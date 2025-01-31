Samsung Galaxy S25 için manyetik cüzdan aksesuarı duyuruldu

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Tam Boyutta Gör Yıllardır akıllı telefonlar için kılıf şeklinde hazırlanan cüzdanlar, manyetik kasa devreye girince en sade şeklini aldı. Pek çok firma, telefonların arkasında rahatsızlık vermeyen manyetik cüzdan aksesuarları geliştiriyor.

Samsung Galaxy S25 manyetik cüzdan özellikleri ve fiyatı

Samsung tarafından seri için hazırlanan ilk manyetik cüzdan olma özelliğine sahip aksesuar, piyasadaki bazı ürünler gibi telefonların kamerasına herhangi bir engel teşkil etmiyor. Samsung manyetik alanı biraz daha yukarıda konumlandırdığı için kamera yuvasıyla fit bir görüntü sergiliyor. Yine de Samsung çekim esnasında cüzdanı ayırmanızı tavsiye ediyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra, S25+ ve S25 Türkiye fiyatı açıklandı 1 hf. önce eklendi

Diğer taraftan Galaxy S25 serisinde dahili manyetik halka olmadığı için kullanıcıların uyumlu kılıflar kullanması gerekiyor. Manyetik cüzdan da uyumlu bir kılıf ile kullanılabiliyor. Fiyatı ise 30$ olarak açıklandı. Henüz ülkemizde satışı bulunmuyor.

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Samsung Galaxy S25 için manyetik cüzdan çıktı