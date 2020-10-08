Samsung üçüncü çeyrekte yüksek kar artışı bekliyor

Pandemi sürecinin yaraladığı pek çok firmanın aksine Samsung bu dönemi iyi bir şekilde geçirmeye çalışıyor. Yılın üçüncü çeyreği ile birlikte firma faaliyet karında önemli bir artış yakalamayı hedefliyor.

Krizden etkilenmedi

Firmadan yapılan açıklamaya göre yılın üçüncü çeyreğinde şirket geneli beklenen faaliyet karı 10.6 milyar dolar civarında. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 civarında bir artışa işaret ediyor.

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Samsung pandemi döneminde önemli hamleler yaparken dış şartlar da olumlu yönde ilerliyor. Şirket içerisinde mobil bölüm bu dönemde satışlarını arttırdı. Özellikle Galaxy A ve M serilerinin başarılı satışları ile mobil bölümde önemli bir kar artışı elde edildi.

Diğer taraftan Huawei’nin yasak öncesinde ortak firmalardan yonga yığınağı yapmasının Samsung’a katkısı oldu. Yine yeni nesil konsollarda yer alan DRAM ve depolama belleği yanında GDDR belleklerin üretiminin bir kısmını da üstlenmesi diğer bir etken.

Dördüncü çeyrekte ise büyüme beklentisi bu kez iPhone satışları sayesinde artmış durumda. iPhone 12 serisinin OLED ekranlarında yüzde 75-80 arasında pay sahibi olan Samsung yıl sonuna kadar on milyonlarca panel tedarik etmiş olacak.

https://www.engadget.com/samsung-q3-earnings-guidance-035730442.html

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