebi, One UI 6.1.1 güncellemesinin yavaş dağıtılması.

Bilmeyenler için One UI x.1.1 güncellemeleri, genellikle Galaxy tabletler ve katlanabilir cihazlar için yayınlanıyor. Ancak bu kez Samsung’un, yeni Galaxy AI özellikleri nedeniyle One UI 6.1.1’i eski üst düzey Galaxy S serisi cihazlara da getireceğini söylüyor. Bu da, One UI 7 beta sürecinin uzamasına neden olmuş durumda.

Son haberlere göre One UI 7 beta sürümünün Eylül ayında yayınlanması planlanıyor. İlk olarak Galaxy S24 serisi, Galaxy Fold 6 ve Galaxy Flip 6 modellerinin beta testi için uygun olacağı belirtiliyor. Ayrıca, önceki beta programlarında olduğu gibi bu sürüm de kademeli olarak dağıtılacak. İlk aşamada Güney Kore, Almanya ve ABD’deki kullanıcılar beta sürüme erişim sağlayabilecek.

Galaxy Z Fold 6 Slim artık resmi: Yakında geliyor 1 gün önce eklendi

Daha sonra ise Hindistan, Çin ve İngiltere gibi diğer pazarlarda kullanıma sunulması bekleniyor. Peki One UI 7 Beta hangi yenilikleri içeriyor? İşte beklenen özelliklerin listesi;

Yeni sistem uygulama simgeleri

Yeni arka plan arayüzü

Kilit ekranının alt kısmında yeni bir kontrol alanı

Kilit ekranının sol ve sağ köşelerindeki kısayol simgelerinin ayarlanabilmesi

Aşağı çekilebilir kısayol çubuğu ve bildirim menüsü ayrı ve birleştirilebilir

Sol üst köşedeki bildirim çubuğundaki hap şeklindeki kullanıcı arayüzü öğesi daha fazla uygulama görüntüleyebilir

Kesintiye uğratılabilir animasyonlar eklendi ve uygulama açma ve kapatma animasyon eğrisi optimize edildi

Yeni pil simgesi ve şarj animasyon çubuğu

Yeni kamera arayüzü

5G üzerinden SMS gönderme desteği eklendi

Yeni bildirim açılma ve kapanma animasyonları

Kilit açma animasyonu eklendi

Yeni düğme dokunma ve sayfa geri dönüş animasyonu

Çeşitli boyutlarda birçok yeni masaüstü widget'ı eklendi

Daha fazla kilit ekranı widget'ı eklendi

Büyük klasörler eklendi

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung One UI 7 Beta'nın neden geciktiği belli oldu