Galaxy S24 serisi için One UI 7 güncellemesi tekrar başladı

İlk olarak Güney Kore'de dağıtıma başlandı
Güncelleme ilk olarak Samsung'un ana vatanı Güney Kore'de dağıtılmaya başlandı. S928NKSU4BYD9 yapı numarasına sahip güncelleme aşama aşama diğer ülkelerde de kullanıma sunulacak. Ancak şu aşamada kesin olarak bir tarih verebilmek mümkün değil.
Güncelleme hazır olduğunda telefonunuza bir bildirim gelecektir. Ancak, Ayarlar » Yazılım güncelleme menüsünden manuel olarak da güncellemeyi kontrol edebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: