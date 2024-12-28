Samsung Galaxy S25 serisi, kesintisiz güncelleme desteğiyle geliyor

Tam Boyutta Gör Kesintisiz sistem güncellemesi, Android Nougat 7.1 ile geldi ancak Samsung, bu özelliği kullanmamakta direndi. Yazılım güncellemesinin arka planda yapılmasını sağlayan oldukça faydalı bu özellik Galaxy A55’ten denendikten sonra 2025’in beklenen telefonlarından Galaxy S25 serisine gelecek.

Galaxy S25 Ultra'nın özellikleri, test dosyalarında ortaya çıktı 9 sa. önce eklendi

Kesintisiz güncellemeler iki bölüm kümesi kullanarak çalışıyor: yuva A ve yuva B. Sistem bir yuvadan çalışırken diğeri yedek tutuluyor, kullanılmıyor. Sistem güncellemeleri bu yedek yuvaya yükleniyor. Yeniden başlatma sonrası etkin yuva bu güncellenmiş yedek yuvayla değiştiriliyor ve sistem hemen açılıyor. Bu şekilde “Güncelleme yükleniyor" veya "Uygulamalar optimize ediliyor" önyükleme ekranıyla daha az süre karşı karşıya kalınıyor. Güncellemenin düzgün yüklenmemesi ihtimaline karşı, sistemin çalışan bir kopyası ilk yuvada tutulmaya devam ediliyor.

Kesintisiz güncellemeler, A/B olmayan güncelleme sistemlerine göre daha fazla depolama alanı gerektiriyor.

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Samsung S25 serisi, kesintisiz güncellemeyi destekleyecek