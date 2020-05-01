Pocophone F2 Pro'nun Avrupa fiyatı ortaya çıktı

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Çıktığı yıl amiral gemisi donanımı ve mevcut amiral gemilerinin çok altındaki fiyat etiketiyle pazara damgasını vuran, amiral gemisi katili sıfatıyla da anılan Pocophone F1'in halefi Pocophone F2 için heyecanlı bekleyiş uzun zamandır sürüyor. Şirketin ertesi yıl yeni bir Pocophone modeli daha tanıtması beklenirken 2019 yılını Pocophone serisi için es geçmeyi tercih etmişti.

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Neyse ki heyecanlı bekleyiş sona eriyor ve şirket yakın bir gelecekte Pocophone F2'yi tanıtmak için kolları sıvamış durumda.

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Her popüler cihazda olduğu gibi bu cihazın da resmi tanıtım tarihine yaklaştıkça hakkındaki pek çok detay sızıntılar ile gün yüzüne çıkıyor, teknik özellikler, fiyat gibi bilgiler az buçuk şekillenmiş oluyor.

Cihazın daha yüksek bir fiyata ve daha güçlü bir donanıma sahip olan varyantı Pocophone F2 Pro'ya dair güncel ve doğruluk oranı yüksek bir sızıntı Portekizli bir kaynaktan geldi. İddiaya göre cihazın 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolamalı varyantı 649 euroluk, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolamalı varyantı ise 749 euroluk bir fiyat etiketi ile Avrupa'da alıcı bulmaya başlayacak.

Portekiz kaynaklı fiyat bilgileri biraz yanıltıcı olabilir zira orada ek bazı vergiler sebebiyle akıllı telefon fiyatları diğer Avrupa ülkelerinden daha yüksek. Bahsi geçen fiyatların Portekiz'deki vergili fiyatlar olup olmadığından henüz tam olarak emin değiliz ama eğer öylelerse cihazın başlangıç fiyatının diğer Avrupa ülkelerinde yaklaşık 599 euroluk bir fiyatla çıkış yapacağını söyleyebiliriz.

Cihaz Avrupa'da bu düzeyde bir fiyat etiketi ile alıcı bulmaya başlarsa aynı fiyat bandında olmaları hasebiyle bu yılın iddialı cihazlarından bir başkası olan Realme X50 Pro ile doğrudan rekabet edebileceklerini söyleyebiliriz.

Cihaza dair bugüne dek ortaya çıkan teknik detaylardan da kısaca söz edecek olursak; Pocophone F2 Pro'nun Snapdragon 865 yonga seti, 6.67 inç genişliğinde ve 1080x2400 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekran, dörtlü arka kamera kurulumu (64 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı sensör, 5 MP telefoto/makro sensör ve 2 MP derinlik sensörü), 20 MP'lik bir ön kamera, 4.700 mAh'lik bir batarya ve Android 10 tabanlı MIUI 11 ile gelmesi bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_pocophone_f2_pro_price_in_europe_leaks-news-42969.php

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