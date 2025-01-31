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    Samsung Galaxy S25 için manyetik cüzdan aksesuarı duyuruldu

    Samsung Galaxy S25 serisi için orijinal manyetik cüzdan aksesuarı arayanlara yönelik olarak firma ilk ürününü duyurdu. Orijinal manyetik cüzdan için uyumlu kılıf da gerekiyor.
    Samsung Galaxy S25 için manyetik cüzdan Tam Boyutta Gör
    Yıllardır akıllı telefonlar için kılıf şeklinde hazırlanan cüzdanlar, manyetik kasa devreye girince en sade şeklini aldı. Pek çok firma, telefonların arkasında rahatsızlık vermeyen manyetik cüzdan aksesuarları geliştiriyor. 

    Samsung Galaxy S25 manyetik cüzdan özellikleri ve fiyatı

    Samsung tarafından seri için hazırlanan ilk manyetik cüzdan olma özelliğine sahip aksesuar, piyasadaki bazı ürünler gibi telefonların kamerasına herhangi bir engel teşkil etmiyor. Samsung manyetik alanı biraz daha yukarıda konumlandırdığı için kamera yuvasıyla fit bir görüntü sergiliyor. Yine de Samsung çekim esnasında cüzdanı ayırmanızı tavsiye ediyor. 

    Diğer taraftan Galaxy S25 serisinde dahili manyetik halka olmadığı için kullanıcıların uyumlu kılıflar kullanması gerekiyor. Manyetik cüzdan da uyumlu bir kılıf ile kullanılabiliyor. Fiyatı ise 30$ olarak açıklandı. Henüz ülkemizde satışı bulunmuyor. 

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    Mantarın Başı 1 gün önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

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