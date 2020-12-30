Samsung televizyonları ortama göre sahneyi ayarlayabilecek

Televizyonlar tüplü dönemlere göre oldukça büyük mesafeler kaydetmiş durumda. Çözünürlük, aydınlatma teknolojisi veya ekran teknolojisi bir yana yapay zekanın katkısı da artık çok önemli hale geldi.
HDR10+ Adaptive neler sunuyor?
Dinamik parametreler kullanarak sahneye göre RGB aydınlatmaları ayarlayabilen veya ortama göre sahnedeki görüntüleri optimize eden teknolojiler mevcut. Dolby Vision IQ teknolojisi HDR üzerinden ortam aydınlatmasına göre sahneleri optimize edebiliyor.İlginizi Çekebilir Samsung 110 inçlik microLED Wall TV modelini tanıttı
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Samsung’un öncülüğünde geliştirilen HDR10+ açık kaynak teknolojisi ayın başında HDR10+ Adaptive olarak yapay zeka tabanlı bir özelliğe kavuşmuştu. Bu özellik televizyonun ışık sensörlerini kullanarak odanın ortamına göre sahne sahne içerikleri optimize edebiliyor.
Filmmaker moduna dahil edilen Adaptive özelliği sayesinde uyumlu pek çok içerik evdeki aydınlatma, günün o saati veya pencereye yakınlık gibi parametreler üzerinden daha yoğun bir sinema tecrübesi yaşatabilecek.
Samsung yeni yılda piyasaya süreceği 4K QLED televizyonlarında HDR10+ Adaptive özelliğine yer vereceğini duyurdu. Amazon Prime Video, Universal Pictures Home Entertainment gibi içerik üreticileri hali hazırda bu özelliği destekliyor.
https://www.engadget.com/hdr-10-plus-adaptive-samsung-034320710.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk
İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.
Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)
Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...
Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.
Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.
5 senelik haber tebrikler
Asdaşlskjdapda çok iyi be