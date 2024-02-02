Uygun fiyatlı Galaxy Z Fold 6 doğrulanmış olabilir

Uygun fiyatlı Galaxy Z Fold 6 bu yıl tanıtılabilir
Kaçıranlar için Samsung, bir süredir bütçe odaklı katlanabilir telefonlar ile gündemde. Hatta daha önceki haberlerimizde, Galaxy Z Fold Lite modeline ilişkin sızıntıları sizlerle paylaşmıştık. Bu noktada Samsung'un harici ekranı bulunmayan ve daha küçük harici ekrana sahip iki prototip hazırlandığı iddia edilmişti. Ayrıca çıkış tarihi olarak Galaxy Fold 6 ve sonrasına işaret edildi.
Şu anda bu yeni telefonlar hakkında elimizde herhangi bir bilgi yok ancak sızdırılan model numarasının, son nesil katlanabilir telefonların kod adlarıyla örtüştüğünü belirtmekte fayda var. Öyle ki Galaxy Z Fold 5'in kod adı 'Q5', Z Flip 5'in kod adı ise 'B5'ti. Yani Q6 ve B6 sırasıyla Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6'yı temsil ediyor. Sızdırılan ''Q6A'' numarası ise daha uygun fiyatlı versiyonu doğruluyor diyebiliriz.
Mevcut raporlara göre uygun fiyatlı Galaxy Z Fold 6 sürümü ilk etapta Çin pazarını hedefleyecek. Bunun şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Niketim Koreli marka, Çin pazarındaki konumunu Huawei ve Honor gibi markalara devretti. Dolayısıyla katlanabilir rekabetine katılan bütçe odaklı bir model, işleri tamamen değiştirebilir.
Bu bilgiler her ne kadar heyecan verici olsa da, geleceğin neler getireceğini bilmiyoruz. Niketim Samsung'un planları da önümüzdeki süreçte değişebilir. Ancak Koreli devin Galaxy Z Fold ve Flip serisi özelinde önemli yeniliklere hazırlandığı açık.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.