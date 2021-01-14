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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung takip cihazını tanıttı: Galaxy SmartTag

    Teknoloji üreticisi Samsung bugün düzenlediği Unpacked 2021 etkinliğinde, Bluetooth teknolojisine dayanan takip cihazı Galaxy SmartTag'i tanıttı.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung takip cihazını tanıttı: Galaxy SmartTag
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    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bu akşam düzenlediği Unpacked 2021 etkinliği ile birlikte en yeni teknolojik cihazlarını gün yüzüne çıkardı. Etkinlikte, şirketin bir süredir merakla beklenen ve sızıntı haberlerimize de konu olan Galaxy SmartTag adlı nesne takip cihazı da tanıtıldı.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21 Plus tanıtıldı: İşte 2021 model amiral gemileri"

    Kayıp eşya veya evcil hayvanları bulmak kolaylaşıyor

    Samsung, yeni akıllı telefonları ve kulaklıklarının yanı sıra, kullanıcıların Galaxy cihazlarının nerede olduğunu her an bileceği Galaxy SmartThing Find hizmetini ve nesne takip cihazı Galaxy SmartTag'i tanıttı.

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    Bluetooth teknolojisi ile çalışan Galaxy SmartTag ürünü, anahtarlara, çantalara ve evcil hayvanlara kolay bir şekilde takılabiliyor. Kaybolan nesne veya evcil hayvanınızı bulmak için yapmanız gereken tek şey, cep telefonunuzdaki zil düğmesine tıklamak ve daha sonra Galaxy SmartTag'de çalmaya başlayan zil sesini takip etmek.

    Samsung takip cihazını tanıttı: Galaxy SmartTag
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    İnternet bağlantısına gerek duymuyor

    SmartThing Find hizmeti ise akıllı telefonlar, tabletler, akıllı saatler, kablosuz kulaklıklar ve diğerleri dahil olmak üzere tüm Galaxy cihazlarının konumunu izlemenizi sağlıyor. Yan odada veya başka bir ülkede olup olmadığına bakılmaksızın, bu cihazların konumunu haritada görüntülenebiliyor. Aynı zamanda cihazların internete bağlı olmaları bile gerekli değil. Çünkü hizmet Bluetooth Low Energy (BLE) ve Ultra-WideBand (UWB) teknolojileri temelinde çalışıyor ve en yakın Galaxy cihazlar üzerinden kayıp cihazların konumunu belirleyebiliyor.

    Samsung takip cihazını tanıttı: Galaxy SmartTag
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    Kayıp cihaz yakınlarda bir yerdeyse, SmartThing Find özel bir arama modu başlatmanıza izin veriyor. Aradığınız cihazın sinyal seviyesi akıllı telefon veya tablet ekranında görüntüleniyor ve sinyal ne kadar yüksekse, cihaz o kadar yakın anlamına geliyor. Bunu çocukken oynanan sıcak-soğuk oyununa benzetmek mümkün. Ek olarak, aramayı daha da basitleştirmek için kayıp bir cihazda bir ses sinyali de tetiklenebiliyor.

    Samsung takip cihazını tanıttı: Galaxy SmartTag
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    Çoklu paketler halinde de satılacak

    Tüm bunlara ek olarak SmartTag'lerle çeşitli IoT cihazlar da kontrol edilebiliyor ve örneğin evinizden henüz içeriye girmeden ışıkları açabiliyorsunuz. Samsung, SmartTag ürününü tekli, çiftli ve dörtlü paketler şeklinde satışa sunacağını açıkladı. Siyah, beyaz, yeşil ve pembe renk seçenekleri ile raflara çıkacak olan ürünün 120 metre Bluetooth menziline sahip olduğunu da belirtelim. 280mAh kapasiteli pili ise 280 güne kadar kullanım ömrü sunuyor.

    Galaxy SmartTag'in 29 Ocak 2021'den itibaren tekli 29.99 dolar, çiftli 49.99 dolar ve dörtlü 84.99 dolarlık fiyat etiketiyle ile satışa sunulacağını da belirtelim.



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    Sky_Vision

    batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.

    6 saat önce
    Bloodin

    Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...

    6 saat önce
    TheJudgé

    Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü

    13 saat önce
    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    1 gün önce
    ccc231

    :)

    1 gün önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    1 gün önce
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    1BilimAdamı (Hakan Altay) 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    O zaman motorsikletin çalınma ihtimaline karşı kullanılabilir ??
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    MetaLisT_ (E. Ü.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kime gore neye gore 30 dolar ?
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    th9 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    30 dolar fazla gibi
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Maliyeti ne kadar acaba da tekine 30dolar fiyat biçilmiş
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