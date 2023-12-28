Samsung telefonlara One UI 6.1 ile gelecek yeni batarya koruma özelliklerine erkenden erişilebiliyor

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy S24 ile birçok yeni özellik getirecek ve bu yeni özelliklerden bazıları muhtemelen One UI 6.1 güncellemesiyle eski Galaxy telefonlarına ve tabletlerine gelecek. Yeni pil sağlığı koruma önlemleri de dahil olmak üzere bu özelliklerden bazıları birkaç gün önce sızdırıldı. Bu özellikleri kullanmak için One UI 6.1'i beklemeye gerek yok. One UI 6.0 çalıştıran telefonlarda da One UI 6.1 ile gelecek olan pil koruma özelliklerine erişilebiliyor.

X kullanıcısının anlattığına göre yeni pil koruma özellikleri üçüncü taraf bir uygulama yardımıyla etkinleştirilebiliyor. Google Play Store'dan ActivityManager uygulamasını indirip yükledikten sonra uygulamada "BatteryProtectionActivity" yazarak aktif edilince yeni pil koruması seçenekleri karşınıza çıkıyor. Burada üç seçenek mevcut: Temel koruma, adaptif koruma ve maksimum koruma. Özelliğin bazı durumlarda düzgün çalışmayabileceğini unutmayın.

Tam Boyutta Gör Temel Koruma özelliği, pilin %100'e kadar şarj edilmesini sağlıyor ve ardından şarj seviyesi %95'e düşene kadar şarj işlemi durduruyor. %95'in altına düşünce tekrar şarjı başlatıp %100'e ulaştırıyor. Böylece telefonun şarjının dürekli %100'de tutulması engellenip batarya aşınması azaltılıyor.

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Adaptif Koruma seçeneğinde ise şarj %80'e ulaştıktan sonra duraklıyor ve kullanıcı uyanmadan hemen önce telefonun %100'e şarj edilmesi sağlanıyor. iPhone'lardan aşina olduğumuz bu özellik telefonun gece şarja takıldığı durumlarda koruma sağlıyor. Cihaz uyku alışkanlıklarınızı ve kullanım şeklinizi öğrendikten sonra özellik düzgün çalışmaya başlayacak.

Maksimum Koruma seçeneği, telefonun maksimum %80 oranında şarj olmasını sağlıyor. Pil sağlığı için en iyi koruma yöntemi bu olsa da pilin tam kapasitesi kullanılmadığı için kullanım süresi düşmüş oluyor. Yine de uzun vadeli pil sağlığı için en iyi seçenek.

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Samsung telefonlarda yeni batarya koruma özelliklerine erişin