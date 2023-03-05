Samsung Galaxy M42 5G için One UI 5.1 yayınlandı

Galaxy M42 5G için One UI 5.1 yayınlandı
Bilmeyenler için 2021 yılında piyasaya sürülen Galaxy M42 5G, Android 11 işletim sistemi ile tanıtıldı. One UI 5.1 ise Galaxy M42 5G için ''M426BXXU4DWB1''yapı numarasıyla geliyor. Ayrıca Şubat 2023 güvenlik yamasını beraberinde getiren bu yeni sürüm, şu anda Hindistan pazarında yayınlanmaya başladı. Ancak kısa süre içerisinde küresel kullanıma açılacağını söyleyebiliriz.
Samsung One UI 5.1, yeni widget'lar, Expert RAW modu, galeri, bağlantı ve DeX modu dahil olmak üzere küçük iyileştirmeler ile geliyor. Yeni sürüm hakkında daha fazlasını öğrenmek için bu yazımıza göz atabilirsiniz. Güncellemeyi henüz almadıysanız, telefonunuzun Ayarlar > Yazılım güncelleme menüsüne giderek manuel olarak da kontrol edebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez