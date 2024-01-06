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    Samsung'a şikayet yağdı: Ekranları koruyan özellik güncellemeyle sunulacak

    Samsung, kullanıcıların telefonda ekran yanığı sorunu yaşamaması için bir koruma özelliği sunuyor ancak ilginç olarak Android 14 güncellemesiyle kaldırıldı. Şirket, bu özelliği getirmeyi planlıyor.
    samsung telefon ekran yanığı burn in koruması Tam Boyutta Gör
    Samsung, telefonu burn-in (ekran yanığı) sorununa karşı koruyan özelliği One UI 6 güncellemesiyle kaldırdı. Android 14 güncellemesi yayınlandıktan kısa bir süre sonra Galaxy S23 serisi dahil bazı cihazlarda ekran yanığı koruması özelliğinin kaldırıldığı fark edildi. Bu sorunun fark edilmesinden bu yana Samsung, birkaç güncelleme yayınlasa da sorun çözülmedi. Ancak, bu durum yakında değişebilir.

    Ekran yanığı koruması özelliği geri geliyor

    OLED ekran yanması, telefonlarda sıklıkla karşılaşılan sorunlardan biri. Samsung, kendi cihazlarında bu sorunu engellemek için ekran yanığı (burn-in) koruması özelliği sunuyor. Öğelerin çok uzun süre sabit kalmasını önlemek için ekran öğeleri çok az kaydırılıyor. Genel kullanımda fark edilmiyor ancak çok önemli bir işlev. Ancak, bu özellik Android 14 One UI 6 güncellemesiyle kaldırıldı ve şirket eleştiri yağmuruna tutuldu.

    Samsung topluluk forumunda dile getirildiği üzere, Samsung sorunun farkında ve bir düzeltme üzerine çalışıyor ancak güncellemenin ne zaman yayınlanacağına dair henüz bir bilgi yok. Ocak veya Şubat ayında çoğu Galaxy telefon ve tabletin söz konusu güncellemeyi alacağı tahmin ediliyor.

    Samsung, aynı zamanda birçok telefon ve tableti için One UI 6.1 güncellemesi üzerinde çalışıyor. 17 Ocak 2024’te tanıtılacak Galaxy S24 serisi bu yazılım sürümüyle gelecek. Yeni One UI sürümünün yapay zeka odaklı olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 4 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 6 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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