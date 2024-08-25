Samsung One UI 7 Beta'nın neden geciktiği belli oldu

One UI 7 Beta'nın neden geciktiği belli oldu
Kaçıranlar için daha önce Ice Universe, One UI 7 beta sürümünün öncesinde Samsung'un belirli bir kararlılık seviyesine ulaşmayı hedeflediğini aktarmıştı. Ancak Sammobile, gecikmeye farklı bir açıdan yaklaşıyor. Sammobile’a göre, One UI 7 beta sürümünün ertelenmesinin asıl sebebi, One UI 6.1.1 güncellemesinin yavaş dağıtılması.
Bilmeyenler için One UI x.1.1 güncellemeleri, genellikle Galaxy tabletler ve katlanabilir cihazlar için yayınlanıyor. Ancak bu kez Samsung’un, yeni Galaxy AI özellikleri nedeniyle One UI 6.1.1’i eski üst düzey Galaxy S serisi cihazlara da getireceğini söylüyor. Bu da, One UI 7 beta sürecinin uzamasına neden olmuş durumda.
Son haberlere göre One UI 7 beta sürümünün Eylül ayında yayınlanması planlanıyor. İlk olarak Galaxy S24 serisi, Galaxy Fold 6 ve Galaxy Flip 6 modellerinin beta testi için uygun olacağı belirtiliyor. Ayrıca, önceki beta programlarında olduğu gibi bu sürüm de kademeli olarak dağıtılacak. İlk aşamada Güney Kore, Almanya ve ABD’deki kullanıcılar beta sürüme erişim sağlayabilecek.
Daha sonra ise Hindistan, Çin ve İngiltere gibi diğer pazarlarda kullanıma sunulması bekleniyor. Peki One UI 7 Beta hangi yenilikleri içeriyor? İşte beklenen özelliklerin listesi;
- Yeni sistem uygulama simgeleri
- Yeni arka plan arayüzü
- Kilit ekranının alt kısmında yeni bir kontrol alanı
- Kilit ekranının sol ve sağ köşelerindeki kısayol simgelerinin ayarlanabilmesi
- Aşağı çekilebilir kısayol çubuğu ve bildirim menüsü ayrı ve birleştirilebilir
- Sol üst köşedeki bildirim çubuğundaki hap şeklindeki kullanıcı arayüzü öğesi daha fazla uygulama görüntüleyebilir
- Kesintiye uğratılabilir animasyonlar eklendi ve uygulama açma ve kapatma animasyon eğrisi optimize edildi
- Yeni pil simgesi ve şarj animasyon çubuğu
- Yeni kamera arayüzü
- 5G üzerinden SMS gönderme desteği eklendi
- Yeni bildirim açılma ve kapanma animasyonları
- Kilit açma animasyonu eklendi
- Yeni düğme dokunma ve sayfa geri dönüş animasyonu
- Çeşitli boyutlarda birçok yeni masaüstü widget'ı eklendi
- Daha fazla kilit ekranı widget'ı eklendi
- Büyük klasörler eklendi
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.