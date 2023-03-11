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    Anlık Bildirim

    Samsung, Snapdragon 7+ Gen 1 üretimini rakibine kaptırdı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, çip üretiminde darbe almaya devam ediyor. Raporlara göre Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon 7+ Gen 1, TSMC tarafından üretilecek. 
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    Samsung, Snapdragon 7+ Gen 1 üretimini rakibine kaptırdı! Tam Boyutta Gör
    Snapdragon 8 Gen 1’de yaşanan verimlilik sorunları Samsung’un çip üretim planlarında aksaklıklara neden olmaya devam ediyor. Hatırlayacak olursak şirketin en büyük müşterilerinden Qualcomm, amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 2 üretimini TSMC'ye taşımıştı. Şimdi yonga devi, yaklaşan Snapdragon 7+ Gen 1 işlemcileri için Samsung yerine tekrar TSMC'ye güvenecek.

    Samsung, Snapdragon 7+ Gen 1 üretimini rakibine kaptırdı

    Bildirilenlere göre Qualcomm, Snapdragon 7+ Gen 1 üretiminde Samsung Foundry'nin 4nm LPE işlemi yerine TSMC'nin 4nm sürecini tercih edecek. Bilmeyenler için TSMC, aynı üretim süreci içerisinde rakibine kıyasla daha iyi bir verimlilik sunuyor. Dolayısıyla Qualcomm'un yeni kararının şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz.  

    Ayrıca Samsung'un 3nm GAA üretiminde büyük bir ilerleme kaydettiği ve rakibi TSMC'den daha iyi bir konumda olduğu söyleniyor. Ancak bu bilginin doğru olup olmadığını yalnızca zaman gösterecek. Nitekim farklı kaynaklar, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 üretiminde tekrar Samsung'a geri dönebileceğini söylüyor.

    Samsung, Snapdragon 7+ Gen 1 üretimini rakibine kaptırdı! Tam Boyutta Gör
    Snapdragon 7+ Gen 1'ye dönecek olursak, yeni işlemci 2,92Ghz bir adet Cortex-X2, 2,5GHz üç adet Cortex-A710 ve 1,8GHz dört adet Cortex-A510 çekirdeklerinden güç alacak. Grafik tarafında ise 580MHz Adreno 725 GPU'ya güvenecek. Ayrıca Snapdragon 7+ Gen 1'in Cortex-X serisi çekirdeğine sahip ilk Snapdragon 7 serisi işlemci olacağını da hatırlatalım.

    Sızıntılara göre Snapdragon 7+ Gen 1, Geekbench'in tek çekirdekli CPU testinde 1.232 puan ve çok çekirdekli CPU testinde 4.095 puan alıyor. Bu skorlar neredeyse Snapdragon 8 Gen 1 ve MediaTek Dimensity 9000 kadar iyi. Görünüşe göre Qualcomm, orta sınıf telefonların geçen yılın amiral gemileri ile rekabet etmesini sağlayacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

    S
    Sino_0 9 saat önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 9 saat önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 1 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

    Profil resmi
    CoreXXX 2 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

    Profil resmi
    Ignite 3 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 4 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 4 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 4 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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    Sonrakiler Yükleniyor
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    Sonrakiler Yükleniyor
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