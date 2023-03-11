Tam Boyutta Gör Snapdragon 8 Gen 1’de yaşanan verimlilik sorunları Samsung’un çip üretim planlarında aksaklıklara neden olmaya devam ediyor. Hatırlayacak olursak şirketin en büyük müşterilerinden Qualcomm, amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 2 üretimini TSMC'ye taşımıştı. Şimdi yonga devi, yaklaşan Snapdragon 7+ Gen 1 işlemcileri için Samsung yerine tekrar TSMC'ye güvenecek.

Samsung, Snapdragon 7+ Gen 1 üretimini rakibine kaptırdı

Bildirilenlere göre Qualcomm, Snapdragon 7+ Gen 1 üretiminde Samsung Foundry'nin 4nm LPE işlemi yerine TSMC'nin 4nm sürecini tercih edecek. Bilmeyenler için TSMC, aynı üretim süreci içerisinde rakibine kıyasla daha iyi bir verimlilik sunuyor. Dolayısıyla Qualcomm'un yeni kararının şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz.

Ayrıca Samsung'un 3nm GAA üretiminde büyük bir ilerleme kaydettiği ve rakibi TSMC'den daha iyi bir konumda olduğu söyleniyor. Ancak bu bilginin doğru olup olmadığını yalnızca zaman gösterecek. Nitekim farklı kaynaklar, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 üretiminde tekrar Samsung'a geri dönebileceğini söylüyor.

Tam Boyutta Gör Snapdragon 7+ Gen 1'ye dönecek olursak, yeni işlemci 2,92Ghz bir adet Cortex-X2, 2,5GHz üç adet Cortex-A710 ve 1,8GHz dört adet Cortex-A510 çekirdeklerinden güç alacak. Grafik tarafında ise 580MHz Adreno 725 GPU'ya güvenecek. Ayrıca Snapdragon 7+ Gen 1'in Cortex-X serisi çekirdeğine sahip ilk Snapdragon 7 serisi işlemci olacağını da hatırlatalım.

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Sızıntılara göre Snapdragon 7+ Gen 1, Geekbench'in tek çekirdekli CPU testinde 1.232 puan ve çok çekirdekli CPU testinde 4.095 puan alıyor. Bu skorlar neredeyse Snapdragon 8 Gen 1 ve MediaTek Dimensity 9000 kadar iyi. Görünüşe göre Qualcomm, orta sınıf telefonların geçen yılın amiral gemileri ile rekabet etmesini sağlayacak.

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