Samsung Galaxy S25 serisi, kesintisiz güncelleme desteğiyle geliyor

Kesintisiz güncellemeler iki bölüm kümesi kullanarak çalışıyor: yuva A ve yuva B. Sistem bir yuvadan çalışırken diğeri yedek tutuluyor, kullanılmıyor. Sistem güncellemeleri bu yedek yuvaya yükleniyor. Yeniden başlatma sonrası etkin yuva bu güncellenmiş yedek yuvayla değiştiriliyor ve sistem hemen açılıyor. Bu şekilde “Güncelleme yükleniyor" veya "Uygulamalar optimize ediliyor" önyükleme ekranıyla daha az süre karşı karşıya kalınıyor. Güncellemenin düzgün yüklenmemesi ihtimaline karşı, sistemin çalışan bir kopyası ilk yuvada tutulmaya devam ediliyor.
Kesintisiz güncellemeler, A/B olmayan güncelleme sistemlerine göre daha fazla depolama alanı gerektiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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