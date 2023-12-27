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    Anlık Bildirim

    Galaxy S24 serisinde karar değişikliği: Exynos 2400 kesinleşti

    Samsung Galaxy S24 serisinin tüm özellikleri liste halinde internete sızdı. Galaxy S24 ve S24 Plus, dünya çapında Exynos 2400 ile çıkacak. İşte detaylar...     
    Galaxy S24 serisinde karar değişikliği: Exynos 2400 kesinleşti Tam Boyutta Gör
    Samsung, önümüzdeki haftalarda tanıtılacak Galaxy S24 serisi için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra modellerinden yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Son olarak Galaxy S24 serisinin tüm özellikleri liste halinde internete sızdı.

    Dünya çapında Exynos 2400 ile çıkacak

    Kaçıranlar için geçtiğimiz haftalarda Galaxy S24’un CAD tabanlı görsellerini sizlere aktardık ve bazı önemli yeniliklere imza atılacağından söz etmiştik. Teknik tarafta ise, akıllı telefonların Exynos 2400 ve Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy yonga setlerinden güç alacağı söyleniyordu. Ancak bunlar arasından Exynos yonga setinin ağırlık kazandığını görebiliriz.

    Galaxy S24 serisinde karar değişikliği: Exynos 2400 kesinleşti Tam Boyutta Gör
    Öyle ki sızdırılan tabloda, Galaxy serisinin küresel pazarlar için Exynos 2400'den güç alacağı belirtiliyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ise, yalnızca ABD ve Kanada'da mevcut olacak. Başka bir deyişle Samsung, geçmişteki geleneğe geri dönmeyi planlıyor. 

    Exynos ve Snapdragon'a ek olarak, Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus''ta 8 GB LPDDR5X RAM ve Galaxy S24 Ultra'da ise 12 GB LPDDR5X RAM kullanılacak. Akıllı telefonların diğer özellikleri arasında Android 14 tabanlı One UI 6.1, Dinamik Kilit Ekranı ve çeşitli AI özellikleri yer alıyor. Ayrıca üç modelde de 2.600 nit parlaklık sunan 1-120HZ LTPO panele yer verilecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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