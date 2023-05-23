Samsung Sensor OLED, yerleşik parmak izi ve kalp atış sensörü ile geliyor

Samsung Sensor OLED panel özellikleri
Mobil OLED ekran teknolojilerinde önde gelen şirketlerden Samsung Display, dahili parmak izi ve kardiyovasküler takip teknolojilerine sahip dünyanın ilk OLED panelini duyurdu, SID Display Week 2023 etkinliğinde de sergileyecek.
Sensor OLED panel, dahili ışık algılamalı OPD’ye sahip. Bu, üreticinin OLED panel altına ayrı bir parmak izi okuyucu koymasına gerek kalmayacağı anlamına geliyor.
Yeni Sensor OLED panelin her pikselinde ışık algılama teknolojisi dahili olduğundan, aynı anda birden fazla parmaktan parmak izi veya kalp atış hızı bilgilerini alabiliyor. Bu, cihazın daha doğru biyometrik kimlik doğrulama yapmasına, kan basıncını ölçmesine olanak tanıyor. Yeni OLED panel, eş zamanlı olarak kullanıcının stres seviyesini de ölçebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.