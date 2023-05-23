Samsung'un mobil cihazlar için kıvrılabilir OLED paneli ortaya çıktı

Samsung Rollable Flex OLED panel
Şirket, SID Display Week 2023 etkinliğinde 12.4 inç’e kadar uzayabilen Rollable Flex OLED panelini tanıtacak. 49mm’den 254.4mm’ye kadar açılarak bir telefondan tablete dönüşebiliyor. Samsung’un yuvarlanabilir OLED panelleri, geleneksel katlanır ve kayan ekranların aksine 5 kattan fazla ölçeklenebilirlik sunuyor.
Samsung Display, taşıması zor büyük boyutlu bir ekranı yuvarlanabilir hale getirerek taşınabilir form faktörüne dönüştürmeyi başardı. Şirket, Flex In & Out OLED panellerini de sergileyecek. Bu ekranlar, Galaxy Z Fold 4 gibi katlanır telefonlarda kullanılan içe katlanır ekranlarına aksine içe ve dışa katlanabiliyor. Yani gelecek katlanan telefonlarda hem kapak ekranı olmayacak hem de daha ince ve daha hafif olacaklar. Etkinlikte ayrıca Flex Hybrid (katlama ve kaydırma teknolojileri aynı panelde) ve Slideable Flex Solo OLED panelleri göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.