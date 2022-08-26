Samsung, Exynos işlemcilerinde AMD GPU kullanmaya devam edecek

Samsung’un AMD’nin RDNA 2 mimarisini temel alan Xclipse 920 entegre grafik birimi beklentilerin gerisinde kalarak hüsrana neden olmuştu. Fakat tüketici elektroniğinin öncülerinden olan Güney Koreli firma, kısa süre önce yaptığı açıklamayla gelecekteki GPU’larında da AMD’nin RDNA mimarilerini kullanmaya devam edeceklerini duyurdu.
Samsung, AMD ile olan yakın iş birliğini sürdürmeye devam etme niyetinde. GPU gelişimlerini denetleyen başkan yardımcısı Sungboem Park, mobil grafik teknolojilerinin genel olarak konsolların yaklaşık beş yıl kadar gerisinde olduğunu aktarıyor ve ekliyor, “AMD ile yaptığımız iş birliği sayesinde en son konsol teknolojilerini Exynos 2200 mobil işlemcisine hızlı bir şekilde dahil ettik.”
RDNA tabanlı Exynos yonga geliştirmeleri devam edecek
Her ne kadar RDNA 2 mimarisi AMD’nin son yıllardaki en başarılı tasarımlarından birisi olsa da aynı mimariyi temel alan Exynos 2200’de bulunan Xclipse 920 GPU’su için söylemek zor. Zira Exynos 2200, rakibi Snapdragon 8 Gen 1’in gerisinde kalarak tepkilere neden olmuştu. Bu nedenle Samsung, gelecekteki Galaxy S serisi telefonlarında Snapdragon yongalarını kullanmak için Qualcomm ile bir anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşma Qualcomm CEO’su tarafından şirketin 3. Çeyrek finansal sonuçlarını beyan ettiği toplantı sırasında açıklanmıştı.
AMD’nin RDNA mimarileri sahip oldukları özellikler nedeniyle geniş bir ölçeklendirme sunuyor olsa da uygulamada bunu başarmak pek çok faktöre bağlı durumda. Başarılı bir GPU’yu ortaya koyabilmek için deneyimli mühendislik ekibi, tasarım kararları, maliyet, litografi ve daha fazlası gibi farklı faktörler göz önüne alınmalı. Dolayısıyla evet, Samsung gelecekte rekabetçi bir RDNA tabanlı entegre GPU üretebilir ancak kısa vadede bunun olması pek olası değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: