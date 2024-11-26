Samsung One UI 7 güncellemesinden ilk video paylaşıldı! İşte yenilikler

Samsung One UI 7 güncellemesinden ilk video paylaşıldı
Kaçıranlar için One UI 7 güncellemesi, yeni bir tasarım yenilemesiyle One UI tarihindeki en büyük güncellemelerden biri olacak. Buna göre hem arayüzde hem de yapay zeka tarafında çok sayıda gelişme sunması bekleniyor. Daha yumuşak animasyonlar ve geçişler, bildirimler için ayrı bir ekrana sahip yenilenmiş, iki sayfalı bir Hızlı Panel düzeni, tek elle daha iyi kullanılabilirliğe sahip kamera uygulaması ve bazı stok uygulamalar için yeni simgeler getirecek.
https://x.com/Jukanlosreve/status/1860579794011980271
Sızdırılan video, One UI 7'de bulunacak Hızlı Panel menüsünün iOS'tan esinlenen bir baloncuk tasarımıyla yenilendiğini gösteriyor. En üst satırda Wi-Fi ve Bluetooth arasında kolay geçiş için iki belirgin baloncuk öne çıkarken, uçak modu, konum ve el feneri gibi diğer seçenekler aşağıda yuvarlak bir dikdörtgen içinde işaretlenmemiş simgeler olarak yer alıyor.
Samsung One UI 7 güncellemesi için henüz detaylı bir takvim paylaşılmadı. Ancak son bilgilere göre Beta sürümünün Aralık 2024'e kadar yayınlanması bekleniyor. Dolayısıyla 2025 yılında nihai sürümün hazır olması muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.