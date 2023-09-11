Samsung'un bir sonraki kablosuz kulaklığı Galaxy Buds FE olacak: İşte görüntüleri

Samsung'un yıl sonuna kadar Galaxy Buds 3'ü piyasaya süreceğine yönelik birçok söylenti ortaya atılmıştı. Geçtiğimiz hafta internete düşen bir sertifika görseli kulaklığın tasarımını görmemizi sağladı. Şimdi ise bu konuyla ilgili yeni detaylara sahibiz.
Sızdırılan son görüntüler kablosuz kulaklığın Galaxy Buds 3 yerine Galaxy Buds FE olarak adlandırılacağını gösteriyor. Yeni model dördüncü çeyrekte merakla beklenen Galaxy S23 FE akıllı telefon ve Galaxy Tab S9 FE tablet serisiyle birlikte duyurulabilir.
Galaxy Buds FE neler sunacak?
GalaxyClub web sitesi tarafından yayınlanan görüntüler Galaxy Buds FE'yi (SM-R400N) gösteriyor. Şarj kutusu Galaxy Buds 2 ve Galaxy Buds Pro ile aynı yuvarlak hatlı kare tasarımla karşımıza çıkacak. Ayrıca USB Type-C bağlantı noktası ve parlak kaplama da dikkat çeken detaylar arasında.
Bununla birlikte kulaklık Galaxy Buds ve Galaxy Buds Plus'a benzer kanat uçları ile göze çarpıyor. Görüntüde, kılıfın beyaz renkli olduğunu görüyoruz. Şimdilik siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğinden bahsedebiliriz. Ne yazık ki henüz fiyat ve teknik özellikler hakkında bilgi yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.