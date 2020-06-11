Samsung QLED televizyonlar oyuna odaklanıyor

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Uzun bir süre masa üstü ve konsollara özgü kalan video oyun sektörü yavaş yavaş farklı sektörlere kaymaya başladı. Akıllı telefonların işin içine dahil olmasından sonra artık televizyonlar da kendini oyuna hazırlıyor.

Samsung QLED televizyonlar oyuna odaklanacak

Hali hazırda Samsung’un QLED televizyonları için oyun odaklı bazı çalışmaları vardı. Samsung yaptığı duyuruda QLED televizyonları için oyuna odaklı pek çok optimizasyon sunduğunu belirtti. Henüz Project xCloud konusunda bir açıklama yapılmadı ancak PC veya konsolunu televizyona bağlayarak oyun oynamak isteyenleri kapsıyor.

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Samsung’un QLED televizyonları için hazırladığı yeniliklerin başında AMD FreeSync Premium geliyor. HDMI 2.1 üzerinden 4K 120Hz tazeleme hızına ulaşabilen ürünler bu sayede yırtılma ve gecikme olmadan oyun tecrübesi sunacak. Samsung QLED televizyonlar sektörde FreeSync uyumlu ilk ürünler ünvanını elde etti.

Zaten 3 boyutlu etkileyici ses sistemlerine sahip olan Samsung QLED televizyonlar gecikme süresini 9.8ms gibi düşük seviyelere indirebiliyor. Hareket bulanıklıkları otomatik olarak giderilebiliyor ve Dynamic Black EQ ile karanlık sahnelerde nesnelerin görüntüsünü daha keskin hale getiriyor.

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Ekran içerisinde ekran özelliği ile bir yandan oyun oynarken bir yandan da sevdiğiniz yayıncıyı izleyebileceksiniz. Özellikle iyi bir oyuncu monitörü arayanlar için evlerindeki Samsung QLED televizyonlar iyi bir alternatif olabilecek.

Oyuncu optimizasyonları 2018 yılı için sadece NU8500, 82 inç Q60R ve 85 inç Q80T modellerine sunulacak. 2019 yılı modellerinde gecikme sürelerinin 15.4ms civarında olacağı belirtiliyor. Yani en iyi sonuçlar 2020 yılı Samsung QLED televizyonlarda elde edilecek.

https://news.samsung.com/global/infographic-made-for-winning-gaming-on-qled-tv

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