Tam Boyutta Gör Samsung, önümüzdeki haftalarda tanıtılacak Galaxy S24 serisi için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra modellerinden yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Son olarak Galaxy S24 serisinin tüm özellikleri liste halinde internete sızdı.

Dünya çapında Exynos 2400 ile çıkacak

Kaçıranlar için geçtiğimiz haftalarda Galaxy S24’un CAD tabanlı görsellerini sizlere aktardık ve bazı önemli yeniliklere imza atılacağından söz etmiştik. Teknik tarafta ise, akıllı telefonların Exynos 2400 ve Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy yonga setlerinden güç alacağı söyleniyordu. Ancak bunlar arasından Exynos yonga setinin ağırlık kazandığını görebiliriz.

Tam Boyutta Gör Öyle ki sızdırılan tabloda, Galaxy serisinin küresel pazarlar için Exynos 2400'den güç alacağı belirtiliyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ise, yalnızca ABD ve Kanada'da mevcut olacak. Başka bir deyişle Samsung, geçmişteki geleneğe geri dönmeyi planlıyor.

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Exynos ve Snapdragon'a ek olarak, Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus''ta 8 GB LPDDR5X RAM ve Galaxy S24 Ultra'da ise 12 GB LPDDR5X RAM kullanılacak. Akıllı telefonların diğer özellikleri arasında Android 14 tabanlı One UI 6.1, Dinamik Kilit Ekranı ve çeşitli AI özellikleri yer alıyor. Ayrıca üç modelde de 2.600 nit parlaklık sunan 1-120HZ LTPO panele yer verilecek.

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Galaxy S24 serisinde karar değişikliği: Exynos 2400 kesinleşti