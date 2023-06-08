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    Samsung, One UI Watch 5 betayı yayınladı: İşte yeni özellikler

    Apple'ın ardından Samsung da akıllı saatleri için yeni yazılım güncellemesini yayınladı. One UI Watch 5 beta, Galaxy Watch 4 ve Watch 5 modellerine geldi.       
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    One UI Watch 5 beta yenilikler özellikler Tam Boyutta Gör
    Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 5 modelleri için One UI Watch 5 beta sürümü yayınlandı. Beta programı Amerika ve Kore’deki kullanıcılara açıldı ve Samsung Members uygulaması üzerinden beta programına katılım sağlanabiliyor.

    One UI Watch 5 beta ile gelen yeni özellikler

    One UI Watch 5 güncellemesi, uyku, fitness ve güvenliğe odaklanıyor. Bisiklet sürme oturumlarının otomatik kaydedilmesi, sert düşüşlerde tıbbi bilgilere kolay erişim, saat yüzleri için özelleştirme seçenekleri gibi yeni özelliklerle geliyor. Galaxy Watch 4, Watch 4 Classic, Watch 5 ve Watch 5 Pro için ilk OneUI Watch 5 betası şu yenilikler içeriyor:

    • Saat kadranlarını daha kolay ekleme
    • Zamanlayıcılara hızlı erişim
    • Albüm veya hikayeyi saat yüzü olarak ayarlama
    • Bisiklet antrenmanlarını otomatik olarak kaydetme
    • Koşu antrenmanı boyunca kalp atış hızı rehberliği
    • Saat verilerini güvenli şekilde telefona yedekleme
    • Daha fazla arama kontrolü
    • Ana düğmeye basılı tutarak sesle yazma
    • Aynı anda birden fazla zamanlayıcı açma
    • Tıbbi bilgileri acil servisle paylaşma
    • Cihaz bakımı
    • Saati dokunmadan kontrol etme
    • Klasörlerdeki uygulamaları yönetme
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    Mantarın Başı 1 gün önce

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