Samsung, Snapdragon 7+ Gen 1 üretimini rakibine kaptırdı
Bildirilenlere göre Qualcomm, Snapdragon 7+ Gen 1 üretiminde Samsung Foundry'nin 4nm LPE işlemi yerine TSMC'nin 4nm sürecini tercih edecek. Bilmeyenler için TSMC, aynı üretim süreci içerisinde rakibine kıyasla daha iyi bir verimlilik sunuyor. Dolayısıyla Qualcomm'un yeni kararının şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz.
Ayrıca Samsung'un 3nm GAA üretiminde büyük bir ilerleme kaydettiği ve rakibi TSMC'den daha iyi bir konumda olduğu söyleniyor. Ancak bu bilginin doğru olup olmadığını yalnızca zaman gösterecek. Nitekim farklı kaynaklar, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 üretiminde tekrar Samsung'a geri dönebileceğini söylüyor.
Sızıntılara göre Snapdragon 7+ Gen 1, Geekbench'in tek çekirdekli CPU testinde 1.232 puan ve çok çekirdekli CPU testinde 4.095 puan alıyor. Bu skorlar neredeyse Snapdragon 8 Gen 1 ve MediaTek Dimensity 9000 kadar iyi. Görünüşe göre Qualcomm, orta sınıf telefonların geçen yılın amiral gemileri ile rekabet etmesini sağlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez