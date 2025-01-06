2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

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Tam Boyutta Gör Samsung’un One UI 7.1 güncellemesiyle Galaxy AI destekli cihazlara arama özetleri özelliğini getireceği söyleniyor. Çağrı özetleri, kullanıcıların tüm konuşmayı dinlemek zorunda kalmadan telefon görüşmelerinin hızlı bir özetini almalarını sağlayacak.

One UI 7 güncellemesi ne durumda? 3 gün önce eklendi

Arama özetleri özelliği One UI 7.1 ile gelebilir

Çağrı özetleri özelliğine Samsung Voice Recorder uygulamasının son sürümündeki kodlarda rastlandı. Arama özeti özelliğinin önce telefon görüşmesini yazıya dökerek çalışacağı bildiriliyor. Arama sona erdikten sonra, konuşma metne dönüştürülecek ve ardından, yapay zekayı kullanarak aramanın önemli kısımlarının bir özetini oluşturacak.

Samsung, One UI 7 beta güncellemesiyle hem ses kayıtlarını hem de aramaları yazıya döken çağrı transkripsiyon özelliğini ekledi. One UI 7.1 güncellemesi, çağrı özetlerini ekleyecek.

One UI 7.1 güncellemesinin 22 Ocak’ta Galaxy S25 tanıtım etkinliğinden sonra yayınlanması bekleniyor.

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Samsung telefonlar yakında aramaları özetleyecek