Samsung Quick Share paylaşım uygulaması geliyor

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Yıllardır Apple ve Android cihazları arasında yerleşik anlamda dosya paylaşımı yapmak çok zor. Apple cihazları kendi arasında AirDrop özelliği ile veri paylaşımı yapabiliyor. Android cihazlarının da kendi arasında veri alışverişi yapması bilinen bir konu. Son dönemde üçüncü taraf Zapya gibi uygulamalarla Windows, Apple ve Android cihazları arasında kolayca veri transferi yapılabiliyordu.

Samsung Quick Share neler sunacak?

Bir süredir Xiaomi, Oppo ve Vivo markalarının yakın zamanda kendi çözümlerini kullanıma sunacağı gündeme geliyor. Google ise Fast Share ile daha geniş çaplı bir paylaşım uygulaması peşinde. Samsung da Quick Share uygulamasını geliştiriyor.

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Quick Share adından da anlaşılacağı üzere Samsung cihazları arasında hızlı veri aktarımını hedefliyor. Uygulama sahibi kullanıcıların Samsung cihazlarında paylaşımı etkin hale getirmesi yeterli. Sonrasında yakınlardaki Quick Share sahipleri birbirini görebiliyor.

Uygulamalarda da Quick Share bir paylaşım seçeneği olarak kendisine yer buluyor. Uygulamada bir içeriği paylaşırken gelen menüde Quick Share seçerseniz yakınlardaki uyumlu Samsung cihazlarına gönderebiliyorsunuz.

Uygulamanın kurulum dosyası Galaxy S20+ prototipinden elde edilmiş ve şimdilik çalışmıyor. Kaynaklar 11 Şubat tarihindeki Unpacked etkinliğinde uygulamanın tanıtılmasını bekliyor. Muhtemelen ilk olarak Galaxy S20 serisinde aktif olacak ve sonrasında tüm Samsung cihazlarına açılacak.

https://www.gizmochina.com/2020/01/23/quick-share-is-samsungs-upcoming-version-of-apples-airdrop/

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