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    Galaxy satışları düşüşte, yonga satışları çıkışta

    Galaxy akıllı telefon serisi global krizden nasibini alıyor. Geçen yıla göre önemli düşüşler yaşanırken yonga bölümü ise adeta mali tabloların kurtarıcısı oluyor. 
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    Samsung
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    Akıllı telefon pazarında yaşanan düşüşlerden lider Samsung da nasibini alıyor. Yılın ikinci çeyreğinde akıllı telefon satışları düşen Samsung bununla birlikte yonga satışları ile bunu dengelemeyi başardı.

    Samsung kârını arttırıyor

    İkinci çeyrek performansını değerlendiren uzmanlar Samsung’un 61 milyon civarında akıllı telefon satışı yaptığını tahmin ediyor. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 16 civarında bir düşüş var ve 2 milyar dolar civarında faaliyet kârı bekleniyor.

    Bununla birlikte yonga bölümü yüzde 42 civarında artışla 7.5 milyar dolar civarında bir faaliyet kârı elde etmeyi başardı. DRAM sevkiyatlarının yüzde 9, NAND talebinin ise yüzde 2 civarında artış gösterdiği ifade ediliyor.

    Ekran bölümünün nispeten zayıf kaldığı Samsung ikinci çeyrekte yüzde 20 artış ile 58.4 milyar dolar satış yaptığı tahmin ediliyor. Faaliyet kârı ise yüzde 15.6 artış ile 11 milyar dolar civarına yükselecek.

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