Samsung'un mobil cihazlar için kıvrılabilir OLED paneli ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör OLED teknolojilerde önde gelen markalardan Samsung Display, çeşitli cihaz cihazlar için yeni OLED panellerini sergileyeceklerini duyurdu.

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Samsung Rollable Flex OLED panel

Şirket, SID Display Week 2023 etkinliğinde 12.4 inç’e kadar uzayabilen Rollable Flex OLED panelini tanıtacak. 49mm’den 254.4mm’ye kadar açılarak bir telefondan tablete dönüşebiliyor. Samsung’un yuvarlanabilir OLED panelleri, geleneksel katlanır ve kayan ekranların aksine 5 kattan fazla ölçeklenebilirlik sunuyor.

Samsung Display, taşıması zor büyük boyutlu bir ekranı yuvarlanabilir hale getirerek taşınabilir form faktörüne dönüştürmeyi başardı. Şirket, Flex In & Out OLED panellerini de sergileyecek. Bu ekranlar, Galaxy Z Fold 4 gibi katlanır telefonlarda kullanılan içe katlanır ekranlarına aksine içe ve dışa katlanabiliyor. Yani gelecek katlanan telefonlarda hem kapak ekranı olmayacak hem de daha ince ve daha hafif olacaklar. Etkinlikte ayrıca Flex Hybrid (katlama ve kaydırma teknolojileri aynı panelde) ve Slideable Flex Solo OLED panelleri göreceğiz.

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