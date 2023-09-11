Samsung'un bir sonraki kablosuz kulaklığı Galaxy Buds FE olacak: İşte görüntüleri

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Samsung'un yıl sonuna kadar Galaxy Buds 3'ü piyasaya süreceğine yönelik birçok söylenti ortaya atılmıştı. Geçtiğimiz hafta internete düşen bir sertifika görseli kulaklığın tasarımını görmemizi sağladı. Şimdi ise bu konuyla ilgili yeni detaylara sahibiz.

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Sızdırılan son görüntüler kablosuz kulaklığın Galaxy Buds 3 yerine Galaxy Buds FE olarak adlandırılacağını gösteriyor. Yeni model dördüncü çeyrekte merakla beklenen Galaxy S23 FE akıllı telefon ve Galaxy Tab S9 FE tablet serisiyle birlikte duyurulabilir.

Galaxy Buds FE neler sunacak?

GalaxyClub web sitesi tarafından yayınlanan görüntüler Galaxy Buds FE'yi (SM-R400N) gösteriyor. Şarj kutusu Galaxy Buds 2 ve Galaxy Buds Pro ile aynı yuvarlak hatlı kare tasarımla karşımıza çıkacak. Ayrıca USB Type-C bağlantı noktası ve parlak kaplama da dikkat çeken detaylar arasında.

Bununla birlikte kulaklık Galaxy Buds ve Galaxy Buds Plus'a benzer kanat uçları ile göze çarpıyor. Görüntüde, kılıfın beyaz renkli olduğunu görüyoruz. Şimdilik siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğinden bahsedebiliriz. Ne yazık ki henüz fiyat ve teknik özellikler hakkında bilgi yok.

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Samsung'un bir sonraki kablosuz kulaklığı Galaxy Buds FE olacak