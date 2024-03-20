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    Anlık Bildirim

    Galaxy Z Fold 6 FE için ilk tarih verildi: Yakında geliyor

    Samsung Galaxy Z Fold 6 FE modeli artık netleşmek üzere. Bütçe odaklı katlanabilir telefon için ilk tarih bilgisi paylaşıldı. Peki ne zaman tanıtılacak? İşte detaylar...
    Galaxy Z Fold 6 FE için ilk tarih verildi: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6, önümüzdeki Temmuz veya Ağustos aylarında resmiyete kavuşacak. Ancak bu yıl, Galaxy Z Fold 6 FE adında sürpriz bir sürümün daha yolda olduğu konuşuluyor. Hatta bu modelin, daha önce bazı özellikleri ve fiyatından sizlere bahsetmiştik. Geçtiğimiz saatlerde ise, Galaxy Z Fold 6 FE için tarih bilgisi paylaşıldı. 

    Galaxy Z Fold 6 FE için tarih verildi

    Kaçıranlar için Samsung, bir süredir bütçe odaklı katlanabilir telefonlar ile gündemde. Hatta ilk etapta Galaxy Z Fold Lite söylentileri ortaya çıkmıştı. Ancak Galaxy Z Fold 6 FE farklı kaynaklar tarafından doğrulandı. Kore'den gelen son bilgiler ise, akılllı telefonun iPhone 16 ile aynı zamanda, yani Eylül ya da Ekim ayında piyasaya çıkacağını gösteriyor.

    Açıkçası, bunun biraz ilginç olduğunu belirtelim. Zira Samsung, iPhone kullanıcılarını uygun fiyatlı Z Fold modeli ile şaşırtmak istiyor olabilir. Ancak Apple, bu dönemde ana akım telefonları ile sahne alacak. Ayrıca Galaxy Z Fold 6 FE için başlangıçta 200.000 ila 300.000 adetlik sevkiyat hedefi belirlendiği konuşuluyor. Bu kesinlikle beklenenden düşük.

    Bildiğiniz gibi Galaxy Z Fold 6 FE krpılmış bir model olacak. Bu doğrultuda S-Pen desteğinden mahrum, daha alışıldık pil ve ekran özellikleri ile karşılaşacağız. Ancak fiyatı iddia edildiği gibi 800 dolar civarında olursa, beklenenden çok daha hızlı satalabilir. Tabi ki bunun için Eylül veya Ekim ayına beklememiz gerekiyor. 

    Üstelik Koreli devin, yeni nesil katlanabilir cihazlarında yapay zekaya odaklanacağı kesin. Bu yükseltme Galaxy S24 serisinin satışlarında yüzde 10'luk bir artışa neden olmuştu. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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