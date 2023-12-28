Samsung telefonlara One UI 6.1 ile gelecek yeni batarya koruma özelliklerine erkenden erişilebiliyor

X kullanıcısının anlattığına göre yeni pil koruma özellikleri üçüncü taraf bir uygulama yardımıyla etkinleştirilebiliyor. Google Play Store'dan ActivityManager uygulamasını indirip yükledikten sonra uygulamada "BatteryProtectionActivity" yazarak aktif edilince yeni pil koruması seçenekleri karşınıza çıkıyor. Burada üç seçenek mevcut: Temel koruma, adaptif koruma ve maksimum koruma. Özelliğin bazı durumlarda düzgün çalışmayabileceğini unutmayın.
Adaptif Koruma seçeneğinde ise şarj %80'e ulaştıktan sonra duraklıyor ve kullanıcı uyanmadan hemen önce telefonun %100'e şarj edilmesi sağlanıyor. iPhone'lardan aşina olduğumuz bu özellik telefonun gece şarja takıldığı durumlarda koruma sağlıyor. Cihaz uyku alışkanlıklarınızı ve kullanım şeklinizi öğrendikten sonra özellik düzgün çalışmaya başlayacak.
Maksimum Koruma seçeneği, telefonun maksimum %80 oranında şarj olmasını sağlıyor. Pil sağlığı için en iyi koruma yöntemi bu olsa da pilin tam kapasitesi kullanılmadığı için kullanım süresi düşmüş oluyor. Yine de uzun vadeli pil sağlığı için en iyi seçenek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.