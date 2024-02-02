Tam Boyutta Gör Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 bu yılın Temmuz veya Ağustos aylarında resmiyete kavuşacak. Bu aşamada katlanabilir modellerin en-boy oranı dahil olmak üzere bazı tasarımsal yenilikler sunacağı söyleniyor. Ancak bir sürprizle daha karşılaşabiliriz. Geçtiğimiz saatlerde bütçe odaklı Galaxy Z Fold 6'ya ait yeni bilgiler ortaya çıktı.

Uygun fiyatlı Galaxy Z Fold 6 bu yıl tanıtılabilir

Kaçıranlar için Samsung, bir süredir bütçe odaklı katlanabilir telefonlar ile gündemde. Hatta daha önceki haberlerimizde, Galaxy Z Fold Lite modeline ilişkin sızıntıları sizlerle paylaşmıştık. Bu noktada Samsung'un harici ekranı bulunmayan ve daha küçük harici ekrana sahip iki prototip hazırlandığı iddia edilmişti. Ayrıca çıkış tarihi olarak Galaxy Fold 6 ve sonrasına işaret edildi.

Şu anda bu yeni telefonlar hakkında elimizde herhangi bir bilgi yok ancak sızdırılan model numarasının, son nesil katlanabilir telefonların kod adlarıyla örtüştüğünü belirtmekte fayda var. Öyle ki Galaxy Z Fold 5'in kod adı 'Q5', Z Flip 5'in kod adı ise 'B5'ti. Yani Q6 ve B6 sırasıyla Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6'yı temsil ediyor. Sızdırılan ''Q6A'' numarası ise daha uygun fiyatlı versiyonu doğruluyor diyebiliriz.

Mevcut raporlara göre uygun fiyatlı Galaxy Z Fold 6 sürümü ilk etapta Çin pazarını hedefleyecek. Bunun şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Niketim Koreli marka, Çin pazarındaki konumunu Huawei ve Honor gibi markalara devretti. Dolayısıyla katlanabilir rekabetine katılan bütçe odaklı bir model, işleri tamamen değiştirebilir.

Galaxy Z Fold 6'ya ait görüntüler paylaşıldı! İşte yeni tasarımı 1 gün önce eklendi

Bu bilgiler her ne kadar heyecan verici olsa da, geleceğin neler getireceğini bilmiyoruz. Niketim Samsung'un planları da önümüzdeki süreçte değişebilir. Ancak Koreli devin Galaxy Z Fold ve Flip serisi özelinde önemli yeniliklere hazırlandığı açık.

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Uygun fiyatlı Galaxy Z Fold 6 doğrulanmış olabilir!