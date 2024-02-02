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    Uygun fiyatlı Galaxy Z Fold 6 doğrulanmış olabilir

    Bir süredir Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'ya ek olarak daha ucuz bir Fold 6 sürümünün de tanıtılacağı söyleniyor. Şimdi de yeni katlanabilir telefonun model numarası ortaya çıktı.
    Uygun fiyatlı Galaxy Z Fold 6 doğrulanmış olabilir! Tam Boyutta Gör
    Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 bu yılın Temmuz veya Ağustos aylarında resmiyete kavuşacak. Bu aşamada katlanabilir modellerin en-boy oranı dahil olmak üzere bazı tasarımsal yenilikler sunacağı söyleniyor. Ancak bir sürprizle daha karşılaşabiliriz. Geçtiğimiz saatlerde bütçe odaklı Galaxy Z Fold 6'ya ait yeni bilgiler ortaya çıktı.

    Uygun fiyatlı Galaxy Z Fold 6 bu yıl tanıtılabilir

    Kaçıranlar için Samsung, bir süredir bütçe odaklı katlanabilir telefonlar ile gündemde. Hatta daha önceki haberlerimizde, Galaxy Z Fold Lite modeline ilişkin sızıntıları sizlerle paylaşmıştık. Bu noktada Samsung'un harici ekranı bulunmayan ve daha küçük harici ekrana sahip iki prototip hazırlandığı iddia edilmişti. Ayrıca çıkış tarihi olarak Galaxy Fold 6 ve sonrasına işaret edildi.

    Şu anda bu yeni telefonlar hakkında elimizde herhangi bir bilgi yok ancak sızdırılan model numarasının, son nesil katlanabilir telefonların kod adlarıyla örtüştüğünü belirtmekte fayda var. Öyle ki Galaxy Z Fold 5'in kod adı 'Q5', Z Flip 5'in kod adı ise 'B5'ti. Yani Q6 ve B6 sırasıyla Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6'yı temsil ediyor. Sızdırılan ''Q6A'' numarası ise daha uygun fiyatlı versiyonu doğruluyor diyebiliriz.

    Mevcut raporlara göre uygun fiyatlı Galaxy Z Fold 6 sürümü ilk etapta Çin pazarını hedefleyecek. Bunun şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Niketim Koreli marka, Çin pazarındaki konumunu Huawei ve Honor gibi markalara devretti. Dolayısıyla katlanabilir rekabetine katılan bütçe odaklı bir model, işleri tamamen değiştirebilir. 

    Bu bilgiler her ne kadar heyecan verici olsa da, geleceğin neler getireceğini bilmiyoruz. Niketim Samsung'un planları da önümüzdeki süreçte değişebilir. Ancak Koreli devin Galaxy Z Fold ve Flip serisi özelinde önemli yeniliklere hazırlandığı açık.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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