Samsung'a şikayet yağdı: Ekranları koruyan özellik güncellemeyle sunulacak

Tam Boyutta Gör Samsung, telefonu burn-in (ekran yanığı) sorununa karşı koruyan özelliği One UI 6 güncellemesiyle kaldırdı. Android 14 güncellemesi yayınlandıktan kısa bir süre sonra Galaxy S23 serisi dahil bazı cihazlarda ekran yanığı koruması özelliğinin kaldırıldığı fark edildi. Bu sorunun fark edilmesinden bu yana Samsung, birkaç güncelleme yayınlasa da sorun çözülmedi. Ancak, bu durum yakında değişebilir.

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Ekran yanığı koruması özelliği geri geliyor

OLED ekran yanması, telefonlarda sıklıkla karşılaşılan sorunlardan biri. Samsung, kendi cihazlarında bu sorunu engellemek için ekran yanığı (burn-in) koruması özelliği sunuyor. Öğelerin çok uzun süre sabit kalmasını önlemek için ekran öğeleri çok az kaydırılıyor. Genel kullanımda fark edilmiyor ancak çok önemli bir işlev. Ancak, bu özellik Android 14 One UI 6 güncellemesiyle kaldırıldı ve şirket eleştiri yağmuruna tutuldu.

Samsung topluluk forumunda dile getirildiği üzere, Samsung sorunun farkında ve bir düzeltme üzerine çalışıyor ancak güncellemenin ne zaman yayınlanacağına dair henüz bir bilgi yok. Ocak veya Şubat ayında çoğu Galaxy telefon ve tabletin söz konusu güncellemeyi alacağı tahmin ediliyor.

Samsung, aynı zamanda birçok telefon ve tableti için One UI 6.1 güncellemesi üzerinde çalışıyor. 17 Ocak 2024’te tanıtılacak Galaxy S24 serisi bu yazılım sürümüyle gelecek. Yeni One UI sürümünün yapay zeka odaklı olacak.

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Samsung telefonların ekranını koruyan özellik geri geliyor!