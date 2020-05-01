Samsung resmen onayladı: Galaxy Note 20 ve Fold 2'nin çıkışı ertelenmeyecek

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Koronavirüs (Covid-19) pandemisi birçok şirketin yol haritasını olumsuz yönde etkiledi. Bunca iptal ve ertelemenin arasında az sayıda da olsa iyi haberler duymak sevindirici.

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Koronavirüs salgını Galaxy Note 20 ve Fold 2'nin çıkışını etkilemeyecek

Samsung, yeni telefonlarını daha önce planlanan takvime göre çıkaracağını açıkladı. Güney Koreli şirket amiral gemisi Galaxy Note 20 ve katlanabilir Galaxy Fold 2'yi bu yılın ikinci yarısında piyasaya süreceğini resmen onayladı.

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"İkinci yarıda rekabet kızışacak"

Söz konusu bilgiler şirketin 2020 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal raporunda yer aldı. Samsung konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:

"Yılın ikinci yarısında, uzun süreli pandemi olasılığı da dahil olmak üzere bazı belirsizlikler arasında, üreticiler ilk yarıdaki zayıflıktan kurtulmaya çalıştıkça pazar rekabetinin yoğunlaşacağı tahmin edilmektedir. Samsung, yeni katlanabilir ve Note modellerinin çıkışı ile premium segmentte farklı ürünler sunmaya devam edecek."

Samsung Galaxy Note 20 ve Fold 2'nin Ağustos ayında tanıtılması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/samsung_confirms_the_galaxy_note20_and_fold_2_launches_on_track_for_h2_2020-news-42955.php

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