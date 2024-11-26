Samsung One UI 7 güncellemesinden ilk video paylaşıldı! İşte yenilikler

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Tam Boyutta Gör Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzü için uzun süredir mesai harcıyor. Dahası, arayüz güncellemesindeki gecikmeler nedeniyle bir süredir eleştirilerin odağında. Şimdi heyecanlı bekleyiş sürerken, One UI 7.0 güncellemesine ait yeni bir video ortaya çıktı. Yeni arayüz, oldukça akıcı çalışacak gibi görünüyor.

Samsung One UI 7 güncellemesinden ilk video paylaşıldı

Kaçıranlar için One UI 7 güncellemesi, yeni bir tasarım yenilemesiyle One UI tarihindeki en büyük güncellemelerden biri olacak. Buna göre hem arayüzde hem de yapay zeka tarafında çok sayıda gelişme sunması bekleniyor. Daha yumuşak animasyonlar ve geçişler, bildirimler için ayrı bir ekrana sahip yenilenmiş, iki sayfalı bir Hızlı Panel düzeni, tek elle daha iyi kullanılabilirliğe sahip kamera uygulaması ve bazı stok uygulamalar için yeni simgeler getirecek.

https://x.com/Jukanlosreve/status/1860579794011980271

Sızdırılan video, One UI 7'de bulunacak Hızlı Panel menüsünün iOS'tan esinlenen bir baloncuk tasarımıyla yenilendiğini gösteriyor. En üst satırda Wi-Fi ve Bluetooth arasında kolay geçiş için iki belirgin baloncuk öne çıkarken, uçak modu, konum ve el feneri gibi diğer seçenekler aşağıda yuvarlak bir dikdörtgen içinde işaretlenmemiş simgeler olarak yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Dahası kilit ekranındaki bildirimler, Kontrol Merkezi'ndeki hızlı ayarlardan ayrılıyor. Bu, son zamanlarda diğer Android sürümlerinde de gördüğümüz bir trend. Ayrıca Multitasking (çoklu görev) animasyonları artık çok daha hızlı ve pürüzsüz. Dolayısıyla yeni sürümde kullanıcı odaklı geliştirmeler bizleri bekliyor olacak.

Samsung One UI 7.0 güncelleme takvimi paylaşıldı: İşte tarihler 4 gün önce eklendi

Samsung One UI 7 güncellemesi için henüz detaylı bir takvim paylaşılmadı. Ancak son bilgilere göre Beta sürümünün Aralık 2024'e kadar yayınlanması bekleniyor. Dolayısıyla 2025 yılında nihai sürümün hazır olması muhtemel.

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Samsung One UI 7 güncellemesinden ilk video paylaşıldı!