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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy M42 5G için One UI 5.1 yayınlandı

    Samsung, 2021 yılında piyasaya sürülen Galaxy M42 5G için One UI 5.1 güncellemesini dağıtmaya başladı. İşte bütçe dostu telefonun kazandığı yeni özellikler     
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    Samsung Galaxy M42 5G için One UI 5.1 yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini birçok amiral gemisi ve orta sınıf Galaxy cihazlara ulaştıran Samsung, odağını One UI 5.1 sürümüne çevirdi. Kısa süre önce Galaxy S20 ve Galaxy Z modelleri için paylaşılan yeni güncelleme, şimdi Galaxy M42 5G modeli için yayınlandı. 

    Galaxy M42 5G için One UI 5.1 yayınlandı

    Bilmeyenler için 2021 yılında piyasaya sürülen Galaxy M42 5G, Android 11 işletim sistemi ile tanıtıldı. One UI 5.1 ise Galaxy M42 5G için ''M426BXXU4DWB1''yapı numarasıyla geliyor. Ayrıca Şubat 2023 güvenlik yamasını beraberinde getiren bu yeni sürüm, şu anda Hindistan pazarında yayınlanmaya başladı. Ancak kısa süre içerisinde küresel kullanıma açılacağını söyleyebiliriz.

    Samsung One UI 5.1, yeni widget'lar, Expert RAW modu, galeri, bağlantı ve DeX modu dahil olmak üzere küçük iyileştirmeler ile geliyor. Yeni sürüm hakkında daha fazlasını öğrenmek için bu yazımıza göz atabilirsiniz. Güncellemeyi henüz almadıysanız, telefonunuzun Ayarlar > Yazılım güncelleme menüsüne giderek manuel olarak da kontrol edebilirsiniz.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    şairane 2 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 2 gün önce

    [resim]

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    ugah6aiw 2 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 3 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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