Samsung takip cihazını tanıttı: Galaxy SmartTag

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bu akşam düzenlediği Unpacked 2021 etkinliği ile birlikte en yeni teknolojik cihazlarını gün yüzüne çıkardı. Etkinlikte, şirketin bir süredir merakla beklenen ve sızıntı haberlerimize de konu olan Galaxy SmartTag adlı nesne takip cihazı da tanıtıldı.

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Kayıp eşya veya evcil hayvanları bulmak kolaylaşıyor

Samsung, yeni akıllı telefonları ve kulaklıklarının yanı sıra, kullanıcıların Galaxy cihazlarının nerede olduğunu her an bileceği Galaxy SmartThing Find hizmetini ve nesne takip cihazı Galaxy SmartTag'i tanıttı.

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Bluetooth teknolojisi ile çalışan Galaxy SmartTag ürünü, anahtarlara, çantalara ve evcil hayvanlara kolay bir şekilde takılabiliyor. Kaybolan nesne veya evcil hayvanınızı bulmak için yapmanız gereken tek şey, cep telefonunuzdaki zil düğmesine tıklamak ve daha sonra Galaxy SmartTag'de çalmaya başlayan zil sesini takip etmek.

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İnternet bağlantısına gerek duymuyor

SmartThing Find hizmeti ise akıllı telefonlar, tabletler, akıllı saatler, kablosuz kulaklıklar ve diğerleri dahil olmak üzere tüm Galaxy cihazlarının konumunu izlemenizi sağlıyor. Yan odada veya başka bir ülkede olup olmadığına bakılmaksızın, bu cihazların konumunu haritada görüntülenebiliyor. Aynı zamanda cihazların internete bağlı olmaları bile gerekli değil. Çünkü hizmet Bluetooth Low Energy (BLE) ve Ultra-WideBand (UWB) teknolojileri temelinde çalışıyor ve en yakın Galaxy cihazlar üzerinden kayıp cihazların konumunu belirleyebiliyor.

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Kayıp cihaz yakınlarda bir yerdeyse, SmartThing Find özel bir arama modu başlatmanıza izin veriyor. Aradığınız cihazın sinyal seviyesi akıllı telefon veya tablet ekranında görüntüleniyor ve sinyal ne kadar yüksekse, cihaz o kadar yakın anlamına geliyor. Bunu çocukken oynanan sıcak-soğuk oyununa benzetmek mümkün. Ek olarak, aramayı daha da basitleştirmek için kayıp bir cihazda bir ses sinyali de tetiklenebiliyor.

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Çoklu paketler halinde de satılacak

Tüm bunlara ek olarak SmartTag'lerle çeşitli IoT cihazlar da kontrol edilebiliyor ve örneğin evinizden henüz içeriye girmeden ışıkları açabiliyorsunuz. Samsung, SmartTag ürününü tekli, çiftli ve dörtlü paketler şeklinde satışa sunacağını açıkladı. Siyah, beyaz, yeşil ve pembe renk seçenekleri ile raflara çıkacak olan ürünün 120 metre Bluetooth menziline sahip olduğunu da belirtelim. 280mAh kapasiteli pili ise 280 güne kadar kullanım ömrü sunuyor.

Galaxy SmartTag'in 29 Ocak 2021'den itibaren tekli 29.99 dolar, çiftli 49.99 dolar ve dörtlü 84.99 dolarlık fiyat etiketiyle ile satışa sunulacağını da belirtelim.

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