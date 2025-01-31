Samsung Galaxy S25 için manyetik cüzdan aksesuarı duyuruldu

Samsung Galaxy S25 manyetik cüzdan özellikleri ve fiyatı
Samsung tarafından seri için hazırlanan ilk manyetik cüzdan olma özelliğine sahip aksesuar, piyasadaki bazı ürünler gibi telefonların kamerasına herhangi bir engel teşkil etmiyor. Samsung manyetik alanı biraz daha yukarıda konumlandırdığı için kamera yuvasıyla fit bir görüntü sergiliyor. Yine de Samsung çekim esnasında cüzdanı ayırmanızı tavsiye ediyor.
Diğer taraftan Galaxy S25 serisinde dahili manyetik halka olmadığı için kullanıcıların uyumlu kılıflar kullanması gerekiyor. Manyetik cüzdan da uyumlu bir kılıf ile kullanılabiliyor. Fiyatı ise 30$ olarak açıklandı. Henüz ülkemizde satışı bulunmuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P