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    Anlık Bildirim

    Samsung Sensor OLED, yerleşik parmak izi ve kalp atış sensörü ile geliyor

    Samsung Display, yerleşik parmak izi okuyucu ve kalp atış sensörlü dünyanın ilk mobil OLED panelini tanıttı. Samsung Sensor OLED, özellikleri ile neler sunuyor bakalım.
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    samsung sensor oled panel tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung’un Sensor OLED adını verdiği yeni panel, biyometrik ve sağlık takibini entegre eden dünyanın ilk paneli. Bu panel, gelecekte üst seviye akıllı telefonlarda karşımıza çıkabilir.

    Samsung Sensor OLED panel özellikleri

    Mobil OLED ekran teknolojilerinde önde gelen şirketlerden Samsung Display, dahili parmak izi ve kardiyovasküler takip teknolojilerine sahip dünyanın ilk OLED panelini duyurdu, SID Display Week 2023 etkinliğinde de sergileyecek.

    Sensor OLED panel, dahili ışık algılamalı OPD’ye sahip. Bu, üreticinin OLED panel altına ayrı bir parmak izi okuyucu koymasına gerek kalmayacağı anlamına geliyor.

    Yeni Sensor OLED panelin her pikselinde ışık algılama teknolojisi dahili olduğundan, aynı anda birden fazla parmaktan parmak izi veya kalp atış hızı bilgilerini alabiliyor. Bu, cihazın daha doğru biyometrik kimlik doğrulama yapmasına, kan basıncını ölçmesine olanak tanıyor. Yeni OLED panel, eş zamanlı olarak kullanıcının stres seviyesini de ölçebiliyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 1 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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