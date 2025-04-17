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Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy S24 serisi için One UI 7.0 (Android 15) güncellemesinin dağıtımına yeniden başladı. Samsung, ilk ürün yazılımında keşfedilen kritik bir hata nedeniyle birkaç gün önce dağıtımı durdurmuştu.

İlk olarak Güney Kore'de dağıtıma başlandı

Güncelleme ilk olarak Samsung'un ana vatanı Güney Kore'de dağıtılmaya başlandı. S928NKSU4BYD9 yapı numarasına sahip güncelleme aşama aşama diğer ülkelerde de kullanıma sunulacak. Ancak şu aşamada kesin olarak bir tarih verebilmek mümkün değil.

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Güncelleme hazır olduğunda telefonunuza bir bildirim gelecektir. Ancak, Ayarlar » Yazılım güncelleme menüsünden manuel olarak da güncellemeyi kontrol edebilirsiniz.

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Galaxy S24 serisi için One UI 7 güncellemesi tekrar başladı