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    Samsung resmen onayladı: Galaxy Note 20 ve Fold 2'nin çıkışı ertelenmeyecek

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung yeni telefonlarıyla ilgili herhangi bir ertelemenin söz konusu olmadığını açıkladı. Galaxy Note 20 ve Fold 2 daha önce planlanan takvime göre piyasaya sürülecek.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung resmen onayladı: Galaxy Note 20 ve Fold 2'nin çıkışı ertelenmeyecek
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    Koronavirüs (Covid-19) pandemisi birçok şirketin yol haritasını olumsuz yönde etkiledi. Bunca iptal ve ertelemenin arasında az sayıda da olsa iyi haberler duymak sevindirici.

    Ayrıca Bkz. "Pocophone F2 Pro'nun Avrupa fiyatı ortaya çıktı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Koronavirüs salgını Galaxy Note 20 ve Fold 2'nin çıkışını etkilemeyecek

    Samsung, yeni telefonlarını daha önce planlanan takvime göre çıkaracağını açıkladı. Güney Koreli şirket amiral gemisi Galaxy Note 20 ve katlanabilir Galaxy Fold 2'yi bu yılın ikinci yarısında piyasaya süreceğini resmen onayladı.

    Samsung resmen onayladı: Galaxy Note 20 ve Fold 2'nin çıkışı ertelenmeyecek
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    "İkinci yarıda rekabet kızışacak"

    Söz konusu bilgiler şirketin 2020 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal raporunda yer aldı. Samsung konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:

    "Yılın ikinci yarısında, uzun süreli pandemi olasılığı da dahil olmak üzere bazı belirsizlikler arasında, üreticiler ilk yarıdaki zayıflıktan kurtulmaya çalıştıkça pazar rekabetinin yoğunlaşacağı tahmin edilmektedir. Samsung, yeni katlanabilir ve Note modellerinin çıkışı ile premium segmentte farklı ürünler sunmaya devam edecek."

    Samsung Galaxy Note 20 ve Fold 2'nin Ağustos ayında tanıtılması bekleniyor.



    https://www.gsmarena.com/samsung_confirms_the_galaxy_note20_and_fold_2_launches_on_track_for_h2_2020-news-42955.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    evlbleef 2 hf. yeni yorumcu en beğenilen
    Yaşasınn Ağustos'ta 10 bin küsür TL'ye Çöpxynos'lu Note 20 alabilcem, ertelenecek diye ödüm kopuyordu
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    jasonw 2 hf. evlbleef
    uyduruk çin malı oppo 10k ile çıkıyor, bu 12999 olur
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    Elektrikliarabasever 2 hf. evlbleef
    Cidden o işlemciyi utanmadan sunuyorlar Huawei kirin bir exynos da 2. dir koyun Snapdragon biz de rahat edelim onlarda rahat etsin. Apple olacağız diyip işlemci üretmeye kalkıyorlar bırak Apple'ı Snapdragon'u geçemiyorlar
    Yanıtla +2
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    GTX 1000 serisinden RTX 2000 gerisine geçmesi gibi.
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 1 hf.
    Ülkemizdeki çoğu insanın ulaşamayacağı seviyede bir fiyatta olacaktır bu iki modelde.
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    GwynBleidd48 2 hf.
    Zırt pırt telefon çıkarma be
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    khaos (sami lale) 2 hf.
    Bir zamanlar note serisi tanıtılacak diye resmen gündem olurdu şimdi sağ olsun samsung serinin tüm cazibesini iş bilmezliğiyle yok etti.
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    SuperVisör (mahir cam) 2 hf.
    Not 10 dan 20 lere niye atlasın bunlar
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    evlbleef 2 hf. yeni yorumcu SuperVisör
    S10'dan S20'lere niye atladılarsa ondan hocam.

    Samsung'un kafa bi değişik :D
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    TheJudgé 2 hf.
    Telefon piyasası bu gidişle batıcak, bu ne rezalet sürekli fiyat artışı yapıp duruyolar ..
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    Symbianist 2 hf.
    Eziknos ile gelecekse geçmiş olsun.
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    evlbleef 2 hf. yeni yorumcu en beğenilen
    Yaşasınn Ağustos'ta 10 bin küsür TL'ye Çöpxynos'lu Note 20 alabilcem, ertelenecek diye ödüm kopuyordu
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    jasonw 2 hf. evlbleef
    uyduruk çin malı oppo 10k ile çıkıyor, bu 12999 olur
    Yanıtla +1
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    Elektrikliarabasever 2 hf. evlbleef
    Cidden o işlemciyi utanmadan sunuyorlar Huawei kirin bir exynos da 2. dir koyun Snapdragon biz de rahat edelim onlarda rahat etsin. Apple olacağız diyip işlemci üretmeye kalkıyorlar bırak Apple'ı Snapdragon'u geçemiyorlar
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