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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung üçüncü çeyrekte yüksek kar artışı bekliyor

    Orta seviyede başarılı işler yapan Galaxy akıllı telefonlar, Huawei’nin yonga yığınağı ve yeni nesil konsolların GDDR6 bellek üretimi gibi unsurlar Samsung’un faaliyet karını arttırdı.
    2 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung üçüncü çeyrekte yüksek kar artışı bekliyor

    Pandemi sürecinin yaraladığı pek çok firmanın aksine Samsung bu dönemi iyi bir şekilde geçirmeye çalışıyor. Yılın üçüncü çeyreği ile birlikte firma faaliyet karında önemli bir artış yakalamayı hedefliyor.

    Krizden etkilenmedi

    Firmadan yapılan açıklamaya göre yılın üçüncü çeyreğinde şirket geneli beklenen faaliyet karı 10.6 milyar dolar civarında. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 civarında bir artışa işaret ediyor.

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    Ayrıca Bkz. "Amiral gemi katili Xiaomi Mi 10T ve 10T Pro tanıtıldı"

    Samsung pandemi döneminde önemli hamleler yaparken dış şartlar da olumlu yönde ilerliyor. Şirket içerisinde mobil bölüm bu dönemde satışlarını arttırdı. Özellikle Galaxy A ve M serilerinin başarılı satışları ile mobil bölümde önemli bir kar artışı elde edildi.

    Diğer taraftan Huawei’nin yasak öncesinde ortak firmalardan yonga yığınağı yapmasının Samsung’a katkısı oldu. Yine yeni nesil konsollarda yer alan DRAM ve depolama belleği yanında GDDR belleklerin üretiminin bir kısmını da üstlenmesi diğer bir etken.

    Dördüncü çeyrekte ise büyüme beklentisi bu kez iPhone satışları sayesinde artmış durumda. iPhone 12 serisinin OLED ekranlarında yüzde 75-80 arasında pay sahibi olan Samsung yıl sonuna kadar on milyonlarca panel tedarik etmiş olacak.



    https://www.engadget.com/samsung-q3-earnings-guidance-035730442.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    LGatakan (Atakan ) 2 hf. (düzenlendi) en beğenilen
    iPhone 11'den vazgeçip M51 aldım. 3 tane fotoğraf çekince %5 şarj gitme devri bitti artık.


    Alan arkadaşımıza hayırlı uğurlu olsun...

    https://forum.donanimhaber.com/iphone-11-256gb-beyaz-bir-suru-hediyesi-var-7900tl--145850720#145850720
    iPhone 11'den vazgeçip M51 aldım. 3 tane fotoğraf çekince %5 şarj gitme devri bitti artık. Alan arkadaşımıza hayırlı uğurlu olsun... https:...
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    Yanıtla +9
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    ezicioyuncu (Bora ) 1 hf.
    2018de s9 ile samsunga geçiş yaptım beni bir gün üzmedi geçtiğimiz hafta ise s20+ a geçtim böyle gittiği sürece samsung cihaz almaya devam ederim..
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    Halilowich (H Y) 2 hf.
    a71 ve m51 gerçekten iyi telefonlar segmentine göre. amoled olması ayrı bir güzellik katıyor. 3 yıl güncelleme sözü de verildi.
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    lucifered 2 hf.
    orta-üst segment telefonlarda samsung üstüne tanımam
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    yorumculuklar 2 hf.
    Piyasada ülkelerin birbirini firmalar üzerinden vurduğu bir dönemde birçok sektörde birçok fiyat segmentinde ürünü bulunan Samsung karlı çıktı. Dışa bagimliligi çok az olan bir firma. Ekonomisi kötüye giden ülkelere bile sunabileceği Ürünleri var. Android tarafındaki en dişli rakip Huawei de elendi, Xiaomi de Huawei’e yapılanlardan sonra sakin ilerlemeye başladı.
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    yolyordam35 (yol yordam) 2 hf.
    galaxy m51 samsung u kurtaran ürün oldu
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    Heisenberg_01 2 hf.
    Uygun fiyata kaliteli telefon satan Huawei'ye can dostları Amerika bizzat savaş açtığı için olabilir mi?
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    evo_4 2 hf.
    13K'ya telefon satarsa işler kötüye gitmez tabi.
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    LGatakan (Atakan ) 2 hf. (düzenlendi) en beğenilen
    iPhone 11'den vazgeçip M51 aldım. 3 tane fotoğraf çekince %5 şarj gitme devri bitti artık.


    Alan arkadaşımıza hayırlı uğurlu olsun...

    https://forum.donanimhaber.com/iphone-11-256gb-beyaz-bir-suru-hediyesi-var-7900tl--145850720#145850720
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