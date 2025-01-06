Samsung telefonlar yakında aramaları özetleyecek

Arama özetleri özelliği One UI 7.1 ile gelebilir
Çağrı özetleri özelliğine Samsung Voice Recorder uygulamasının son sürümündeki kodlarda rastlandı. Arama özeti özelliğinin önce telefon görüşmesini yazıya dökerek çalışacağı bildiriliyor. Arama sona erdikten sonra, konuşma metne dönüştürülecek ve ardından, yapay zekayı kullanarak aramanın önemli kısımlarının bir özetini oluşturacak.
Samsung, One UI 7 beta güncellemesiyle hem ses kayıtlarını hem de aramaları yazıya döken çağrı transkripsiyon özelliğini ekledi. One UI 7.1 güncellemesi, çağrı özetlerini ekleyecek.
One UI 7.1 güncellemesinin 22 Ocak’ta Galaxy S25 tanıtım etkinliğinden sonra yayınlanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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