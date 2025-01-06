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    Samsung telefonlar yakında aramaları özetleyecek

    One UI 7, yapay zeka desteğiyle telefon aramalarını yazıya dökme özelliğini getirmişti. Samsung S25 serisiyle yayınlanması beklenen One UI 7.1 ise aramaları özetleyecek.
    samsung one ui 7.1 arama özetleri Tam Boyutta Gör
    Samsung’un One UI 7.1 güncellemesiyle Galaxy AI destekli cihazlara arama özetleri özelliğini getireceği söyleniyor. Çağrı özetleri, kullanıcıların tüm konuşmayı dinlemek zorunda kalmadan telefon görüşmelerinin hızlı bir özetini almalarını sağlayacak.

    Arama özetleri özelliği One UI 7.1 ile gelebilir

    Çağrı özetleri özelliğine Samsung Voice Recorder uygulamasının son sürümündeki kodlarda rastlandı. Arama özeti özelliğinin önce telefon görüşmesini yazıya dökerek çalışacağı bildiriliyor. Arama sona erdikten sonra, konuşma metne dönüştürülecek ve ardından, yapay zekayı kullanarak aramanın önemli kısımlarının bir özetini oluşturacak.

    Samsung, One UI 7 beta güncellemesiyle hem ses kayıtlarını hem de aramaları yazıya döken çağrı transkripsiyon özelliğini ekledi. One UI 7.1 güncellemesi, çağrı özetlerini ekleyecek.

    One UI 7.1 güncellemesinin 22 Ocak’ta Galaxy S25 tanıtım etkinliğinden sonra yayınlanması bekleniyor.

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