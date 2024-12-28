Samsung Galaxy S25 Ultra'nın yeni özellikleri, test dosyalarında ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Samsung'un merakla beklenen amiral gemisi Galaxy S25 Ultra'nın bazı teknik özellikleri, test aşamasındaki bir cihazdan sızan dosyalar sayesinde gün yüzüne çıktı. Yeni modelin en dikkat çekici özelliklerinden biri, yüksek performanslı UFS 4.0 depolama teknolojisini kullanacak olması. Bu teknoloji, kullanıcılara daha hızlı veri transferi ve daha verimli depolama yönetimi sunacak.

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Galaxy S25 Ultra, gelişmiş depolama teknolojisi ve güçlü bataryasıyla dikkat çekiyor

Sızan bilgilere göre Galaxy S25 Ultra, selefinden devralacağı 5.000 mAh kapasiteli güçlü pil ile kullanıcılara uzun kullanım süresi vadediyor. Bu tercih, Samsung'un pil kapasitesi konusunda istikrarlı bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor. Ayrıca pil performansının yazılımsal optimizasyonlarla daha da iyileştirilmesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Ekran teknolojisi konusunda da önemli detaylar ortaya çıktı. 6,9 inç QHD+ ekrana sahip olması beklenen Galaxy S25 Ultra, bir önceki model S24 Ultra ile aynı 3120x1440 piksel çözünürlüğü koruyacak. Ancak maksimum parlaklık değerinin 3.000 lükse kadar çıkabilmesi, özellikle güneş ışığı altında kullanım deneyimini iyileştirecek önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Test dosyalarından elde edilen bilgiler arasında, cihazın kapalıyken Cihazımı Bul özelliğini desteklemeyeceği de yer alıyor. Ayrıca Galaxy A55, Samsung'un Kesintisiz Güncellemeler özelliğine sahip ilk telefonuydu ve önümüzdeki ay piyasaya sürülecek olan Galaxy S25 Ultra da onu takip edecek. A/B depolama bölümleme sistemine sahip olacak cihaz, böylece yazılım güncellemelerini arka planda yükleyebilecek.

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