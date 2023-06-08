Samsung, One UI Watch 5 betayı yayınladı: İşte yeni özellikler

One UI Watch 5 beta ile gelen yeni özellikler
One UI Watch 5 güncellemesi, uyku, fitness ve güvenliğe odaklanıyor. Bisiklet sürme oturumlarının otomatik kaydedilmesi, sert düşüşlerde tıbbi bilgilere kolay erişim, saat yüzleri için özelleştirme seçenekleri gibi yeni özelliklerle geliyor. Galaxy Watch 4, Watch 4 Classic, Watch 5 ve Watch 5 Pro için ilk OneUI Watch 5 betası şu yenilikler içeriyor:
- Saat kadranlarını daha kolay ekleme
- Zamanlayıcılara hızlı erişim
- Albüm veya hikayeyi saat yüzü olarak ayarlama
- Bisiklet antrenmanlarını otomatik olarak kaydetme
- Koşu antrenmanı boyunca kalp atış hızı rehberliği
- Saat verilerini güvenli şekilde telefona yedekleme
- Daha fazla arama kontrolü
- Ana düğmeye basılı tutarak sesle yazma
- Aynı anda birden fazla zamanlayıcı açma
- Tıbbi bilgileri acil servisle paylaşma
- Cihaz bakımı
- Saati dokunmadan kontrol etme
- Klasörlerdeki uygulamaları yönetme
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çok iyi