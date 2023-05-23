Samsung Sensor OLED, yerleşik parmak izi ve kalp atış sensörü ile geliyor

Tam Boyutta Gör Samsung’un Sensor OLED adını verdiği yeni panel, biyometrik ve sağlık takibini entegre eden dünyanın ilk paneli. Bu panel, gelecekte üst seviye akıllı telefonlarda karşımıza çıkabilir.

İşte Samsung'un mobil cihazlar için kıvrılabilir OLED paneli 7 sa. önce eklendi

Samsung Sensor OLED panel özellikleri

Mobil OLED ekran teknolojilerinde önde gelen şirketlerden Samsung Display, dahili parmak izi ve kardiyovasküler takip teknolojilerine sahip dünyanın ilk OLED panelini duyurdu, SID Display Week 2023 etkinliğinde de sergileyecek.

Sensor OLED panel, dahili ışık algılamalı OPD’ye sahip. Bu, üreticinin OLED panel altına ayrı bir parmak izi okuyucu koymasına gerek kalmayacağı anlamına geliyor.

Yeni Sensor OLED panelin her pikselinde ışık algılama teknolojisi dahili olduğundan, aynı anda birden fazla parmaktan parmak izi veya kalp atış hızı bilgilerini alabiliyor. Bu, cihazın daha doğru biyometrik kimlik doğrulama yapmasına, kan basıncını ölçmesine olanak tanıyor. Yeni OLED panel, eş zamanlı olarak kullanıcının stres seviyesini de ölçebiliyor.

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Samsung Sensor OLED panel tanıtıldı: İşte özellikleri