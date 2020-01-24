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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Quick Share paylaşım uygulaması geliyor

    Son dönemde Android dünyasında dosyaların cihazlar arasında kolay paylaşımını sağlayacak önemli bir hareketlilik yaşanmaya başladı. Samsung da bu trende katılmak üzere.
    4 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung Quick Share paylaşım uygulaması geliyor
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    Yıllardır Apple ve Android cihazları arasında yerleşik anlamda dosya paylaşımı yapmak çok zor. Apple cihazları kendi arasında AirDrop özelliği ile veri paylaşımı yapabiliyor. Android cihazlarının da kendi arasında veri alışverişi yapması bilinen bir konu. Son dönemde üçüncü taraf Zapya gibi uygulamalarla Windows, Apple ve Android cihazları arasında kolayca veri transferi yapılabiliyordu.

    Samsung Quick Share neler sunacak?

    Bir süredir Xiaomi, Oppo ve Vivo markalarının yakın zamanda kendi çözümlerini kullanıma sunacağı gündeme geliyor. Google ise Fast Share ile daha geniş çaplı bir paylaşım uygulaması peşinde. Samsung da Quick Share uygulamasını geliştiriyor.

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    Quick Share adından da anlaşılacağı üzere Samsung cihazları arasında hızlı veri aktarımını hedefliyor. Uygulama sahibi kullanıcıların Samsung cihazlarında paylaşımı etkin hale getirmesi yeterli. Sonrasında yakınlardaki Quick Share sahipleri birbirini görebiliyor.

    Uygulamalarda da Quick Share bir paylaşım seçeneği olarak kendisine yer buluyor. Uygulamada bir içeriği paylaşırken gelen menüde Quick Share seçerseniz yakınlardaki uyumlu Samsung cihazlarına gönderebiliyorsunuz.

    Uygulamanın kurulum dosyası Galaxy S20+ prototipinden elde edilmiş ve şimdilik çalışmıyor. Kaynaklar 11 Şubat tarihindeki Unpacked etkinliğinde uygulamanın tanıtılmasını bekliyor. Muhtemelen ilk olarak Galaxy S20 serisinde aktif olacak ve sonrasında tüm Samsung cihazlarına açılacak.



    https://www.gizmochina.com/2020/01/23/quick-share-is-samsungs-upcoming-version-of-apples-airdrop/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 26 dk.
    Yahu paylaş diyorsun Wifi-Direct'i seçiyorsun bitiyor. İlla farklı biri ismi olan cicili bicili uygulama mı gerek?
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    smart1978 1 sa.
    Yillardir ara ara su uygulamayi kullaniyorum :)
    play.google.com/...

    Her platformda her turlu ...
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    BekirHan 2 sa.
    İyide Android te zaten cihazlar arası paylaşımı wifi üzerinden hızlıca yapmaya yarayan wifi direct gibi bir platform zaten yıllardır var. Yeni bir şey değil ki bu.
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    khytr89 3 sa.
    Sony Ericsson dan isim hakkını alması gerekiyor...
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