Samsung'dan S23 kamera sorunu için ilginç çözüm önerisi: Telefonu dik tutarak çekin

Sorun neden kaynaklanıyor?
Samsung, “S23 veya S23 Plus ile yakın plandan bir fotoğraf çektiğinizde objenin etrafındaki alanın biraz bulanık görünmesi dikkatinizi çekmiştir. Bunun nedeni, S23 ve S23 Plus'taki arka geniş açılı kameranın karanlıkta fotoğraf çekerken yardımcı olan parlak diyafram açıklığına sahip olması. Daha belirgin seçici odaklama, fotoğraflarınızın arka planının biraz bulanık görünmesine neden olabilir.” diyor.
Geçici çözüm önerileri
Samsung, açıklamasında tarih vermediği yazılım güncellemesiyle bu sorunu çözmeyi planladıklarını da belirtiyor. Önerilen geçici çözümlerden biri, obje 30 cm uzaktaysa veya daha da yakınsa objeden biraz uzaklaşarak fotoğrafı çekmek. Diğer çözüm yolu, telefonu dik tutarak fotoğrafı çekmek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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