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    Anlık Bildirim

    Samsung One UI 7 güncellemesinden ilk video paylaşıldı! İşte yenilikler

    Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesi için yeni bir video paylaşıldı. One UI 7'nin şimdiye kadarki en iyi One UI olması bekleniyor. İşte beklenen özellikler...
    Samsung One UI 7 güncellemesinden ilk video paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    SamsungAndroid 15 tabanlı One UI 7 arayüzü için uzun süredir mesai harcıyor. Dahası, arayüz güncellemesindeki gecikmeler nedeniyle bir süredir eleştirilerin odağında. Şimdi heyecanlı bekleyiş sürerken, One UI 7.0 güncellemesine ait yeni bir video ortaya çıktı. Yeni arayüz, oldukça akıcı çalışacak gibi görünüyor.

    Samsung One UI 7 güncellemesinden ilk video paylaşıldı

    Kaçıranlar için One UI 7 güncellemesi, yeni bir tasarım yenilemesiyle One UI tarihindeki en büyük güncellemelerden biri olacak. Buna göre hem arayüzde hem de yapay zeka tarafında çok sayıda gelişme sunması bekleniyor. Daha yumuşak animasyonlar ve geçişler, bildirimler için ayrı bir ekrana sahip yenilenmiş, iki sayfalı bir Hızlı Panel düzeni, tek elle daha iyi kullanılabilirliğe sahip kamera uygulaması ve bazı stok uygulamalar için yeni simgeler getirecek.

    https://x.com/Jukanlosreve/status/1860579794011980271

    Sızdırılan video, One UI 7'de bulunacak Hızlı Panel menüsünün iOS'tan esinlenen bir baloncuk tasarımıyla yenilendiğini gösteriyor. En üst satırda Wi-Fi ve Bluetooth arasında kolay geçiş için iki belirgin baloncuk öne çıkarken, uçak modu, konum ve el feneri gibi diğer seçenekler aşağıda yuvarlak bir dikdörtgen içinde işaretlenmemiş simgeler olarak yer alıyor. 

    Samsung One UI 7 güncellemesinden ilk video paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Dahası kilit ekranındaki bildirimler, Kontrol Merkezi'ndeki hızlı ayarlardan ayrılıyor. Bu, son zamanlarda diğer Android sürümlerinde de gördüğümüz bir trend. Ayrıca Multitasking (çoklu görev) animasyonları artık çok daha hızlı ve pürüzsüz. Dolayısıyla yeni sürümde kullanıcı odaklı geliştirmeler bizleri bekliyor olacak. 

    Samsung One UI 7 güncellemesi için henüz detaylı bir takvim paylaşılmadı. Ancak son bilgilere göre Beta sürümünün Aralık 2024'e kadar yayınlanması bekleniyor. Dolayısıyla 2025 yılında nihai sürümün hazır olması muhtemel.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 5 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 hafta önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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