2022 serisi LG OLED ve QNED TV’ler Türkiye’de! İşte fiyatı ve özellikleri

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Güney Kore merkezli teknoloji devi LG, CES 2022 etkinliğinde tanıtılan 2022 model TV’lerini Türkiye’de satışa sundu. Yeni televizyonlar arasından "sınıfının en iyisi" olarak nitelendirilen OLED evo serisi ile dikkatleri üzerine toplayan LG, geniş aralıktaki ekran boyutlarıve yeni ekran teknolojileri ile gelen 2022 TV serisindekullanıcı deneyimini bir üst noktaya taşıyacak gibi gözüküyor.İşte 2022 model LG TV'ler hakkında merak edilen tüm detaylar:

Şimdiye kadar üretilen en parlak OLED TV

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LG tarafından şimdiye kadar üretilen en gelişmiş ve en parlak televizyon olan OLED evo serisi, 2022 model TV'lerin en tepe noktasında yer alıyor. Bununla birlikte görüntü performansını artırmak için derin öğrenme algoritması kullanan LG imzalı 5.nesil a9 işlemciden güç alan yeni seri, bu işlemci tarafından kontrol edilen piksellerin Parlaklık Arttıcı özelliği ile evo olmayan panellere kıyasla G2 modelinde yüzde 30, C2 modelinde ise yüzde 20 daha yüksek bir parlaklık sunacak.

Boyut seçenekleri artıyor

2022 model LG TV'lerin bir diğer öne çıkan noktası ise genişleyen ekran boyutu aralığı. Bilindiği üzere günümüzde bir akıllı TV seçerken en uygun ekran boyutunu bulmak konusunda zorlu anlar yaşanabiliyor. Yeni seri ile tam bu noktaya parmak basan LG, G2 serisinin 55, 65 ve 77 inç seçeneklerine ek olarak 83 inç ve dünyanın ilk 97 inç OLED TV'sini kullanıcılar ile buluşturuyor. Ayrıca G2 serisinin Galeri Tasarımı, TV’lerin mükemmel görünmesi ve izleme ortamına daha fazla uyum sağlaması için duvara boşluksuz olarak monte edilebilecek.

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2022 serisinin en geniş ekran boyutu seçeneklerini sunan C2 serisi ise, daha küçük boyutlu TV’lerden hoşlananlar veya konsol ve PC oyuncuları için 42 inç'ten başlayarak 48, 55, 65, 77 ve 83 inç seçeneklerine sahip olacak. 2022 OLED TV serisinin kendinden aydınlatmalı OLED teknolojisi ile gelen A2 modeli ise, 5.Nesil a7 Akıllı İşlemci ve 65 inç, 55 inç boyut seçenekleri ile kullanıcılara sunulacak.

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2022 serisindeki bir diğer yenilik ise televizyon ve ev dekorasyonunu bir araya getiren LG OLED Objet Collection Easel (65ART90). 65 inç'lik bir ekran boyutuna ve OLED evo teknolojisine ev sahipliği yapan bu yeni model, Danimarklı ünlü tekstil markası Kvadrat tarafından tasarlanan kumaş kaplı özel bir kapak ile geliyor.

Kullanıcıların kumanda üzerinden tek bir dokunuş ile kapağın tam görünüm ve yarı görünüm modları arasında geçiş yapabileceğini söyleyen LG, yarı görünüm modunda saat ve müzik modlarının devreye alınabileceğini, tam görünümde ise televizyonun eksiksiz bir OLED evo deneyimi sunacağını belirtiyor.

5.Nesil a9 İşlemci ile üstün görüntü kalitesi

Akıllı TV'ler söz konusunda olduğunda günümüzde panel kalitesi dışında televizyonların sahip olduğu görüntü işlemcileri de büyük bir önem kazanmış durumda. Bu noktada LG tarafından geliştirilen ve firmanın Z2, G2 ve C2 serilerine güç veren yapay zeka destekli 5.Nesil a9 İşlemci, ekran öğelerini birbirinden daha belirgin hale getirerek görüntülere daha fazla üç boyut kazandırmayı hedefliyor.

Ekranda 5.000'den fazla alanı ayrı ayrı işleyen ve her birini hem daha parlak hem de daha canlı ve ayrıntılı bir görüntü üretmek için geliştiren yeni Gelişmiş Dinamik Ton Eşleme algoritmasını kullanan 5.Nesil a9 işlemci, ses tarafında ise Gelişmiş AI Ses özelliği aracılığıyla ses kalitesini artırarak TV'lerin yerleşik hoparlörlerinin sanal 7.1.2 surround ses üretmesini sağlıyor.

