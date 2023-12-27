Galaxy S24 serisinde karar değişikliği: Exynos 2400 kesinleşti

Dünya çapında Exynos 2400 ile çıkacak
Kaçıranlar için geçtiğimiz haftalarda Galaxy S24’un CAD tabanlı görsellerini sizlere aktardık ve bazı önemli yeniliklere imza atılacağından söz etmiştik. Teknik tarafta ise, akıllı telefonların Exynos 2400 ve Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy yonga setlerinden güç alacağı söyleniyordu. Ancak bunlar arasından Exynos yonga setinin ağırlık kazandığını görebiliriz.
Exynos ve Snapdragon'a ek olarak, Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus''ta 8 GB LPDDR5X RAM ve Galaxy S24 Ultra'da ise 12 GB LPDDR5X RAM kullanılacak. Akıllı telefonların diğer özellikleri arasında Android 14 tabanlı One UI 6.1, Dinamik Kilit Ekranı ve çeşitli AI özellikleri yer alıyor. Ayrıca üç modelde de 2.600 nit parlaklık sunan 1-120HZ LTPO panele yer verilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.