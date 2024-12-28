Samsung Galaxy S25 Ultra'nın yeni özellikleri, test dosyalarında ortaya çıktı

Galaxy S25 Ultra, gelişmiş depolama teknolojisi ve güçlü bataryasıyla dikkat çekiyor
Sızan bilgilere göre Galaxy S25 Ultra, selefinden devralacağı 5.000 mAh kapasiteli güçlü pil ile kullanıcılara uzun kullanım süresi vadediyor. Bu tercih, Samsung'un pil kapasitesi konusunda istikrarlı bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor. Ayrıca pil performansının yazılımsal optimizasyonlarla daha da iyileştirilmesi bekleniyor.
Test dosyalarından elde edilen bilgiler arasında, cihazın kapalıyken Cihazımı Bul özelliğini desteklemeyeceği de yer alıyor. Ayrıca Galaxy A55, Samsung'un Kesintisiz Güncellemeler özelliğine sahip ilk telefonuydu ve önümüzdeki ay piyasaya sürülecek olan Galaxy S25 Ultra da onu takip edecek. A/B depolama bölümleme sistemine sahip olacak cihaz, böylece yazılım güncellemelerini arka planda yükleyebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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