Galaxy Z Fold 6 FE için ilk tarih verildi: Yakında geliyor

Galaxy Z Fold 6 FE için tarih verildi
Kaçıranlar için Samsung, bir süredir bütçe odaklı katlanabilir telefonlar ile gündemde. Hatta ilk etapta Galaxy Z Fold Lite söylentileri ortaya çıkmıştı. Ancak Galaxy Z Fold 6 FE farklı kaynaklar tarafından doğrulandı. Kore'den gelen son bilgiler ise, akılllı telefonun iPhone 16 ile aynı zamanda, yani Eylül ya da Ekim ayında piyasaya çıkacağını gösteriyor.
Açıkçası, bunun biraz ilginç olduğunu belirtelim. Zira Samsung, iPhone kullanıcılarını uygun fiyatlı Z Fold modeli ile şaşırtmak istiyor olabilir. Ancak Apple, bu dönemde ana akım telefonları ile sahne alacak. Ayrıca Galaxy Z Fold 6 FE için başlangıçta 200.000 ila 300.000 adetlik sevkiyat hedefi belirlendiği konuşuluyor. Bu kesinlikle beklenenden düşük.
Bildiğiniz gibi Galaxy Z Fold 6 FE krpılmış bir model olacak. Bu doğrultuda S-Pen desteğinden mahrum, daha alışıldık pil ve ekran özellikleri ile karşılaşacağız. Ancak fiyatı iddia edildiği gibi 800 dolar civarında olursa, beklenenden çok daha hızlı satalabilir. Tabi ki bunun için Eylül veya Ekim ayına beklememiz gerekiyor.
Üstelik Koreli devin, yeni nesil katlanabilir cihazlarında yapay zekaya odaklanacağı kesin. Bu yükseltme Galaxy S24 serisinin satışlarında yüzde 10'luk bir artışa neden olmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.