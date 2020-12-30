Samsung televizyonları ortama göre sahneyi ayarlayabilecek

Televizyonlar tüplü dönemlere göre oldukça büyük mesafeler kaydetmiş durumda. Çözünürlük, aydınlatma teknolojisi veya ekran teknolojisi bir yana yapay zekanın katkısı da artık çok önemli hale geldi.

HDR10+ Adaptive neler sunuyor?

Dinamik parametreler kullanarak sahneye göre RGB aydınlatmaları ayarlayabilen veya ortama göre sahnedeki görüntüleri optimize eden teknolojiler mevcut. Dolby Vision IQ teknolojisi HDR üzerinden ortam aydınlatmasına göre sahneleri optimize edebiliyor.

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Samsung’un öncülüğünde geliştirilen HDR10+ açık kaynak teknolojisi ayın başında HDR10+ Adaptive olarak yapay zeka tabanlı bir özelliğe kavuşmuştu. Bu özellik televizyonun ışık sensörlerini kullanarak odanın ortamına göre sahne sahne içerikleri optimize edebiliyor.

Filmmaker moduna dahil edilen Adaptive özelliği sayesinde uyumlu pek çok içerik evdeki aydınlatma, günün o saati veya pencereye yakınlık gibi parametreler üzerinden daha yoğun bir sinema tecrübesi yaşatabilecek.

Samsung yeni yılda piyasaya süreceği 4K QLED televizyonlarında HDR10+ Adaptive özelliğine yer vereceğini duyurdu. Amazon Prime Video, Universal Pictures Home Entertainment gibi içerik üreticileri hali hazırda bu özelliği destekliyor.

https://www.engadget.com/hdr-10-plus-adaptive-samsung-034320710.html

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