Samsung'dan S23 kamera sorunu için ilginç çözüm önerisi: Telefonu dik tutarak çekin

Tam Boyutta Gör Bazı Galaxy S23 ve S23 Plus modellerinde 50MP ana kamerayla çekilen fotoğraflarda kalıcı olarak odak dışı alan görünüyordu. Kullanıcılar tarafından “Banana blur” olarak adlandırılan bulanıklık sorunu özellikle yakın plan çekimlerde fark ediliyor. Samsung, sorunu kabul etti ve yazılım güncellemesiyle çözeceklerini söyledi. Peki, bu sorun neden kaynaklanıyor? İşte Samsung’dan gelen açıklama:

Sorun neden kaynaklanıyor?

Samsung, “S23 veya S23 Plus ile yakın plandan bir fotoğraf çektiğinizde objenin etrafındaki alanın biraz bulanık görünmesi dikkatinizi çekmiştir. Bunun nedeni, S23 ve S23 Plus'taki arka geniş açılı kameranın karanlıkta fotoğraf çekerken yardımcı olan parlak diyafram açıklığına sahip olması. Daha belirgin seçici odaklama, fotoğraflarınızın arka planının biraz bulanık görünmesine neden olabilir.” diyor.

Geçici çözüm önerileri

Samsung, açıklamasında tarih vermediği yazılım güncellemesiyle bu sorunu çözmeyi planladıklarını da belirtiyor. Önerilen geçici çözümlerden biri, obje 30 cm uzaktaysa veya daha da yakınsa objeden biraz uzaklaşarak fotoğrafı çekmek. Diğer çözüm yolu, telefonu dik tutarak fotoğrafı çekmek.

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Samsung, S23 kamera sorununu yakında çözecek