Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6, önümüzdeki Temmuz veya Ağustos aylarında resmiyete kavuşacak. Ancak bu yıl, Galaxy Z Fold 6 FE adında sürpriz bir sürümün daha yolda olduğu konuşuluyor. Hatta bu modelin, daha önce bazı özellikleri ve fiyatından sizlere bahsetmiştik. Geçtiğimiz saatlerde ise, Galaxy Z Fold 6 FE için tarih bilgisi paylaşıldı.

Galaxy Z Fold 6 FE için tarih verildi

Kaçıranlar için Samsung, bir süredir bütçe odaklı katlanabilir telefonlar ile gündemde. Hatta ilk etapta Galaxy Z Fold Lite söylentileri ortaya çıkmıştı. Ancak Galaxy Z Fold 6 FE farklı kaynaklar tarafından doğrulandı. Kore'den gelen son bilgiler ise, akılllı telefonun iPhone 16 ile aynı zamanda, yani Eylül ya da Ekim ayında piyasaya çıkacağını gösteriyor.

Açıkçası, bunun biraz ilginç olduğunu belirtelim. Zira Samsung, iPhone kullanıcılarını uygun fiyatlı Z Fold modeli ile şaşırtmak istiyor olabilir. Ancak Apple, bu dönemde ana akım telefonları ile sahne alacak. Ayrıca Galaxy Z Fold 6 FE için başlangıçta 200.000 ila 300.000 adetlik sevkiyat hedefi belirlendiği konuşuluyor. Bu kesinlikle beklenenden düşük.

Bildiğiniz gibi Galaxy Z Fold 6 FE krpılmış bir model olacak. Bu doğrultuda S-Pen desteğinden mahrum, daha alışıldık pil ve ekran özellikleri ile karşılaşacağız. Ancak fiyatı iddia edildiği gibi 800 dolar civarında olursa, beklenenden çok daha hızlı satalabilir. Tabi ki bunun için Eylül veya Ekim ayına beklememiz gerekiyor.

Samsung Galaxy Z Fold 6 FE detaylanıyor 18 sa. önce eklendi

Üstelik Koreli devin, yeni nesil katlanabilir cihazlarında yapay zekaya odaklanacağı kesin. Bu yükseltme Galaxy S24 serisinin satışlarında yüzde 10'luk bir artışa neden olmuştu.

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Galaxy Z Fold 6 FE için ilk tarih verildi: Yakında geliyor