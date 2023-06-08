Samsung, One UI Watch 5 betayı yayınladı: İşte yeni özellikler

Tam Boyutta Gör Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 5 modelleri için One UI Watch 5 beta sürümü yayınlandı. Beta programı Amerika ve Kore’deki kullanıcılara açıldı ve Samsung Members uygulaması üzerinden beta programına katılım sağlanabiliyor.

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One UI Watch 5 beta ile gelen yeni özellikler

One UI Watch 5 güncellemesi, uyku, fitness ve güvenliğe odaklanıyor. Bisiklet sürme oturumlarının otomatik kaydedilmesi, sert düşüşlerde tıbbi bilgilere kolay erişim, saat yüzleri için özelleştirme seçenekleri gibi yeni özelliklerle geliyor. Galaxy Watch 4, Watch 4 Classic, Watch 5 ve Watch 5 Pro için ilk OneUI Watch 5 betası şu yenilikler içeriyor:

Saat kadranlarını daha kolay ekleme

Zamanlayıcılara hızlı erişim

Albüm veya hikayeyi saat yüzü olarak ayarlama

Bisiklet antrenmanlarını otomatik olarak kaydetme

Koşu antrenmanı boyunca kalp atış hızı rehberliği

Saat verilerini güvenli şekilde telefona yedekleme

Daha fazla arama kontrolü

Ana düğmeye basılı tutarak sesle yazma

Aynı anda birden fazla zamanlayıcı açma

Tıbbi bilgileri acil servisle paylaşma

Cihaz bakımı

Saati dokunmadan kontrol etme

Klasörlerdeki uygulamaları yönetme

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Samsung One UI Watch 5 beta yayınlandı: İşte yenilikler