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    Samsung, son kullanıcılar için yeni NVMe SSD modelini tanıttı

    Samsung PCIe 4.0 destekli NVMe SSD çözümü PM9C1a modelini duyurdu. Zorlu bilgi işlem ve oyunlar için tasarlanan SSD, 6.000 MB/sn ulaşan hızlar ile geliyor. İşte detaylar
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    Samsung, son kullanıcılar için yeni NVMe SSD modelini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın sayılı NAND üreticilerinden Samsung, bugün son kullanıcıları hedefleyen PM9C1a PCIe 4.0 NVMe SSD çözümünü duyurdu. Şirketin 5nm işlem ve yedinci nesil V-NAND teknolojisini temel alan model, PC ve dizüstü bilgisayarlarda yüksek bilgi işlem ve oyun performansı sağlayacak. İşte özellikleri

    Samsung PM9C1a özellikleri

    Samsung'a göre günlük kullanımın yanı sıra daha zorlu bilgi işlem ve oyunlar için tasarlanan PM9C1a, selefi PM9B1'den 1,8 kata kadar daha hızlı 6.000 MB/sn sıralı okuma ve 5.600 MB/sn sıralı yazma hızları sunacak. Rastgele okuma ve yazma işlemlerinde ise 900K/1000K IOPS sergileyebilen SSD, önceki nesle göre watt başına yüzde 70'e kadar daha fazla güç verimliliği ile geliyor.

    Ayrıca Samsung’un yeni kontrolcüsü, bilgi işlem güvenliği için açık standartlar geliştiren Trusted Computing Group’un (TCG) Device Identifier Composition Engine (DICE) güvenlik standardına destek sunuyor. Söz konusu standart, SSD içinde güvenli bir şekilde kriptografik anahtarlar oluşturarak siber saldırılara karşı güvenlik sağlıyor.

    Samsung, PM9C1a SSD'lerin fiyatları hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak üretime hazır olduğunu duyurdu. Yeni çözümler M.2 form faktöründe 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleri ile kullanıcıların karşısına çıkacak. 

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