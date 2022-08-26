Samsung, Exynos işlemcilerinde AMD GPU kullanmaya devam edecek

Tam Boyutta Gör

Samsung’un AMD’nin RDNA 2 mimarisini temel alan Xclipse 920 entegre grafik birimi beklentilerin gerisinde kalarak hüsrana neden olmuştu. Fakat tüketici elektroniğinin öncülerinden olan Güney Koreli firma, kısa süre önce yaptığı açıklamayla gelecekteki GPU’larında da AMD’nin RDNA mimarilerini kullanmaya devam edeceklerini duyurdu.

Samsung, AMD ile olan yakın iş birliğini sürdürmeye devam etme niyetinde. GPU gelişimlerini denetleyen başkan yardımcısı Sungboem Park, mobil grafik teknolojilerinin genel olarak konsolların yaklaşık beş yıl kadar gerisinde olduğunu aktarıyor ve ekliyor, “AMD ile yaptığımız iş birliği sayesinde en son konsol teknolojilerini Exynos 2200 mobil işlemcisine hızlı bir şekilde dahil ettik.”

RDNA tabanlı Exynos yonga geliştirmeleri devam edecek

Tam Boyutta Gör

Her ne kadar RDNA 2 mimarisi AMD’nin son yıllardaki en başarılı tasarımlarından birisi olsa da aynı mimariyi temel alan Exynos 2200’de bulunan Xclipse 920 GPU’su için söylemek zor. Zira Exynos 2200, rakibi Snapdragon 8 Gen 1’in gerisinde kalarak tepkilere neden olmuştu. Bu nedenle Samsung, gelecekteki Galaxy S serisi telefonlarında Snapdragon yongalarını kullanmak için Qualcomm ile bir anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşma Qualcomm CEO’su tarafından şirketin 3. Çeyrek finansal sonuçlarını beyan ettiği toplantı sırasında açıklanmıştı.

Galaxy S23 Ultra, S22 Ultra ile aynı kamera tasarımını paylaşacak 16 sa. önce eklendi

AMD’nin RDNA mimarileri sahip oldukları özellikler nedeniyle geniş bir ölçeklendirme sunuyor olsa da uygulamada bunu başarmak pek çok faktöre bağlı durumda. Başarılı bir GPU’yu ortaya koyabilmek için deneyimli mühendislik ekibi, tasarım kararları, maliyet, litografi ve daha fazlası gibi farklı faktörler göz önüne alınmalı. Dolayısıyla evet, Samsung gelecekte rekabetçi bir RDNA tabanlı entegre GPU üretebilir ancak kısa vadede bunun olması pek olası değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Samsung Exynos işlemciler AMD dopingi devam edecek