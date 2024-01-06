Samsung'a şikayet yağdı: Ekranları koruyan özellik güncellemeyle sunulacak

Ekran yanığı koruması özelliği geri geliyor
OLED ekran yanması, telefonlarda sıklıkla karşılaşılan sorunlardan biri. Samsung, kendi cihazlarında bu sorunu engellemek için ekran yanığı (burn-in) koruması özelliği sunuyor. Öğelerin çok uzun süre sabit kalmasını önlemek için ekran öğeleri çok az kaydırılıyor. Genel kullanımda fark edilmiyor ancak çok önemli bir işlev. Ancak, bu özellik Android 14 One UI 6 güncellemesiyle kaldırıldı ve şirket eleştiri yağmuruna tutuldu.
Samsung topluluk forumunda dile getirildiği üzere, Samsung sorunun farkında ve bir düzeltme üzerine çalışıyor ancak güncellemenin ne zaman yayınlanacağına dair henüz bir bilgi yok. Ocak veya Şubat ayında çoğu Galaxy telefon ve tabletin söz konusu güncellemeyi alacağı tahmin ediliyor.
Samsung, aynı zamanda birçok telefon ve tableti için One UI 6.1 güncellemesi üzerinde çalışıyor. 17 Ocak 2024’te tanıtılacak Galaxy S24 serisi bu yazılım sürümüyle gelecek. Yeni One UI sürümünün yapay zeka odaklı olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.