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Ayrıca Dolby Vision IQ with Precision Detail özelliğini destekleyen ilk TV'ler olma özelliğini taşıyan LG 2022 OLED serisi, hem parlak hem de karanlık alanlarda bulunan ayrıntıların daha belirgin hale getirerek Dolby Vision içeriğini bir adım ileri taşıyor. LG OLED serisi tarafından desteklenen Dolby Atmos özelliği ise her nesnenin hareketini gerçekçi bir şekilde yakalıyor ve sürükleyici 360 derece surround ses performansı sunuyor.

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Yeni webOS Platformu ve yeni oyun özellikleri

2015 yılından bu yana webOS Smart TV platformunu geliştirmeyi sürdüren LG, işletim sistemine yeni yetenekler kazandırmaya da devam ediyor. webOS22 ile beraber kullanıcıların farklı profil seçenekleri oluşturmalarını sağlayan ve her profil sahibine özel tavsiyelerde bulunan Çoklu Kullanıcı Profili özelliğini getiren LG, ayrıca akıllı telefonlardan TV'ye kolay bir şekilde ekran yansıtılmasını sağlayan NFC Magic Tap ve aynı zamanda evdeki TV'ler arasında Wi-Fi aracılığıyla kablo veya uydu içeriğinin yanısıtılmasına olanak tanıyan Room to Room Share gibi kullanıcı dostu özellikler sunuyor.

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Ayrıca oyuncular için ışıklar kapalıyken ekran parlaklığının otomatik olarak ayarlanmasını sağlayan Karanlık Oda Modu ile gelen 2022 OLED TV'ler, 0,1 milisaniye tepki süresi (GtG), düşük giriş gecikmesi, HDMI 2.1 desteği, VRR (Değişken Yenileme Hızı), G-SYNC ve FreeSync Premium gibi önemli teknolojilere de destek sunuyor.

PC ve konsol oyun deneyimine ek olarak GeForce NOW desteğine de sahip olan yeni televizyonlar çeşitli oyun türleri için yeni ekran ön ayarları sunacak. Daha önce mevcut olan FPS, RTS seçeneklerine bu yıl bir de spor modu ekleniyor.

LG QNED artık daha güçlü

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LG, yeni OLED TV’lerinin yanı sıra, 2022 serisi QNED TV’lerini de Türkiye pazarına sunuyor. Ultra Geniş 8K Mini LED Modelleri ile öne çıkan ve LG'nin tescilli Quantum Dot NanoCell teknolojisinden güç alan yeni QNED serisi, daha doğru renkler ve gelişmiş kontrast ve parlaklık ile görüntü deneyimini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

Yüzde 100 renk hacmi ve renk tutarlılığı konusunda uluslararası ürün test kuruluşu Intertek tarafından onaylanan 2022 LG QNED TV'ler, 55 inçten 86 inç'e kadar değişen ekran boyutları ile kullanıcılara sunulacak. Bununla birlikte her biri geleneksel bir LED'in yalnızca 1/40 boyutunda olan yaklaşık 30.000'e kadar Mini LED ve binlerce yerel karartma bölgesine sahip olan yeni QNED serisi, daha hassas bir parlaklık kontrolü ile her sahnenin daha gerçekçi görünmesini sağlayacak.

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8K QNED Mini LED TV'ler ayrıca LG'nin derin öğrenme özellikli 5.Nesil a9 (Alpha) akıllı işlemcisi ile donatılmış durumda. Böylece Dinamik Ton Eşleme kullanarak her karenin geliştirilmesini sağlayan Gelişmiş Yapay Zeka Görüntü özelliğinden faydalanan 8K QNED Mini LED TV'ler, kullanıcısına daha keskin, daha dinamik bir görüntü deneyimi sunacak.

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Oyun tarafında ise PC ve konsol kullanıcıları için ekstra özellikler ile gelen yeni LG QNED TV'ler, Otomatik düşük gecikme modu (ALLM), gelişmiş ses dönüş kanalı (eARC) ve HDMI 2.1 desteği gibi avantajlara sahip. Bunlara ek olarak oyuncuların GeForce NOW ile bulut oyunlarını en iyi şekilde deneyim edeceklerini söyleyen LG, yeni TV serisinde Game Optimizer ve Game Dasboard gibi kullanışlı menüler de sunacak.

Tıpkı LG OLED TV’ler gibi, QNED TV’ler de, en üst düzeyde kullanıcı deneyimi sağlamak için webOS 22 platformunu içeriyor. Bununla birlikte çoklu profil seçeneği, NFC Magic Tap ve Room To Room Share gibi özelliklerin tamamına ev sahipliği yapan yeni seri, Dolby Vision IQ ve Dolby Atmos desteği ile ses ve görüntü deneyimininde üst sıralara oynuyor.

LG’nin 2022 yılı OLED TV'lerinden G2 modeline 32.500 TL, C2 modeline 18.900 TL ve A2 modeline 23.999 TL’den başlayan fiyatlar ile ulaşılabiliyor. 4K QNED TV modeli ise 17.799 TL'den kullanıcılara sunuluyor.

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